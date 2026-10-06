L’équipe à domicile a maintenu son impressionnant rythme après la pause, avec Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold à la manœuvre dans les attaques sur le flanc droit. Kane a inscrit son deuxième but de la soirée à la 57e minute pour porter le score à 3-0. Lewis Hall a tiré un corner précis au second poteau, permettant à Kane de s’élever plus haut que tout le monde et de placer une tête hors de portée de Lukas Hornicek. Ce but lui a permis d’atteindre l’incroyable total de 91 buts en sélection, confirmant encore davantage son statut au cours d’une fenêtre internationale particulièrement productive.