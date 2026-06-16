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England defence GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

L'Angleterre peut-elle vraiment remporter la Coupe du monde avec une défense aussi sujette aux blessures et aussi inexpérimentée ?

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
J. Stones
N. O'Reilly
R. James
E. Konsa
FEATURES
Angleterre vs Croatie
T. Tuchel

De solides arguments laissent penser que l’Angleterre pourrait remporter la Coupe du monde 2026. Avec Harry Kane, elle possède sans doute le meilleur attaquant du moment. Elle peut aussi compter sur Declan Rice, le meilleur milieu de terrain de la Premier League, ainsi que sur l’habileté tactique de Thomas Tuchel, capable de fédérer certains des attaquants les plus talentueux d’Europe.

Mais attention à la défense. Si l’on cherche un symbole d’équipe anglaise déséquilibrée, de l’avant à l’arrière, le voilà. Son attaque est redoutable, même effrayante quand elle tourne à plein régime. Derrière, si le naufrage n’est pas total, la situation est bien moins solide : le quatuor choyé par Tuchel manque de vécu en tournoi et, dans certains cas, se blesse trop facilement.

Si toute sélection possède des points faibles, ceux de l’Angleterre apparaissent plus flagrants que chez certains rivaux, un déséquilibre potentiellement coûteux.

Tuchel doit donc trouver le bon équilibre. Ses prédécesseurs ont souvent été priés de libérer les attaquants pour qu’ils fassent le travail. Mais le back-four probable – Reece James, John Stones, Ezri Konsa et Nico O’Reilly – manque de la lecture de jeu nécessaire pour laisser les gros bras briller devant.

La combinaison de jambes trop sollicitées et de têtes encore novices pourrait ainsi priver l’Angleterre d’un été qui s’annonçait magique.

  • England 2026Getty Images

    Sélection probable

    Premier élément à retenir : John Stones, le défenseur central le plus expérimenté de l’Angleterre, se retrouvera sans club dans quelques semaines. Pourtant, ce détail n’est pas le principal motif d’inquiétude.

    Le quatuor qui devrait être aligné mercredi contre la Croatie totalise 136 sélections, dont 89 pour Stones. À eux trois, James, Konsa et O’Reilly n’en comptent que quatre en tournoi, et seulement deux comme titulaires.

    En réalité, l’Angleterre aligne un défenseur central très expérimenté en tournoi et un trio de jeunes talents promis à leur premier été en tant que titulaires avec les Three Lions. James, excellent arrière droit et joueur polyvalent le plus fiable du pays, sera épaulé par Konsa, auteur d’une saison convaincante avec Aston Villa lors de sa conquête d’un trophée européen majeur, et par O’Reilly, nouvelle pépite façonnée par Pep Guardiola.

    Pourtant, l’expérience prime souvent sur le talent : à l’Euro 2021, l’Italie s’appuyait sur la paire expérimentée Chiellini-Bonucci, déjà trentenaire. En 2022, l’Argentine s’est appuyée sur Nicolás Otamendi, tandis qu’à l’Euro 2020, l’Espagne a aligné Dani Carvajal et Aymeric Laporte pour épauler Robin Le Normand et Marc Cucurella.

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Présence des anciens combattants

    C’est sans doute pourquoi Stones, plus que tout autre, a su gagner la confiance de ses coéquipiers. Le défenseur, qui s’apprête à quitter Manchester City et sera bientôt libre de tout contrat, demeure une valeur sûre de l’équipe d’Angleterre depuis près d’une décennie.

    Titulaire à chaque rencontre des Three Lions depuis le début de la Coupe du monde 2018, il n’a manqué qu’un seul grand match à l’Angleterre depuis sa défaite contre l’Islande à l’Euro 2016. Des entraîneurs de renom, de Guardiola à Tuchel en passant par Southgate, saluent sa lecture du jeu et son sang-froid.

    Mais Stones est-il suffisamment en forme pour tenir la distance cet été ? Il n’a disputé que 18 matches avec Manchester City la saison dernière, et n’a été titulaire que lors de quatre rencontres en Premier League et en Ligue des champions à partir de novembre.

    Depuis le triplé historique de Manchester City en 2022-2023, où il joua un rôle clé, les blessures l’ont épargné. Mollet, cuisse, ischio-jambiers, cheville, pied, hanche : les pépins physiques se sont enchaînés. D’après Transfermarkt, Stones a connu neuf blessures distinctes au cours des trois dernières années, ce qui lui a fait manquer 72 matchs. Touchée au plus profond, la pierre angulaire de City a même songé à raccrocher les crampons.

