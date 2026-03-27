L'Angleterre volée ! L'arbitre n'a pas donné de carton rouge à l'Uruguayen Manuel Ugarte malgré deux avertissements lors d'un incident étrange en match amical

Dans un moment de chaos total à Wembley, Ugarte a échappé au carton rouge alors qu’il semblait avoir reçu deux avertissements de la part de l’arbitre Sven Jablonski. L’international uruguayen a d’abord été sanctionné pour un tacle mal calculé en deuxième mi-temps, une décision qui a clairement marqué les esprits au fur et à mesure que le match avançait.

Le drame a pris de l'ampleur à la 81e minute après que Ben White a ouvert le score pour l'Angleterre. Ugarte faisait partie des joueurs sud-américains qui contestaient le but, ce qui a conduit Jablonski à brandir un deuxième carton jaune. Cependant, à la grande stupéfaction du stade, aucun carton rouge n'a suivi, et le milieu de terrain est resté sur le terrain.