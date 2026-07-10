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L'Angleterre redoute un coup dur pour Declan Rice, les « Three Lions » craignant que le virus ne se propage à la veille du face-à-face avec la Norvège
Tuchel confronté à un casse-tête pour composer son équipe
L’inquiétude monte au sein de la sélection anglaise : Declan Rice a manqué une deuxième séance d’entraînement consécutive à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège. Selon la BBC, le milieu de terrain de 27 ans souffre d’un virus qui aggrave un problème neurologique aux ischio-jambiers et au bas du dos.
Le staff médical des Three Lions agit désormais rapidement pour circonscrire la situation et éviter une épidémie à grande échelle, tandis que Tuchel doit également surveiller l’état physique de Marc Guehi, qui soigne une blessure aux ischio-jambiers.
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Odegaard minimise l'incident de maladie survenu au stage
Si le camp anglais a été touché par un virus, le centre d’entraînement de la Norvège aux États-Unis a lui aussi connu une brève alerte sanitaire. Le capitaine Martin Ødegaard a confirmé que plusieurs joueurs souffraient de légers malaise dus aux écarts de température.
Le milieu de terrain d’Arsenal a expliqué : « Oui, ça fait un petit moment. Je pense que quand on passe d’une température à une autre, avec la climatisation et tout ça, c’est normal. Ce n’est rien de grave, pour être honnête. Mais oui, quelques joueurs se sont sentis un peu mal, mais rien de grave, et tout devrait bien se passer samedi. »
Solbakken dément les rumeurs de virus
Malgré l’aveu de son capitaine concernant de légers soucis de santé au sein du groupe, le sélectionneur norvégien Stale Solbakken a rapidement calmé la panique médiatique. Il a fermement démenti la rumeur d’une épidémie touchant ses joueurs, assurant que chaque membre de son effectif était en pleine forme et prêt à jouer.
L’entraîneur de 58 ans a ajouté : « Je pense que cette maladie n’est qu’une rumeur. L’Odegaard qui est malade est l’oncle de Martin, qui est kinésithérapeute ; c’est lui qui est malade, pas Martin. Tout va donc bien, tous les joueurs vont bien, il n’y a donc pas de maladie parmi les joueurs. Il y en a un, ou plutôt il y en a eu un ou deux parmi le staff. À l’heure actuelle, nous sommes tous prêts à jouer. »
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Un duel à Miami attend l'Angleterre et la Norvège
Ce match décisif au Miami Stadium constituera un test de taille pour la série de sept matchs sans défaite de l'Angleterre. Tuchel peut pousser un léger soupir de soulagement, puisque Reece James a repris l'entraînement à plein temps pour renforcer la défense après la suspension de Jarell Quansah suite à son carton rouge. Cependant, la défense anglaise devra rester en alerte maximale pour contenir l'agressivité d'Erling Haaland, qui mène actuellement l'attaque norvégienne avec sept buts inscrits dans ce tournoi.
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