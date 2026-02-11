L'Angleterre partagera la ville hôte avec Lionel Messi et l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026, alors que les Three Lions annoncent leurs matchs de préparation avant le tournoi.

Avant le début du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Angleterre a choisi sa base d'opérations. Elle passera le tournoi à Kansas City, tout comme l'Argentine, championne en titre, qui a également choisi cette ville comme base. Les Three Lions ne disputeront aucun match de groupe dans cette ville, mais l'ont choisie en raison de sa situation centrale. L'Angleterre affrontera la Croatie à Dallas le 17 juin, puis le Ghana à Boston le 23 juin et le Panama à New York le 27 juin.

L'Argentine utilisera les installations du Sporting KC, tandis que l'Angleterre s'entraînera dans celles utilisées par le Sporting KC II. L'Angleterre disputera deux matchs amicaux dans le sud de la Floride, contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.

Un communiqué indique : « L'équipe de Thomas Tuchel affrontera la Nouvelle-Zélande le samedi 6 juin avant de rencontrer le Costa Rica le mercredi 10 juin. Les lieux des deux matchs seront confirmés en temps voulu.

L'Angleterre sera basée à Kansas City, dans le Missouri, pendant toute la durée du tournoi. Le Swope Soccer Village sera le centre d'entraînement des Three Lions, Kansas City ayant été identifiée comme le lieu privilégié en janvier 2025 après une recherche approfondie.

Le Swope Soccer Village est l'un des centres d'entraînement du Sporting Kansas City et accueille actuellement les équipes MLS NEXT Pro et MLS NEXT du club. Situé au cœur du parc historique Swope Park de Kansas City, ce complexe a déjà accueilli diverses équipes nationales et clubs depuis son ouverture en 2007. »