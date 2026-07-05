L’Angleterre pourra-t-elle défier l’histoire, l’altitude et l’ambiance de la mythique forteresse aztèque du stade Azteca, et ainsi maintenir en vie son rêve de Coupe du monde ?

L'Angleterre part favorite face à la République tchèque, et si le Mexique reste invaincu à l'Azteca depuis 2013, il n'y a croisé qu'un seul adversaire du top 10 : le Portugal en mars dernier. Néanmoins, Tuchel se méfie à juste titre de l’obstacle qui se dresse entre les Three Lions et une place en quarts de finale.
L’Équateur est arrivé mardi à l’Azteca débordant de confiance après sa célèbre victoire contre l’Allemagne, et sans réelle appréhension à l’idée de jouer en altitude, ayant depuis longtemps accueilli des matchs de qualification pour la Coupe du monde à Quito ; pourtant, il n’a pas su faire face à la pression du public.
« Tout le stade les soutient », a expliqué le milieu de terrain équatorien John Yeboah, « et je pense que cela leur donne un élan considérable. »
Le lien qui s’est tissé entre l’équipe et ses supporters profite clairement aux deux parties. Avec quatre victoires consécutives en Coupe du monde, le Mexique a largement contribué à unir un pays encore en pleine tourmente il y a moins d’un mois.
« En ce moment, et depuis deux semaines, il y a beaucoup de joie, même en interne », aconstaté Aguirre avant ce quatrième match dans un stade qui insuffle la confiance à ses joueurs. « On le voit à l’entraînement. Ils sont concentrés, et quand il faut apporter des ajustements, ils font preuve de discipline.
« J’ai l’impression… J’ai connu des hauts et des bas avec l’équipe nationale, mais nous sommes sur la bonne voie. » En réalité, le Mexique ne pourrait pas être mieux placé pour affronter l’Angleterre en Coupe du monde que dans son cher stade Azteca.