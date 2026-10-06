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L’Angleterre s’offre une nette victoire 3-0 contre la Tchéquie en Ligue des nations lors d’une soirée historique pour Harry Kane
Kane inspire la victoire de l’Angleterre
L’Angleterre a dominé les débats dès le coup d’envoi face à la Tchéquie mardi. Le pays hôte a ouvert le score à la 27e minute lorsque Kane a adressé un centre dangereux dans la surface de réparation, poussant Vladimir Coufal à marquer un but contre son camp comique. Thomas Tuchel a vu son équipe doubler la mise à la 40e minute. Elliot Anderson a distillé une passe sublime pour Morgan Rogers, qui a adressé un centre parfait en une touche pour Kane, auteur d’une reprise victorieuse à bout portant, marquant sa soirée spéciale d’une finition caractéristique.
- AFP
Une domination en seconde période assure la victoire
L’équipe à domicile a maintenu son impressionnant rythme après la pause, avec Jude Bellingham et Trent Alexander-Arnold à la manœuvre dans les attaques sur le flanc droit. Kane a inscrit son deuxième but de la soirée à la 57e minute pour porter le score à 3-0. Lewis Hall a tiré un corner précis au second poteau, permettant à Kane de s’élever plus haut que tout le monde et de placer une tête hors de portée de Lukas Hornicek. Ce but lui a permis d’atteindre l’incroyable total de 91 buts en sélection, confirmant encore davantage son statut au cours d’une fenêtre internationale particulièrement productive.
Classement des groupes de la Ligue des nations
Cette victoire nette laisse l’Angleterre à la deuxième place du groupe A3 de la Ligue des nations avec neuf points. Elle s’est remarquablement bien reprise après une défaite inaugurale 3-2 contre l’Espagne en enchaînant trois victoires consécutives : un succès 2-0 à l’extérieur contre la Tchéquie, un impressionnant 7-0 infligé à la Croatie, puis le succès tranquille 3-0 de ce soir. L’Espagne reste en tête du groupe avec 12 points après son succès 2-1 contre la Croatie, ce qui signifie que la lutte pour la première place reste extrêmement disputée. La Tchéquie est dernière sans le moindre point.
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Quelle suite pour l’Angleterre ?
L’Angleterre va désormais se tourner vers ses prochains matches de Ligue des nations le mois prochain. Elle disputera une rencontre cruciale à domicile contre la Croatie à Wembley, avant de se déplacer pour affronter l’Espagne seulement trois jours plus tard. Tuchel et son équipe tenteront de maintenir leur remarquable forme offensive lors de ces deux matches afin de continuer à mettre la pression sur les leaders du groupe.
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