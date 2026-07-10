L’inquiétude monte au sein de la sélection anglaise : Declan Rice a manqué une deuxième séance d’entraînement consécutive à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège. Selon la BBC, le milieu de terrain de 27 ans souffre d’un virus qui aggrave un problème neurologique aux ischio-jambiers et au bas du dos.

Le staff médical des Three Lions agit désormais rapidement pour circonscrire la situation et éviter une épidémie à grande échelle, tandis que Tuchel doit également surveiller l’état physique de Marc Guehi, qui soigne une blessure aux ischio-jambiers.