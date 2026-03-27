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L'Angleterre volée ! L'arbitre n'a pas donné de carton rouge à l'Uruguayen Manuel Ugarte malgré deux avertissements lors d'un incident étrange en match amical
Confusion à Wembley : Ugarte échappe à l'expulsion
Dans un moment de chaos total à Wembley, Ugarte a échappé au carton rouge alors qu’il semblait avoir reçu deux avertissements de la part de l’arbitre Sven Jablonski. L’international uruguayen a d’abord été sanctionné pour un tacle mal calculé en deuxième mi-temps, une décision qui a clairement marqué les esprits au fur et à mesure que le match avançait.
Le drame a pris de l'ampleur à la 81e minute après que Ben White a ouvert le score pour l'Angleterre. Ugarte faisait partie des joueurs sud-américains qui contestaient le but, ce qui a conduit Jablonski à brandir un deuxième carton jaune. Cependant, à la grande stupéfaction du stade, aucun carton rouge n'a suivi, et le milieu de terrain est resté sur le terrain.
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Les arbitres reviennent sur leur décision concernant le deuxième carton jaune
Alors que les supporters s'attendaient à ce qu'il soit expulsé, le quatrième arbitre aurait annoncé que le deuxième carton jaune avait été annulé. Ce revirement étrange a permis à Ugarte de rester sur le terrain jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Emiliano Martinez à la 87e minute, lui évitant ainsi une suspension.
Selon les comptes rendus d'après-match, les arbitres auraient affirmé que le premier carton jaune était destiné à José María Giménez. Cela n'a guère satisfait les observateurs.
Un penalty controversé en fin de match vient alimenter la polémique
L'arbitrage a dominé une soirée qui avait pourtant commencé comme un match amical tranquille. La tension a atteint son paroxysme lorsque White, de retour en sélection pour la première fois depuis 2022, a été jugé coupable d'une faute sur Federico Vinas. La décision de l'arbitre d'indiquer le point de penalty après consultation du VAR a provoqué la fureur du camp anglais.
Harry Maguire s'est montré particulièrement virulent après le match nul 1-1, ne mâchant pas ses mots pour évaluer la prestation de Jablonski. Le défenseur de Manchester United a qualifié la décision de penalty de « ridicule » et de « laxiste » sur ITV.
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Valverde arrache le match nul dans un contexte de chaos arbitral
Fede Valverde a transformé ce penalty controversé, permettant ainsi au match de se terminer sur un score nul. Bien qu’il s’agisse d’un match de préparation, l’attention s’est entièrement portée sur les décisions erratiques des arbitres allemands.
Le fait qu'Ugarte ait terminé le match malgré deux cartons jaunes distincts a laissé un goût amer. La raison pour laquelle le compte-rendu du match a été modifié à la dernière minute, privant ainsi l'Angleterre de la possibilité d'affronter une équipe réduite à 10 joueurs lors des dernières minutes à Wembley, reste une affaire en cours.