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Mexico Azteca GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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L’Angleterre pourra-t-elle défier l’histoire, l’altitude et l’ambiance de la mythique forteresse aztèque du Mexique pour garder intact son rêve de Coupe du monde ?

Analysis
Mexico
Angleterre
Coupe du monde
FEATURES
Mexico vs Angleterre

L'Angleterre venait tout juste de se sortir d'une situation délicate face à la RD Congo, mais Thomas Tuchel a rapidement reporté son attention sur la « mission impossible » qui attend son équipe au Mexique. « Je sors tout juste de ce match et j'essaie encore d'en savourer la victoire », a déclaré l'Allemand aux journalistes après les deux buts tardifs d'Harry Kane, qui ont offert aux Three Lions une victoire 2-1 à Atlanta.

« Mais maintenant, vous affrontez le Mexique à l’Azteca. C’est peut-être l’un des plus beaux matchs, l’un des plus passionnants que l’on puisse imaginer, même si de très, très, très nombreux obstacles nous attendent. »

Tuchel n’a pas tort. Malgré les doutes légitimes sur la force de l’équipe de Javier Aguirre avant le début de la Coupe du monde 2026, le Mexique a pris un véritable élan vers les huitièmes de finale, et l’Azteca en est l’une des principales raisons.

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    Des moments magiques

    L'Azteca est un stade véritablement mythique, qui a accueilli certains des matchs et des moments les plus mémorables de l'histoire du football mondial.

    Une plaque commémorative y rappelle le « match du siècle » entre l’Italie et l’Allemagne de l’Ouest lors de la Coupe du monde 1970, et c’est aussi là que la légende brésilienne Pelé a guidé la plus grande sélection de l’histoire vers un triomphe inoubliable.

    Pour beaucoup, l’Aztèque restera toutefois associé à Diego Maradona, qui, en l’espace de quatre minutes magiques à Mexico en 1986, a inscrit le but le plus controversé de l’histoire du football, mais aussi le plus beau.

    Pourtant, l’histoire du Mexique dans cette compétition reste elle aussi indissociable de l’Azteca.

    • Publicité
  • FBL-MEXICO-WORLD CUP 1986-MEXICO-BELGIUMAFP

    La clé du succès

    « El Tri » a pris part à 17 phases finales de la Coupe du monde. L’équipe n’a atteint les quarts de finale qu’à deux reprises, et, dans les deux cas, elle bénéficiait de l’avantage d’évoluer à domicile.

    En 1970, le Mexique dispute ses trois matches de groupe à l’Azteca, fait match nul contre l’Union soviétique puis bat le Salvador et la Belgique pour atteindre les huitièmes.

    Bien qu’ils aient terminé à égalité de points avec les Soviétiques, les Mexicains ont hérité de la deuxième place après un tirage au sort et ont dû disputer leur quart de finale contre l’Italie à Toluca, plutôt que contre l’Uruguay à l’Azteca. Comme prévu, « El Tri » a été écrasé 4-1 par les Azzurri.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une ambiance incroyable

    Le Mexique a connu une déception similaire après avoir été privé de son « fief » en 1986. Après être resté une nouvelle fois invaincu à l’Azteca lors de la phase de poules, le Mexique a ensuite battu la Bulgarie sur ce même terrain en huitièmes de finale, se qualifiant ainsi pour un quart de finale contre l’Allemagne de l’Ouest.

    Mais la rencontre s’est jouée à Monterrey, où El Tri a chuté 4-1 aux tirs au but après un 0-0 face aux futurs finalistes.

    Pour nombre de Mexicains, le choix du stade fut déterminant : on était convaincu qu’El Tri aurait dominé les Allemands à l’Azteca, portés par une ambiance unique.

