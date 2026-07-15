L'Angleterre peut aborder sereinement son match contre l'Argentine, championne en titre mais actuellement en difficulté, et ainsi viser une première finale de Coupe du monde depuis soixante ans

Tenante du titre, l’Argentine a jusqu’ici connu un parcours laborieux dans sa quête de conservation de la Coupe du monde. Comme l’Angleterre, elle avait hérité d’un tableau a priori favorable, promettant un passage en demi-finales sans trop d’embûches ; pourtant, la réalité a été bien différente.

L’équipe de Scaloni a certes facilement franchi la phase de poules, remportant le maximum de points lors de ses rencontres contre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, tandis que Messi inscrivait six buts en trois matchs, mais les phases à élimination directe se sont avérées bien plus compliquées et ont mis en évidence d’importantes failles dans l’armure des champions du monde.

Fait marquant, l’Argentine a dû recourir aux prolongations pour éliminer le modeste Cap-Vert en seizièmes, un csc intervenant à la 111^e minute malgré l’écart abyssal entre les deux équipes, tant sur le plan du jeu que au classement FIFA. En huitièmes, l’Albiceleste a semblé éliminée, menant 2-0 à 11 minutes de la fin avant de renverser la vapeur et de l’emporter 3-2, grâce à un but décisif d’Enzo Fernández dans le temps additionnel.

En quarts, l’Albiceleste a de nouveau flanché : Dan Ndoye a égalisé pour la Suisse en milieu de seconde période, puis les Argentins ont reculé avant que Breel Embolo ne reçoive un deuxième carton jaune controversé pour simulation, après intervention du VAR. Même en supériorité numérique durant les 20 dernières minutes, la sélection de Scaloni a encore eu besoin des prolongations et d’un bijou de Julian Álvarez pour se qualifier. Et ce, sans avoir encore croisé une seule équipe du top 10 FIFA.

Le fait d’avoir disputé deux prolongations en élimination directe (contre une seule pour l’Angleterre) et de disposer de légèrement moins de repos avant la demi-finale pourrait aussi jouer en leur défaveur.