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England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

L'Angleterre peut-elle vraiment remporter la Coupe du monde avec une défense aussi vulnérable aux blessures et inexpérimentée ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
J. Stones
N. O'Reilly
R. James
E. Konsa
FEATURES
Angleterre vs Croatie
T. Tuchel

De solides arguments laissent penser que l’Angleterre pourrait remporter la Coupe du monde 2026. Avec Harry Kane, elle possède sans doute le meilleur attaquant du football mondial actuel. Elle peut également compter sur le meilleur milieu de terrain de la Premier League, Declan Rice, ainsi que sur un tacticien hors pair, Thomas Tuchel, capable de fédérer certains des attaquants les plus talentueux d’Europe.

Mais attention à la défense. Si l’on cherche un symbole d’équipe d’Angleterre déséquilibrée, de l’avant à l’arrière, le voilà. Son attaque est redoutable, même effrayante quand elle tourne à plein régime. Derrière, si le naufrage n’est pas total, la sérénité fait défaut : le quatuor choyé par Tuchel manque de vécu en tournoi et, dans certains cas, se blesse trop facilement.

Si toutes les sélections ont des points faibles, ceux de l’Angleterre apparaissent plus flagrants que chez certains rivaux et pourraient, à terme, leur être fatals.

Tuchel doit donc trouver le bon équilibre. Ses prédécesseurs ont souvent été priés de libérer les attaquants pour qu’ils fassent le travail. Mais le quatuor défensif prévu – Reece James, John Stones, Ezri Konsa et Nico O’Reilly – manque de la solidité nécessaire pour laisser les artistes offensifs s’exprimer en toute sérénité.

La combinaison de jambes déjà bien usées et de têtes encore trop peu expérimentées sur la scène internationale pourrait bien empêcher l’Angleterre de vivre l’été magique qu’elle espérait.

  • England 2026Getty Images

    Composition probable

    Premier élément à retenir sur la défense anglaise : son défenseur central le plus expérimenté, John Stones, se retrouvera sans club d’ici quelques semaines. Pourtant, ce détail n’est pas le plus préoccupant.

    Le quatuor qui devrait débuter contre la Croatie mercredi arrive au tournoi avec un total cumulé de 136 sélections. Stones en totalise toutefois 89 à lui seul. À eux trois, James, Konsa et O’Reilly ne comptent que quatre apparitions en tournoi, dont seulement deux en tant que titulaires.

    En réalité, l’Angleterre aligne un défenseur central très expérimenté en tournoi et un trio de jeunes talents promis à leur premier été en tant que titulaires pour leur pays. James, excellent arrière droit et joueur polyvalent le plus fiable du groupe, est une valeur sûre. Konsa a brillé avec Aston Villa lors de son aventure européenne couronnée de succès la saison passée, tandis qu’O’Reilly s’est révélé sous les ordres de Pep Guardiola.

    Pourtant, l’histoire récente rappelle que l’âge l’emporte souvent sur le talent : à l’Euro 2021, l’Italie s’appuyait sur la paire expérimentée Chiellini–Bonucci, déjà trentenaire. En 2022, l’Argentine s’est appuyée sur Nicolas Otamendi, tandis qu’à l’Euro il y a deux ans, l’Espagne a fait appel à Dani Carvajal et Aymeric Laporte pour épauler Robin Le Normand et Marc Cucurella.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Présence de vétérans

    C’est sans doute pourquoi Stones, plus que tout autre, a toujours bénéficié de la confiance des sélectionneurs. Futur joueur libre, l’ex-défenseur de Manchester City demeure une valeur sûre des Three Lions depuis près d’une décennie.

    Il a enchaîné les titularisations avec les Three Lions depuis le début de la Coupe du monde 2018, et l’Angleterre ne s’est pas passée de lui dans un grand tournoi depuis la tristement célèbre défaite contre l’Islande à l’Euro 2016. Des entraîneurs de renom, de Guardiola à Tuchel en passant par Southgate, ont tous salué sa lecture du jeu et son sang-froid balle au pied.

    Mais est-il suffisamment en forme pour tenir la distance cet été ? Il n’a disputé que 18 matches avec City la saison dernière, et n’a été titulaire que quatre fois en Premier League et en Ligue des champions à partir de novembre.

    Depuis la saison 2022-2023, où il fut l’un des artisans du triplé historique des Citizens, il n’a cessé d’être handicapé par les pépins physiques. Mollet, cuisse, ischio-jambiers, cheville, pied, hanche : les pépins physiques se sont enchaînés. D’après Transfermarkt, Stones a connu neuf blessures distinctes au cours des trois dernières années, ce qui lui a fait manquer 72 matchs. Touchée au plus profond, la sentinelle anglaise a même envisagé de raccrocher les crampons dans les moments les plus sombres.