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  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le 12e homme du Mexique

    D’emblée, l’Azteca, joyau architectural d’une capacité supérieure à 87 000 spectateurs, transforme chaque rencontre en une expérience à la fois exaltante et intimidante lorsque ses tribunes sont comblées par le public mexicain, comme ce sera le cas dimanche en huitièmes de finale face à l’Angleterre.

    Comme l’a souligné Aguirre après la victoire 3-0 contre l’Équateur en seizièmes de finale, le public de l’Azteca a été le « 12e homme » de son équipe lors de cette Coupe du monde.

    « Je ne veux pas dire que nous ne bénéficions pas de soutien ailleurs », a précisé l’entraîneur après une troisième victoire consécutive en Coupe du monde à Mexico sans encaisser le moindre but. « Mais ici, nous sommes conscients que tout un pays est derrière nous, et cela nous motive énormément. Je dirais que nous sommes tous impatients de voir ce qui nous attend. »

    L’Angleterre aborde ce déplacement à l’Azteca avec une certaine appréhension, en raison de l’autre particularité du stade : son altitude de 2 200 mètres.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    « Un gros inconvénient »

    « L’altitude sera évidemment un gros désavantage, car il est impossible de s’y adapter physiquement en quatre jours », a expliqué Tuchel après la victoire contre la RD Congo. « Cela prend beaucoup trop de temps. Nous n’avons que trois jours entre ce match et le prochain. C’est un avantage considérable dont profitera le Mexique. »

    Les hôtes seront sans doute mieux acclimatés à l’Azteca, où l’air rare réduit l’apport en oxygène, accélère le rythme cardiaque et favorise déshydratation et fatigue.

    La stratégie optimale consiste à arriver plusieurs semaines à l’avance pour acclimater l’organisme, mais l’Angleterre n’aura d’autre choix que d’atterrir par avion au plus près du coup d’envoi afin de limiter les dégâts.

    « Ce n’est pas l’idéal », a confirmé le sélectionneur tchèque Miroslav Koubek, dont l’expérience récente devrait alerter les Three Lions : son équipe a suivi le même parcours, passant d’un match à Atalanta à un déplacement chez El Tri dans leur forteresse mexicaine.

    Sans surprise, les Tchèques ont été dominés et ont perdu 3-0, éliminés de la Coupe du monde sur cette même pelouse.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Dans une bonne dynamique »

    L'Angleterre part favorite face à la République tchèque, et si le Mexique reste invaincu à l'Azteca depuis 2013, il n'y a croisé qu'un seul adversaire du top 10 : le Portugal en mars dernier. Néanmoins, Tuchel a raison de se méfier de l’obstacle qui se dresse entre les Three Lions et une place en quarts de finale.

    L’Équateur est arrivé mardi à l’Azteca débordant de confiance après sa célèbre victoire contre l’Allemagne, et sans réelle appréhension à l’idée de jouer en altitude, ayant depuis longtemps accueilli des matchs de qualification pour la Coupe du monde à Quito ; pourtant, il n’a pas su faire face à la pression du public.

    « Tout le stade les soutient », a expliqué le milieu de terrain équatorien John Yeboah, « et je pense que cela leur donne un élan considérable. »

    Le lien qui s’est tissé entre l’équipe et ses supporters profite clairement aux deux parties. Avec quatre victoires consécutives en Coupe du monde, le Mexique a largement contribué à unir un pays encore en pleine tourmente il y a moins d’un mois.

    « En ce moment, et ces deux dernières semaines, il y a beaucoup de joie, même en interne », a déclaré Aguirre avant ce quatrième match dans un stade qui insuffle la confiance à ses joueurs. « On le voit à l’entraînement. Ils sont concentrés, et quand il faut apporter des ajustements, ils font preuve de discipline.

    « J’ai l’impression… J’ai connu des hauts et des bas avec l’équipe nationale, mais nous sommes sur la bonne voie. » En réalité, le Mexique ne pourrait pas être mieux placé pour affronter l’Angleterre en Coupe du monde que dans son cher stade Azteca.

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