    « C’était une période difficile quand j’ai dit cela [à propos de la retraite] et j’espère ne plus jamais en arriver là », a déclaré Stones à la BBC Sport. « On peut tous se comparer à d’autres personnes ou à différents joueurs, de différentes époques, et réfléchir à ce qu’a été leur parcours ou à la façon dont il aurait pu être différent, et j’en suis moi-même coupable : “Pourquoi ces choses m’arrivent-elles à moi ? Ça n’arrive pas aux autres.”

    « J’ai dû puiser au plus profond de moi-même et je suis fier d’avoir fait preuve d’une telle force mentale tout au long de cette épreuve. L’une de mes plus grandes réussites est d’avoir su rebondir après chaque revers, quelle que soit son ampleur, pour revenir sur le terrain et jouer à un niveau aussi élevé. »

    Tuchel, comme beaucoup d’observateurs, estime que sa condition physique sera décisive pour une éventuelle participation à la Coupe du monde, et a récemment jugé que le joueur de 32 ans n’avait pas besoin d’être au sommet de sa forme pour être titulaire.

    « Si vous venez à la Coupe du monde, vous devez être en forme », avait déclaré Tuchel à propos de Stones en mars. « Quand John est arrivé ici, il était en forme. Certes, il n’avait pas beaucoup de temps de jeu, mais sa compréhension du jeu est excellente. Je savais qu’il était prêt à jouer. Alors, l’exception à la règle, c’est qu’il n’est pas souvent titulaire ? Je peux le comprendre, car je suis un grand fan. Je sais ce qu’il apporte à l’équipe en termes de personnalité, d’attitude et de qualité de lecture du jeu. »

  • Reece James England 2026Getty Images

    Le corps de James tiendra-t-il le coup ?

    Bien que James et Stones ne soient pas des footballeurs particulièrement similaires, ils partagent une même fragilité : ils peinent à enchaîner les matchs.

    Il ne fait aucun doute que James est, et reste depuis plusieurs saisons, le meilleur arrière latéral polyvalent anglais. Défenseur solide en un contre un, passeur intelligent et excellent centreur, il peut aussi dépanner au milieu de terrain ou en défense centrale dans une arrière-garde à trois, une adaptabilité rare chez ses pairs.

    Sous les ordres de Tuchel à Chelsea en 2021-2022, il a délivré neuf passes décisives depuis son poste d’arrière droit – un total que seul Trent Alexander-Arnold a surpassé à ce poste – et la complicité entre le joueur et l’entraîneur est évidente.

    « J’ai passé un moment formidable avec l’entraîneur à Chelsea et je suis heureux qu’il soit à la tête de l’équipe. Je suis ravi de travailler avec lui », a déclaré James à propos de Tuchel en début de semaine.

    Fait marquant, il découvrira seulement la Coupe du monde à 26 ans ; sa seule expérience internationale restant le 0-0 contre l’Écosse lors de l’Euro 2021. Les blessures, notamment aux genoux et aux ischio-jambiers, ont largement freiné sa carrière internationale : avant que Tuchel ne prenne les rênes de l’équipe en mars 2025, James n’avait disputé que cinq maigres minutes sous le maillot des Three Lions depuis septembre 2022.

    Il a certes disputé 29 matchs de Premier League avec Chelsea la saison dernière, son meilleur total depuis 2022, mais des interrogations subsistent sur sa capacité à rester disponible, surtout après avoir manqué six semaines de compétition au printemps en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

    Avec l’absence d’Alexander-Arnold, et les retraites internationales de Kyle Walker et Kieran Trippier, l’écart entre James et ses suivants, Tino Livramento ou Djed Spence, est flagrant. À 26 ans, le capitaine de Chelsea doit donc pouvoir compter sur son physique durant le mois à venir.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    Jeune prodige

    Une nouvelle ère s’ouvre sur le flanc gauche de l’équipe d’Angleterre. L’un de leurs principaux problèmes lors de l’Euro 2024 était l’absence d’un arrière gauche gaucher capable d’apporter de la profondeur sur le flanc gauche pendant que Luke Shaw retrouvait sa pleine forme. Trippier avait été choisi pour le remplacer, mais son habitude de se replier constamment vers l’intérieur pour jouer du pied droit a freiné les tentatives de l’Angleterre de progresser rapidement vers l’avant. Quant à Shaw, à son retour, il manquait de rythme de match pour avoir un impact réel.

    Dans ce contexte, l’émergence d’O’Reilly constitue une excellente nouvelle. Le défenseur de Manchester City incarne un projet typique de Guardiola – et probablement le dernier triomphe tactique du Catalan avant son départ de l’Etihad Stadium.

    Formé au poste de milieu offensif, il a été aligné avec succès comme arrière gauche inversé la saison dernière. Si Guardiola l’a d’abord appelé pour sa polyvalence, O’Reilly a disputé 40 matchs au poste d’arrière gauche en 2025-2026 contre seulement six au milieu de terrain central, validant ainsi sa reconversion vers un rôle défensif plus traditionnel.

    Tuchel se montre d’ailleurs ouvert à l’idée de l’utiliser à plusieurs postes.

    « Il ne fait aucun doute que Nico O’Reilly deviendra un joueur de haut niveau », a-t-il déclaré à la BBC. « Son ascension est incroyable : il s’est imposé en très peu de temps et a presque créé à lui seul un nouveau poste de latéral gauche… Il possède le physique, les qualités techniques, le talent et l’état d’esprit nécessaires. Il aura une carrière exceptionnelle. Je ne sais pas si ce sera au poste d’arrière gauche, car il peut évoluer au poste de milieu gauche, droit ou central. C’est un joueur d’exception. »

    Reste à savoir s’il est prêt à assumer un tel niveau de responsabilité. Jusqu’ici, il a évolué dans une équipe qui domine la possession et défend peu, un contexte qui ne l’a guère contraint à défendre. Les premiers tours ne devraient donc pas lui réserver de situations inédites. Mais sera-t-il à l’aise pour marquer des joueurs du calibre de Lamine Yamal, Michael Olise ou Raphinha en phase à élimination directe ? Au vu de la leçon reçue de Fede Valverde lors de la défaite de City contre le Real Madrid en Ligue des champions en mars dernier, Tuchel a tout intérêt à espérer qu’O’Reilly progresse vite.

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Appel au défenseur central

    Restons désormais sur le cas du second défenseur central. L’absence d’Harry Maguire de la sélection a surpris, voire semblé mesquine. Le joueur a révélé que Tuchel l’avait écarté avant même l’annonce officielle, et sa famille a ensuite critiqué le sélectionneur sur les réseaux sociaux.

    Son exclusion a de quoi surprendre : Maguire est un pilier des Three Lions depuis 2018 et avait retrouvé un bon niveau de forme sous la houlette de Michael Carrick en fin d’année.

    Pourtant, Tuchel a privilégié d’autres options. La plus évidente, Marc Guehi, a connu un début délicat avant de s’imposer à Manchester City après son arrivée en provenance de Crystal Palace lors du mercato d’hiver. Konsa, auteur d’une saison aboutie avec Villa, finaliste de la Ligue Europa et quatrième de Premier League, méritait également sa place.

    On s’attendait à ce que Guehi, titulaire lors de six des sept matchs de l’Euro 2024 et capitaine contre le Japon en mars, soit le partenaire de Stones. Pourtant, les observateurs les plus attentifs auront noté que Tuchel privilégiait Konsa. Interrogé en mars sur ses intentions pour la charnière centrale, le sélectionneur avait cité Konsa avant Guehi et Maguire, alors que le Villain avait été titulaire lors de six des huit matchs de qualification des Three Lions.

    Âgé de 28 ans, Konsa n’en reste pas moins un international relativement novice : 20 sélections au compteur et une seule titularisation en tournoi, lors du quart de finale de l’Euro 2024 contre la Suisse, en remplacement de Guehi, suspendu.

    Excellent lecteur de jeu, doté d’une vitesse de récupération précieuse pour couvrir les arrières de Stones, il n’en demeure pas moins que le choix de Tuchel comporte une part de risque.

  • England World Cup 2026 Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Est-ce suffisant ?

    L’argument contraire est que l’Angleterre avait besoin d’un renouveau. C’était, en quelque sorte, la mission confiée à Tuchel. Et c’est également ainsi qu’il a abordé la composition de son effectif.

    Néanmoins, la frontière entre audace et échec est ténue. Aucun des défenseurs anglais n’est médiocre, mais chacun soulève des interrogations. En tant que bloc, la défense affiche même des lacunes évidentes. Que ce soit sur le plan physique, la forme actuelle ou l’expérience, les raisons d’inquiéter ne manquent pas.

    Néanmoins, l’Angleterre conserve un milieu et une attaque de premier plan, ainsi qu’un gardien solide et expérimenté. Elle devrait donc dominer et marquer suffisamment pour cacher, un temps, ces failles.

    Reste à savoir si elle tiendra bon dans les moments clés. Après avoir fait des choix forts, Tuchel n’a pas d’autre choix que d’y croire.

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