    « C’était une période difficile quand j’ai dit ça [à propos de la retraite] et j’espère ne plus jamais en arriver là », confie Stones à la BBC Sport. « On peut tous se comparer à d’autres personnes ou à différents joueurs, de différentes époques, et réfléchir à ce qu’a été leur parcours ou à ce qu’il aurait pu être autrement, et j’en suis coupable moi-même : “Pourquoi est-ce que ces choses m’arrivent à moi ? Ça n’arrive pas aux autres”.

    « J’ai dû puiser dans mes ressources et je suis fier de la force mentale que j’ai démontrée pour traverser ces épreuves. L’une de mes plus grandes réussites est d’avoir toujours su rebondir après chaque revers, de retrouver mon niveau et de revenir sur le terrain pour jouer à un si haut niveau. »

    Tuchel, comme beaucoup d’observateurs, a toutefois rappelé que la condition physique serait décisive pour une éventuelle participation à la Coupe du monde, estimant il y a quelques mois que le joueur de 32 ans n’avait pas besoin d’être à 100 % pour être aligné d’entrée.

    « Si vous venez à la Coupe du monde, vous devez être en forme », avait-il déclaré à propos de Stones en mars. « Quand John est arrivé [au stage], il était en forme. Certes, il n’avait pas beaucoup de temps de jeu, mais sa compréhension du jeu est excellente. Je savais qu’il était prêt à jouer. Alors, l’exception à la règle, c’est qu’il ne débute pas souvent ? Je peux le comprendre, car je suis un grand fan. Je sais ce qu’il apporte à l’équipe en termes de personnalité, d’attitude et de qualité de compréhension du jeu. »

  • Reece James England 2026Getty Images

    Le corps de James tiendra-t-il le coup ?

    Bien que James et Stones ne soient pas des joueurs particulièrement similaires, ils partagent une même fragilité : ils peinent à enchaîner les matchs.

    Il ne fait aucun doute que James est, et reste depuis plusieurs saisons, le meilleur arrière latéral polyvalent d’Angleterre. Défenseur hors pair dans les duels, passeur intelligent et excellent centreur, il peut aussi dépanner au milieu de terrain ou en défense centrale dans une arrière-garde à trois, une adaptabilité rare chez ses pairs.

    Sous les ordres de Tuchel à Chelsea en 2021-2022, il a délivré neuf passes décisives depuis son poste d’arrière droit – total surpassé uniquement par Trent Alexander-Arnold à ce poste – et la complicité entre le joueur et l’entraîneur est évidente.

    « J’ai passé un moment formidable avec l’entraîneur à Chelsea et je suis heureux qu’il soit le patron. Je suis ravi de travailler avec lui », a déclaré James à propos de Tuchel en début de semaine.

    Fait marquant, il découvrira seulement la Coupe du monde à 26 ans ; sa seule précédente apparition en sélection lors d’un grand tournoi se résume au 0-0 contre l’Écosse dans la phase de groupes de l’Euro 2021. Les blessures, notamment aux genoux et aux ischio-jambiers, ont largement freiné sa carrière internationale : entre septembre 2022 et les débuts de Tuchel en mars 2025, il n’avait disputé que cinq maigres minutes sous le maillot des Three Lions.

    Il a certes disputé 29 matchs de Premier League avec Chelsea la saison dernière, son meilleur total depuis 2022, mais l’inquiétude demeure quant à sa capacité à rester sur le terrain, surtout après avoir manqué six semaines de compétition au printemps en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

    Avec l’absence d’Alexander-Arnold, et les retraites internationales de Kyle Walker et Kieran Trippier, l’écart de niveau entre James et ses premiers remplaçants, Tino Livramento ou Djed Spence, est flagrant. À 26 ans, le capitaine de Chelsea doit donc pouvoir compter sur son physique durant le mois à venir.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Jeune prodige

    Un nouveau souffle anime le couloir gauche de l’Angleterre. L’un de leurs principaux problèmes lors de l’Euro 2024 était l’absence d’un arrière gauche gaucher capable d’apporter de la profondeur sur le flanc gauche pendant que Luke Shaw retrouvait sa pleine forme. Trippier avait été choisi pour le remplacer, mais son habitude de se replier constamment vers l’intérieur pour jouer du pied droit a freiné les tentatives de l’Angleterre de progresser rapidement vers l’avant. De son côté, lorsque Shaw a fait son retour, il manquait de la vivacité nécessaire pour avoir un impact réel sur le jeu.

