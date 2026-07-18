L'Angleterre, privée de Harry Kane et de Jude Bellingham, affronte une France alignant Kylian Mbappé ; Thomas Tuchel et Didier Deschamps procèdent à de larges rotations dans leurs effectifs

Pour la petite finale disputée samedi soir au Hard Rock Stadium de Miami, plusieurs titulaires de mercredi étaient forfait, dont le capitaine Harry Kane (Bayern Munich), Jude Bellingham (Real Madrid) et le gardien Jordan Pickford. Tuchel a également laissé Reece James, John Stones, Eliott Anderson et Anthony Gordon sur le banc.

Composition de l’Angleterre : D. Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice (C), Eze - Saka, Rogers, Rashford - Toney.

Aucun de ces changements ne semblait être dû à une blessure. À l'exception du défenseur Tino Livramento ainsi que des deux milieux de terrain Kobbie Mainoo et Jordan Henderson, l'ensemble du groupe était apte à jouer.