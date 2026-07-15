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England Argentina GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduit par

L'Angleterre peut aborder sereinement son match contre l'Argentine, championne en titre mais actuellement en difficulté, et ainsi viser une première finale de Coupe du monde depuis soixante ans

Opinion
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
T. Tuchel
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Le simple fait que, pour nombre d’observateurs, l’Angleterre soit donnée favorite avant d’affronter l’Argentine, tenante du titre, mercredi en demi-finale de la Coupe du monde 2026, atteste des progrès accomplis par les Three Lions au cours de la dernière décennie. Bien sûr, une formation emmenée par le génie Lionel Messi constitue toujours une menace existentielle pour les espoirs anglais de mettre fin à six décennies de frustration, mais les hommes de Thomas Tuchel n’ont rien à craindre à l’Atalanta.

Bien qu’elles figuraient parmi les favorites avant le tournoi, ces deux nations ont suivi un parcours similaire, marqué par des matchs à suspense et des moments de tension intense tout au long des phases à élimination directe. L’Angleterre a dû batailler pour arracher une victoire de dernière minute face à une RD Congo donnée perdante, tandis que l’Argentine a eu besoin de 30 minutes supplémentaires pour venir à bout du petit Cap-Vert en seizièmes de finale.

Les Three Lions ont ensuite décroché une victoire historique 3-2 face au Mexique à l’Azteca, alors qu’ils n’étaient plus que dix, avant que les tenants du titre ne reviennent au score pour s’imposer de justesse face à l’Égypte sur le même score. Les deux équipes se sont ensuite imposées en quarts de finale, respectivement contre la Norvège et la Suisse, grâce à des buts inscrits en prolongation.

Si l’équipe de Tuchel n’a pas eu la tâche facile, elle peut toutefois puiser de la confiance dans les difficultés rencontrées par ses rivaux pour atteindre le dernier carré.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des champions du monde en perte d’équilibre

    Tenante du titre, l’Argentine a jusqu’ici connu un parcours laborieux dans sa quête de conservation de la Coupe du monde. Comme l’Angleterre, elle avait hérité d’un tableau a priori favorable, promettant un passage en demi-finales sans trop d’embûches ; pourtant, la réalité a été bien différente.

    L’équipe de Scaloni a certes facilement franchi la phase de poules, remportant le maximum de points lors de ses rencontres contre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, tandis que Messi inscrivait six buts en trois matchs, mais les phases à élimination directe se sont avérées bien plus compliquées et ont mis en évidence d’importantes failles dans l’armure des champions du monde.

    Fait marquant, l’Argentine a dû recourir aux prolongations pour éliminer le modeste Cap-Vert en seizièmes, un csc intervenant à la 111^e minute malgré l’écart abyssal entre les deux équipes, tant sur le plan du jeu que au classement FIFA. En huitièmes, l’Albiceleste a semblé éliminée, menant 2-0 à 11 minutes de la fin avant de renverser la vapeur et de l’emporter 3-2, grâce à un but décisif d’Enzo Fernández dans le temps additionnel.

    En quarts, l’Albiceleste a de nouveau flanché : Dan Ndoye a égalisé pour la Suisse en milieu de seconde période, puis les Argentins ont reculé avant que Breel Embolo ne reçoive un deuxième carton jaune controversé pour simulation, après intervention du VAR. Même en supériorité numérique durant les 20 dernières minutes, la sélection de Scaloni a encore eu besoin des prolongations et d’un bijou de Julian Álvarez pour se qualifier. Et ce, sans avoir encore croisé une seule équipe du top 10 FIFA.

    Le fait d’avoir disputé deux prolongations en élimination directe (contre une seule pour l’Angleterre) et de disposer de légèrement moins de repos avant la demi-finale pourrait aussi jouer en leur défaveur.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ils ne savent pas défendre »

    Après une phase de groupes défensivement solide (un seul but encaissé), l’Argentine a concédé cinq buts en trois matchs à élimination directe (six si l’on compte le but refusé à l’Égypte en huitièmes) face à des adversaires a priori moins forts – une faille qui doit nourrir l’optimisme anglais.

