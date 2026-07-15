L'Angleterre peut aborder sereinement son match contre l'Argentine, championne en titre mais actuellement en difficulté, et ainsi viser une première finale de Coupe du monde depuis soixante ans

Dans cette optique, la rencontre pourrait se jouer au milieu de terrain, secteur dans lequel l’Angleterre se montre confiante. Si le bloc argentin ne parvient pas à protéger sa défense, l’équipe risque de se retrouver en grande difficulté.
Le choix de Scaloni à ce poste est pour le moins curieux ; en phase à élimination directe, le sélectionneur est revenu à une formation en losange avec quatre milieux centraux – Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et Leandro Paredes –, apparemment dans le but de surcharger le centre du terrain et de créer des espaces pour Messi devant eux. Ce dernier évolue en retrait, avec De Paul à droite, Mac Allister à gauche et Fernandez en numéro 10.
Cependant, ce losange étroit laisse des couloirs sur les ailes, que les ailiers adverses exploitent depuis le début de la compétition – comme l’a encore montré Ndoye. Le Suisse a dominé l’arrière droit Nahuel Molina, exposé derrière un De Paul déclinant. C’est précisément là que Gordon et Saka pourraient s’exprimer, à condition d’être bien servis par leurs partenaires.
Bellingham, Elliot Anderson et Declan Rice – qui devraient être frais et impatients d’en découdre après avoir été préservés en seconde période et lors des prolongations contre la Norvège – se réjouiront de croiser De Paul et Paredes, dont le meilleur est désormais derrière eux. Fernández et Mac Allister, eux, sont des habitués de la Premier League, et le trio anglais devrait logiquement l’emporter sur le plan physique.
Selon certaines sources, Scaloni songerait à des ajustements majeurs pour mercredi : l’entrée d’Exequiel Palacios, plus mobile, ou celle de l’ailier Giuliano Simeone, voire un passage en 5-3-2 avec des arrière latéraux, schéma utilisé lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre les Pays-Bas.
Anderson, Rice et Bellingham devront toutefois garder la tête froide. Tous leurs adversaires de mercredi sont passés maîtres dans l’art de la provocation, De Paul et Paredes étant particulièrement doués pour ces manœuvres déloyales capables de déstabiliser un adversaire survolté. L’Angleterre ne peut se permettre aucun carton jaune ou rouge inutile.