    Dans ce contexte, l’émergence de O’Reilly constitue une excellente nouvelle. Le défenseur de Manchester City incarne un projet typique de Guardiola – et probablement le dernier ajustement tactique majeur du technicien catalan avant son départ de l’Etihad Stadium.

    Formé au poste de milieu offensif, il a été repositionné avec succès comme arrière gauche inversé la saison dernière par le technicien catalan, qui l’a d’abord retenu pour sa polyvalence. Après 40 matchs à ce poste contre seulement six au milieu de terrain en 2025-2026, sa transition vers un rôle défensif plus traditionnel semble désormais actée.

    Tuchel se montre toutefois ouvert à l’idée de l’utiliser à plusieurs postes.

    « Il ne fait aucun doute que Nico O'Reilly deviendra un joueur de haut niveau », a-t-il déclaré à la BBC. « Son ascension est incroyable : avoir une telle influence en si peu de temps et créer un poste de latéral gauche presque entièrement nouveau... Il a le physique, les qualités techniques, le talent et le mental. Il aura une carrière exceptionnelle. Je ne sais pas si ce sera au poste d’arrière gauche, car il peut jouer au poste de milieu gauche, droit ou central. C’est un joueur de haut niveau. »

    Reste à savoir s’il est prêt à assumer un tel niveau de responsabilité. Jusqu’ici, il a évolué dans une équipe qui conserve beaucoup le ballon et défend peu, ce qui signifie que les premiers tours ne devraient pas lui réserver de situations inédites. Mais comment réagira-t-il s’il doit marquer des joueurs comme Lamine Yamal, Michael Olise ou Raphinha en phase à élimination directe ? Tuchel espère donc qu’il progressera rapidement, car, après la leçon reçue de Fede Valverde lors de la défaite de City contre le Real Madrid en Ligue des champions en mars dernier, le jeune Allemand devra monter en puissance pour tenir son rang.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Appel au défenseur central

    Restons sur le secteur défensif. L’absence d’Harry Maguire de la sélection a non seulement surpris, mais aussi pris une tournure quelque peu mesquine. Le joueur a révélé que Tuchel l’avait écarté avant même l’annonce officielle, et sa famille s’est ensuite jointe à lui pour critiquer ouvertement le sélectionneur.

    Son exclusion a de quoi surprendre : Maguire est un pilier des Three Lions depuis 2018 et avait retrouvé un bon niveau de forme sous la houlette de Michael Carrick en fin d’année.

    Tuchel privilégiait pourtant d’autres profils. La solution la plus évidente était Marc Guehi, auteur d’un début laborieux mais parfaitement intégré à Manchester City après son arrivée en provenance de Crystal Palace lors du mercato hivernal. Konsa, lui aussi, méritait sa place au vu du parcours de Villa en Ligue Europa et de sa quatrième place en Premier League.

    On s’attendait à voir Guehi, titulaire lors de six des sept matchs de l’Euro 2024 et capitaine contre le Japon en mars, aux côtés de Stones. Pourtant, les observateurs les plus attentifs avaient noté que Tuchel privilégiait Konsa. Interrogé en mars sur ses intentions pour la charnière centrale, le sélectionneur a cité Konsa avant Guehi et Maguire, alors que le Villan avait été titulaire lors de six des huit matches de qualification des Three Lions.

    Âgé de 28 ans, Konsa n’en reste pas moins un international relativement novice : 20 sélections au compteur et une seule titularisation en tournoi, lors du quart de finale de l’Euro 2024 contre la Suisse, en remplacement de Guehi, suspendu.

    Excellent lecteur du jeu, doté d’une vitesse de récupération précieuse pour couvrir les arrières de Stones, il n’en reste pas moins un choix audacieux et donc risqué.

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Est-ce suffisant ?

    On pourrait objecter que l’Angleterre avait besoin d’un renouveau. C’était, en quelque sorte, la mission confiée à Tuchel. Et c’est ainsi qu’il a abordé la composition de son effectif.

    Néanmoins, la frontière entre audace et échec est ténue. Aucun des défenseurs anglais n’est médiocre, mais chacun présente des garanties limitées. En tant que bloc, les failles sont évidentes : condition physique, forme ou expérience, les raisons d’un possible effondrement ne manquent pas.

    L’Angleterre conserve néanmoins un milieu et une attaque de haut niveau, ainsi qu’un gardien solide et expérimenté. Elle devrait donc dominer et marquer suffisamment pour cacher temporairement ces failles.

    Reste à savoir si elle tiendra bon dans les moments cruciaux. Tuchel, après ses choix audacieux, n’a qu’à l’espérer.

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