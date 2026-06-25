L'Angleterre redoute une lésion aux ischio-jambiers de Reece James à la veille de son match contre le Panama en Coupe du monde

Le staff technique gère également avec soin la charge de travail de Bukayo Saka, alors que l'attaquant retrouve toute sa forme après un problème au tendon d'Achille.

Tuchel a expliqué : « Il semble de plus en plus prêt et jeespère qu’il va se donner à fond ; ensuite, nous verrons. Il n’est pas loin, les séances s’accumulent et il doit maintenant enchaîner pour être prêt. Deux séances et il sera prêt pour le Panama. Ce n’est pas seulement valable pour Bukayo, mais c’était bon qu’il puisse accumuler quelques minutes. Espérons qu’il n’y aura pas de contrecoup et qu’il sera opérationnel. »

Après une prestation terne contre le Ghana, marquée par seulement quatre tirs cadrés, l’entraîneur principal a été interrogé sur la question de savoir si l’ailier d’Arsenal possédait la mentalité nécessaire pour les grands matchs afin de dynamiser l’attaque. Il a ajouté : « Nous en avons besoin de la part de tout le monde. Je ne m’engagerai pas dans ce débat.

Ce n’est pas parce que Bukayo revient qu’on va régler tous nos problèmes, je ne veux pas lui mettre cette pression. C’est un joueur de haut niveau, c’est pour ça qu’il est avec nous. On a absolument besoin de lui, comme de tous les autres, qu’il soit à 100 % et qu’il se donne à fond. Mais tout le monde fait de son mieux, et ce n’est pas le moment de réclamer à corps et à cris tel ou tel joueur pour nous sauver. On est quand même bien placés. »