    Lors de leurs trois dernières sorties, les champions en titre ont souffert face à des transitions rapides, un jeu de couloir incisif et des centres venus des ailes – autant d’atouts que les Three Lions considèrent comme leurs armes offensives les plus redoutables. Les hommes de Tuchel compteront sur Anthony Gordon, Bukayo Saka et Jude Bellingham pour faire la différence dans ces moments-là.

    Les défenseurs argentins Cristian Romero et Lisandro Martínez ont tous deux admis que leur arrière-garde devait « se concentrer » et « s’améliorer », et la légende anglaise Chris Waddle est convaincu que la ligne arrière constitue le principal point faible des Sud-Américains.

    Interrogé par 10bet, il a confié : « Je pense sincèrement que l’Argentine n’est pas la meilleure en défense. Nous savons à quel point elle est redoutable en attaque avec les joueurs dont elle dispose, mais défensivement, je suis surpris que beaucoup d’équipes ne l’aient pas davantage mise sous pression. Elle manque un peu de vitesse et il n’y a pas beaucoup de mobilité à l’arrière.

    « Si l’on a le courage de les attaquer, on a vu l’autre jour qu’ils ne sont pas si bons en défense. L’Angleterre va puiser beaucoup de conviction et de confiance en regardant jouer l’Argentine et en constatant qu’elle ne sait pas défendre. »

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Supériorité au milieu de terrain

    Dans cette optique, la rencontre pourrait se jouer au milieu de terrain, secteur dans lequel l’Angleterre se montre confiante. Si le bloc argentin ne parvient pas à protéger sa défense, l’équipe risque de se retrouver en grande difficulté.

    Le choix de Scaloni à ce poste est pour le moins curieux ; en phase à élimination directe, le sélectionneur est revenu à une formation en losange avec quatre milieux centraux – Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et Leandro Paredes –, apparemment dans le but de surcharger le centre du terrain et de créer des espaces pour Messi devant eux. Ce dernier évolue en retrait, avec De Paul à droite, Mac Allister à gauche et Fernandez en numéro 10.

    Cependant, ce losange étroit laisse des couloirs sur les ailes, que les ailiers adverses exploitent depuis le début de la compétition – comme l’a encore montré Ndoye. Le Suisse a dominé l’arrière droit Nahuel Molina, exposé derrière un De Paul déclinant. C’est précisément là que Gordon et Saka pourraient s’exprimer, à condition d’être bien servis par leurs partenaires.

    Bellingham, Elliot Anderson et Declan Rice – qui devraient être frais et impatients d’en découdre après avoir été préservés en seconde période et lors des prolongations contre la Norvège – se réjouiront de croiser De Paul et Paredes, dont le meilleur est désormais derrière eux. Fernández et Mac Allister, eux, sont des habitués de la Premier League, et le trio anglais devrait logiquement l’emporter sur le plan physique.

    Selon certaines sources, Scaloni songerait à des ajustements majeurs pour mercredi : l’entrée d’Exequiel Palacios, plus mobile, ou celle de l’ailier Giuliano Simeone, voire un passage en 5-3-2 avec des arrière latéraux, schéma utilisé lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre les Pays-Bas.

    Anderson, Rice et Bellingham devront toutefois garder la tête froide. Tous leurs adversaires de mercredi sont passés maîtres dans l’art de la provocation, De Paul et Paredes étant particulièrement doués pour ces manœuvres déloyales capables de déstabiliser un adversaire survolté. L’Angleterre ne peut se permettre aucun carton jaune ou rouge inutile.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi est-il en fin de règne ?

    En s’imposant en prolongation en quarts de finale, l’Argentine a offert une leçon tactique : la Suisse est devenue la première nation à priver Messi d’un but dans ce Mondial, une référence dont l’Angleterre peut s’inspirer pour bâtir sa propre stratégie.

    Après deux matchs à élimination directe épuisants contre le Cap-Vert et l’Égypte, « La Pulga » a été relativement neutralisé par l’équipe la mieux classée que les tenants du titre aient affrontée jusqu’à présent en Amérique du Nord. Bien qu’il ait délivré une passe décisive sur le but précoce de Mac Allister sur corner, Messi n’a pas réussi à trouver le chemin des filets sur les trois occasions dont il a disposé.

