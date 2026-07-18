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L'Angleterre remporte la médaille de bronze de la Coupe du monde au terme d'un match haletant avec 10 buts, le triplé de Bukayo Saka éclipsant Kylian Mbappé, auteur d'une performance record
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Un match en deux mi-temps
Declan Rice a immédiatement propulsé l’Angleterre en tête en enroulant une frappe lointaine, depuis 25 yards, qui a surpris Mike Maignan. Une passe mal ajustée de Désiré Doué avait été interceptée, déclenchant l’action, et le gardien tricolore aurait dû repousser ce tir. Ce but était vital pour une équipe d’Angleterre sous le feu des critiques après son effondrement face à l’Argentine en demi-finale.
Désireuse de tourner la page, la sélection britannique a maintenu la pression tout au long de la première période. À la 20^e minute, Rice a de nouveau été décisif : son corner rentrant a trouvé Ezri Konsa, qui a magistralement marqué de la tête pour offrir un avantage de 2-0 à l’Angleterre.
Les Three Lions ont maintenu la pression et, sur un contre rapide, Maignan a été pris à contre-pied après avoir quitté sa ligne trop tôt, abandonnant son but. Après plusieurs tentatives, c’est Bukayo Saka qui a finalement frappé, inscrivant le troisième but anglais de la période. Mais la star d’Arsenal n’avait pas fini de briller.
Eberechi Eze a ensuite adressé une passe parfaitement dosée dans la course de l’ailier, qui a aisément battu son défenseur avant de marquer un autre but magnifique. Les hommes de Tuchel regagnaient les vestiaires avec, en apparence, la médaille de bronze à portée de main après avoir dominé la première période, mais les Bleus sont revenus dans la partie au cours des 45 dernières minutes.
Kylian Mbappé a immédiatement réduit l’écart dès la reprise, concluant une contre-attaque rapide pour fixer le score à 4-1. Bradley Barcola a ensuite doublé la mise en contre, avant que Michael Olise ne serve Mbappé d’une passe décisive pour porter le score à 4-3 et mettre l’Angleterre sous pression.
Avec ce doublé, Mbappé porte son total à 22 buts en Coupe du monde, soit un de plus que Lionel Messi, et devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. Un exploit impressionnant à seulement 27 ans, même si Messi pourra récupérer le record dimanche en finale. Ses 10 réalisations lui permettent également de prendre la tête de la course au Soulier d’or.
Cette passe décisive était la sixième d’Olise dans la compétition, égalant ainsi le record de Pelé pour le plus grand nombre de passes décisives en une seule Coupe du monde. Il regrettera pourtant ses propres occasions manquées, après avoir échoué à convertir non pas une, mais deux occasions devant le but – chacune d’elles aurait permis à la France d’égaliser.
L’Angleterre a aussitôt répondu. Malo Gusto a commis une faute sur Djed Spence dans la surface, offrant un penalty à Saka à la 87^e minute. La star d’Arsenal l’a transformé avec sang-froid, donnant à l’Angleterre ce qui semblait être une avance décisive de 5-3 à quelques minutes de la fin.
Dembélé a profité d’une erreur défensive anglaise pour inscrire sans difficulté le quatrième but des Bleus. Le remplaçant Jude Bellingham a alors inscrit ce qui restera sans doute comme le plus beau but du match : après avoir dribblé trois défenseurs dans la surface française, il a battu Maignan pour sceller une victoire remarquable (6-4). Il s’agissait du septième but de Bellingham dans le tournoi, un nouveau record anglais qui assure au pays son meilleur classement en Coupe du monde depuis 1966.
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Le MVP
Mais où étaient donc ces buts plus tôt dans le tournoi, Bukayo Saka ?!
Reconnu depuis longtemps comme un joueur au potentiel de classe mondiale, Saka a toutefois été freiné par les blessures et une certaine irrégularité, qui l’ont souvent maintenu dans la catégorie des « très bons ». Samedi, il a inscrit un triplé – ses trois premiers buts de la compétition – et a tenu tête à un Kylian Mbappé déterminé, lequel tentait désespérément de ramener la France dans le match.
Son sang-froid sur le point de penalty, malgré ses précédents passages à vide en sélection, s’est avéré déterminant. Un pas en avant majeur pour ce joueur de 24 ans, appelé à jouer un rôle clé dans la défense du titre d’Arsenal cette saison.
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Le grand perdant
Le coup de sifflet final a retenti, concluant une rencontre de haute volée.
Plus sérieusement, Mike Maignan, courtisé par plusieurs clubs de Premier League cet été, n’a pas brillé. Il aurait dû arrêter au moins deux occasions nettes et s’est parfois montré mal placé.
Une mention honorable peut toutefois être accordée à Olise, excellent, mais il regrettera les deux occasions qu’il aurait dû concrétiser pour permettre à la France d’égaliser.
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Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐⭐⭐
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