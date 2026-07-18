Après la décevante défaite en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, le sélectionneur anglais Tuchel a procédé à sept changements dans son équipe.
Traduit par
L'Angleterre, privée de Harry Kane et de Jude Bellingham, affronte une France alignant Kylian Mbappé ; Thomas Tuchel et Didier Deschamps procèdent à de larges rotations dans leurs effectifs
Pour la petite finale disputée samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami, plusieurs titulaires de mercredi étaient forfait, dont le capitaine Harry Kane (Bayern Munich), Jude Bellingham (Real Madrid) et le gardien Jordan Pickford. Tuchel a également laissé Reece James, John Stones, Eliott Anderson et Anthony Gordon sur le banc.
Composition de l’Angleterre : D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.
Aucun de ces changements ne semblait être dû à une blessure. À l'exception du défenseur Tino Livramento ainsi que des deux milieux de terrain Kobbie Mainoo et Jordan Henderson, l'ensemble du groupe était apte à jouer.
- Getty
Deschamps pour un dernier galop – Mbappé à la chasse d'un record historique
Didier Deschamps a lui aussi procédé à sept changements après la défaite de la France mardi face à l'Espagne (0-2). Seuls le gardien Mike Maignan, le milieu défensif Adrien Rabiot, Michael Olise du FC Bayern, ainsi que le capitaine et meilleur buteur Kylian Mbappé, du Real Madrid, ont conservé leur place. Pour Mbappé, l’enjeu est double : remporter un titre et battre un record historique. À 27 ans, il peut encore être sacré meilleur buteur de la Coupe du monde – il est actuellement à égalité avec Lionel Messi, avec huit réalisations – et prendre la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Dans ce dernier, Mbappé pointe à la deuxième place avec 20 buts, juste derrière Messi (21).
Pour Deschamps, la petite finale de la Coupe du monde 2026 sera le 187e et dernier match de sa carrière de sélectionneur. À ce jour, il totalise 121 victoires. En phase finale de Coupe du monde, il totalise 20 victoires en 26 matchs. Son successeur désigné, Zinedine Zidane, a conquis avec lui le titre mondial 1998 sur le sol français.
Composition de l’équipe de France : Maignan - Gusto, Konaté, Lacroix, T. Hernández - Zaire-Emery, Rabiot - Doué, Cherki, Olise - Mbappé.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles