C’est sans doute pourquoi Stones, plus que tout autre, a su gagner la confiance de ses coéquipiers. Le défenseur, qui s’apprête à quitter Manchester City et sera bientôt libre de tout contrat, demeure une valeur sûre de l’équipe d’Angleterre depuis près d’une décennie.

Titulaire à chaque rencontre des Three Lions depuis le début de la Coupe du monde 2018, il n’a manqué qu’un seul grand match à l’Angleterre depuis sa défaite contre l’Islande à l’Euro 2016. Des entraîneurs de renom, de Guardiola à Tuchel en passant par Southgate, saluent sa lecture du jeu et son sang-froid.

Mais Stones est-il suffisamment en forme pour tenir la distance cet été ? Il n’a disputé que 18 matches avec Manchester City la saison dernière, et n’a été titulaire que lors de quatre rencontres en Premier League et en Ligue des champions à partir de novembre.

Depuis le triplé historique de Manchester City en 2022-2023, où il joua un rôle clé, les blessures l’ont épargné. Mollet, cuisse, ischio-jambiers, cheville, pied, hanche : les pépins physiques se sont enchaînés. D’après Transfermarkt, Stones a connu neuf blessures distinctes au cours des trois dernières années, ce qui lui a fait manquer 72 matchs. Touchée au plus profond, la pierre angulaire de City a même songé à raccrocher les crampons.

« C’était une période difficile quand j’ai dit cela [à propos de la retraite] et j’espère ne plus jamais en arriver là », a déclaré Stones à la BBC Sport. « On peut tous se comparer à d’autres personnes ou à différents joueurs, de différentes époques, et réfléchir à ce qu’a été leur parcours ou à la façon dont il aurait pu être différent, et j’en suis moi-même coupable : “Pourquoi ces choses m’arrivent-elles à moi ? Ça n’arrive pas aux autres.”

« J’ai dû puiser au plus profond de moi-même et je suis fier d’avoir fait preuve d’une telle force mentale tout au long de cette épreuve. L’une de mes plus grandes réussites est d’avoir su rebondir après chaque revers, quelle que soit son ampleur, pour revenir sur le terrain et jouer à un niveau aussi élevé. »

Tuchel, comme beaucoup d’observateurs, estime que sa condition physique sera décisive pour une éventuelle participation à la Coupe du monde, et a récemment jugé que le joueur de 32 ans n’avait pas besoin d’être au sommet de sa forme pour être titulaire.

« Si vous venez à la Coupe du monde, vous devez être en forme », avait déclaré Tuchel à propos de Stones en mars. « Quand John est arrivé ici, il était en forme. Certes, il n’avait pas beaucoup de temps de jeu, mais sa compréhension du jeu est excellente. Je savais qu’il était prêt à jouer. Alors, l’exception à la règle, c’est qu’il n’est pas souvent titulaire ? Je peux le comprendre, car je suis un grand fan. Je sais ce qu’il apporte à l’équipe en termes de personnalité, d’attitude et de qualité de lecture du jeu. »