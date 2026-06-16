C’est sans doute pourquoi Stones, plus que tout autre, a toujours bénéficié de la confiance des sélectionneurs. Futur joueur libre, l’ex-défenseur de Manchester City demeure une valeur sûre des Three Lions depuis près d’une décennie.

Il a enchaîné les titularisations avec les Three Lions depuis le début de la Coupe du monde 2018, et l’Angleterre ne s’est pas passée de lui dans un grand tournoi depuis la tristement célèbre défaite contre l’Islande à l’Euro 2016. Des entraîneurs de renom, de Guardiola à Tuchel en passant par Southgate, ont tous salué sa lecture du jeu et son sang-froid balle au pied.

Mais est-il suffisamment en forme pour tenir la distance cet été ? Il n’a disputé que 18 matches avec City la saison dernière, et n’a été titulaire que quatre fois en Premier League et en Ligue des champions à partir de novembre.

Depuis la saison 2022-2023, où il fut l’un des artisans du triplé historique des Citizens, il n’a cessé d’être handicapé par les pépins physiques. Mollet, cuisse, ischio-jambiers, cheville, pied, hanche : les pépins physiques se sont enchaînés. D’après Transfermarkt, Stones a connu neuf blessures distinctes au cours des trois dernières années, ce qui lui a fait manquer 72 matchs. Touchée au plus profond, la sentinelle anglaise a même envisagé de raccrocher les crampons dans les moments les plus sombres.

« C’était une période difficile quand j’ai dit ça [à propos de la retraite] et j’espère ne plus jamais en arriver là », confie Stones à la BBC Sport. « On peut tous se comparer à d’autres personnes ou à différents joueurs, de différentes époques, et réfléchir à ce qu’a été leur parcours ou à ce qu’il aurait pu être autrement, et j’en suis coupable moi-même : “Pourquoi est-ce que ces choses m’arrivent à moi ? Ça n’arrive pas aux autres”.

« J’ai dû puiser dans mes ressources et je suis fier de la force mentale que j’ai démontrée pour traverser ces épreuves. L’une de mes plus grandes réussites est d’avoir toujours su rebondir après chaque revers, de retrouver mon niveau et de revenir sur le terrain pour jouer à un si haut niveau. »

Tuchel, comme beaucoup d’observateurs, a toutefois rappelé que la condition physique serait décisive pour une éventuelle participation à la Coupe du monde, estimant il y a quelques mois que le joueur de 32 ans n’avait pas besoin d’être à 100 % pour être aligné d’entrée.

« Si vous venez à la Coupe du monde, vous devez être en forme », avait-il déclaré à propos de Stones en mars. « Quand John est arrivé [au stage], il était en forme. Certes, il n’avait pas beaucoup de temps de jeu, mais sa compréhension du jeu est excellente. Je savais qu’il était prêt à jouer. Alors, l’exception à la règle, c’est qu’il ne débute pas souvent ? Je peux le comprendre, car je suis un grand fan. Je sais ce qu’il apporte à l’équipe en termes de personnalité, d’attitude et de qualité de compréhension du jeu. »