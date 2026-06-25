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L'Angleterre redoute une lésion aux ischio-jambiers de Reece James à la veille de son match contre le Panama en Coupe du monde
Les Three Lions s’intéressent de près à un arrière latéral.
Le défenseur polyvalent passe actuellement des examens médicaux poussés après avoir ressenti une gêne à l’issue du match nul arraché mardi face au Ghana. D’après *The Telegraph*, le staff médical, prudent, refuse de prendre le moindre risque avec ce joueur de 26 ans, déjà souvent handicapé par des problèmes musculaires. Un nouveau coup dur pour le groupe, qui a déjà dû se passer de son arrière droit remplaçant, Tino Livramento, touché au mollet juste avant le match d’ouverture et forfait pour le reste de la compétition.
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Tuchel gère le retour de Saka
Le staff technique gère également avec soin la charge de travail de Bukayo Saka, alors que l'attaquant retrouve toute sa forme après un problème au tendon d'Achille.
Tuchel a expliqué : « Il semble de plus en plus prêt et jeespère qu’il va se donner à fond ; ensuite, nous verrons. Il n’est pas loin, les séances s’accumulent et il doit maintenant enchaîner pour être prêt. Deux séances et il sera prêt pour le Panama. Ce n’est pas seulement valable pour Bukayo, mais c’était bon qu’il puisse accumuler quelques minutes. Espérons qu’il n’y aura pas de contrecoup et qu’il sera opérationnel. »
Après une prestation terne contre le Ghana, marquée par seulement quatre tirs cadrés, l’entraîneur principal a été interrogé sur la question de savoir si l’ailier d’Arsenal possédait la mentalité nécessaire pour les grands matchs afin de dynamiser l’attaque. Il a ajouté : « Nous en avons besoin de la part de tout le monde. Je ne m’engagerai pas dans ce débat.
Ce n’est pas parce que Bukayo revient qu’on va régler tous nos problèmes, je ne veux pas lui mettre cette pression. C’est un joueur de haut niveau, c’est pour ça qu’il est avec nous. On a absolument besoin de lui, comme de tous les autres, qu’il soit à 100 % et qu’il se donne à fond. Mais tout le monde fait de son mieux, et ce n’est pas le moment de réclamer à corps et à cris tel ou tel joueur pour nous sauver. On est quand même bien placés. »
L'entraîneur prône une rotation modérée
Le sélectionneur allemand ne devrait pas opérer de changements radicaux pour affronter le Panama, formation que l’Angleterre avait dominée 6-1 lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, mais qui a depuis concédé deux défaites 1-0 dans la compétition.
Nico O’Reilly, latéral gauche de Manchester City, pourrait ainsi retrouver sa place au détriment de Djed Spence. Toutefois, le sélectionneur a fermement défendu l’équilibre tactique de son équipe et rappelé l’importance cruciale de la continuité dans l’effectif, après les vives critiques suivies à la prestation offensive peu convaincante face au Ghana.
Tuchel a déclaré : « Je n’hésite pas à procéder à quelques rotations maintenant. Certains joueurs devraient être sur le terrain, mais cela se fera peut-être de manière plus modérée. Ce n’est pas toujours juste de simplement faire tourner ses joueurs et de leur dire : “OK, allez-y, montrez ce que vous valez.” On verra bien. J’apprécie par exemple les défenseurs centraux. Ils formaient un bon duo. J’apprécie Elliot Anderson, il a franchi un cap et a livré une bonne performance, peut-être un peu meilleure que contre la Croatie.
Nous avons créé des demi-occasions, multiplié les centres et les coups de pied arrêtés sans réussir à marquer pour faire basculer le match. Je sais que ce n’est pas agréable à regarder. Depuis la touche, je perçois peut-être les choses différemment, mais je sais ce que nous voulions et ce à quoi nous devions faire attention.
« Il reste un long chemin à parcourir et personne n’a jamais remporté une Coupe du monde en marquant quatre buts par match et en jouant à fond. Nous voulons toujours tout donner et notre responsabilité est de tout mettre en œuvre. Nous avons essayé encore et encore, mais c’est parfois difficile et il n’y a pas lieu d’être négatif. »
- AFP
Les ajustements défensifs vont être mis à l'épreuve
Les leaders du groupe L doivent relever un défi physique face à une sélection d’Amérique centrale rigoureuse défensivement, qui n’a concédé que deux buts depuis le début du tournoi. En cas d’absence de James, Ezri Konsa pourrait glisser sur l’aile depuis son poste de défenseur central, tandis que Kobbie Mainoo se tient prêt à remplacer Declan Rice au milieu de terrain si ce dernier n’est pas suffisamment en forme pour débuter. La continuité tactique est primordiale, l’équipe visant le maximum de points pour s’assurer confortablement la première place du groupe.