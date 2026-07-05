L'Azteca est un stade véritablement mythique, qui a accueilli certains des matchs et des moments les plus mémorables de l'histoire du football mondial.

Une plaque commémorative y rappelle le « match du siècle » entre l’Italie et l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde 1970, et c’est aussi là que la légende brésilienne Pelé a guidé la plus grande sélection de l’histoire vers un triomphe inoubliable.

Pour beaucoup, l’Aztèque restera toutefois associé à Diego Maradona, qui, en l’espace de quatre minutes magiques à Mexico en 1986, a inscrit le but le plus controversé de l’histoire du football, mais aussi le plus beau.

Pourtant, l’histoire du Mexique dans cette compétition reste elle aussi indissociable de l’Azteca.