    S’agirait-il d’un premier signe d’essoufflement pour l’attaquant emblématique ? Rappelons qu’il avait lui-même semé le doute sur sa participation, plusieurs mois avant le tournoi, en raison de préoccupations liées à son âge et à sa condition physique. Les matches à élimination directe ont été éprouvants pour l’Albiceleste, et Messi aurait fait partie des joueurs épargnés lors de la séance d’entraînement de dimanche afin de gérer sa charge de travail.

    La légende anglaise Wayne Rooney estime ainsi que, malgré son immense danger offensif, Messi pourrait constituer un point faible pour l’Argentine. « Il peut poser un problème défensif à l’Argentine », a déclaré Rooney en tant que consultant pour la BBC. « Il ne défend pas, mais il a des éclairs de génie, un peu comme Jude Bellingham. Il a des éclairs de génie et des moments de qualité. »

  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    L’une est affûtée, l’autre est émoussée.

    Messi mis à part, l’Angleterre peut se réjouir du fait que les autres attaquants argentins n’ont pas encore réussi à s’imposer de manière constante lors de cette Coupe du monde. Avec huit buts à son actif, leur figure de proue devance de six unités Lautaro Martínez, dont les deux réalisations ont pris la forme d’un penalty contre la Jordanie et d’une simple finition en fin de prolongation contre la Suisse.

    Alvarez, lui, n’a ouvert son compteur que grâce à sa superbe réalisation décisive face aux Suisses lors du dernier match, après avoir peiné à trouver son rythme tout au long du tournoi, sur fond de rumeurs concernant son départ de l’Atlético de Madrid cet été.

    En conséquence, l’Argentine s’est appuyée sur les buts de Messi, complétés par des contributions ponctuelles de ses coéquipiers. Si l’Angleterre parvient à neutraliser sa principale menace, l’Albiceleste devra compter sur un éclair de génie inattendu pour se qualifier, un scénario que l’équipe de Tuchel estime pouvoir mieux contrôler.

    Les Three Lions, eux, s’appuient sur les exploits de Bellingham et Kane (six buts chacun), tandis que Marcus Rashford est le seul autre joueur à avoir marqué ; mais, puisque leurs avant-postes sont en forme et que des joueurs comme Gordon et Saka assurent sur les ailes avec trois passes décisives chacun, ils semblent avoir trouvé un meilleur équilibre offensif.

  • Tuchel BellinghamGetty Images

    Faites confiance à Tuchel

    Mercredi soir, l’arme la plus redoutable de l’Angleterre pourrait bien se trouver en dehors du terrain. C’est précisément pour des rencontres de cet acabit que la Fédération anglaise de football (FA) a remplacé le discret Gareth Southgate par le tacticien impitoyable et vénéré qu’est Tuchel, et l’Allemand a déjà prouvé tout au long de la compétition son talent pour les épreuves à élimination directe.

    Ses choix tactiques en cours de match ont propulsé les Three Lions vers leur troisième demi-finale de Coupe du monde seulement, un exploit retentissant après des décennies de vaches maigres. Comme l’Argentine, Tuchel et ses hommes ont connu des frayeurs, mais jamais on n’a senti l’équipe au bord de l’élimination, tant le technicien allemand maîtrise son banc.

    Qu’il s’agisse de faire entrer Gordon contre la RD Congo en 16^e de finale pour voir l’attaquant délivrer les passes décisives du doublé victorieux de Kane, de la leçon de défense imposée à dix contre le Mexique dans la fournaise de l’Azteca, ou encore de son désormais célèbre discours à la mi-temps face à la Croatie lors du match d’ouverture : le parcours des Three Lions est rythmé par ces éclats tactiques.

    « J’apprécie énormément cela. Je me sens vraiment vivant dans ces moments-là », a déclaré Tuchel après la victoire contre la Norvège. « C’est ici que je veux être. Je ne voudrais être nulle part ailleurs dans le monde à ces instants-là. Et en ce moment précis, nulle part ailleurs au monde. »

    Si le technicien allemand confirme mercredi à Atlanta, il frôlera la grandeur.

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