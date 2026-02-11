Getty Images
L'Angleterre partagera la ville hôte avec Lionel Messi et l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026, alors que les Three Lions annoncent leurs matchs de préparation avant le tournoi.
L'Angleterre choisit son camp de base pour la Coupe du monde
Avant le début du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'Angleterre a choisi sa base d'opérations. Elle passera le tournoi à Kansas City, tout comme l'Argentine, championne en titre, qui a également choisi cette ville comme base. Les Three Lions ne disputeront aucun match de groupe dans cette ville, mais l'ont choisie en raison de sa situation centrale. L'Angleterre affrontera la Croatie à Dallas le 17 juin, puis le Ghana à Boston le 23 juin et le Panama à New York le 27 juin.
L'Argentine utilisera les installations du Sporting KC, tandis que l'Angleterre s'entraînera dans celles utilisées par le Sporting KC II. L'Angleterre disputera deux matchs amicaux dans le sud de la Floride, contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica.
Un communiqué indique : « L'équipe de Thomas Tuchel affrontera la Nouvelle-Zélande le samedi 6 juin avant de rencontrer le Costa Rica le mercredi 10 juin. Les lieux des deux matchs seront confirmés en temps voulu.
L'Angleterre sera basée à Kansas City, dans le Missouri, pendant toute la durée du tournoi. Le Swope Soccer Village sera le centre d'entraînement des Three Lions, Kansas City ayant été identifiée comme le lieu privilégié en janvier 2025 après une recherche approfondie.
Le Swope Soccer Village est l'un des centres d'entraînement du Sporting Kansas City et accueille actuellement les équipes MLS NEXT Pro et MLS NEXT du club. Situé au cœur du parc historique Swope Park de Kansas City, ce complexe a déjà accueilli diverses équipes nationales et clubs depuis son ouverture en 2007. »
L'Angleterre veut mettre fin à sa disette de trophées
L'Angleterre vise à mettre fin à une période de disette qui dure depuis maintenant 60 longues années. Le manager Thomas Tuchel a clairement fait savoir que son ambition était de remporter le tournoi aux États-Unis.
Il a déclaré en décembre : « Oui, car nous nous sommes améliorés. Nous devons nous rendre sur place et essayer de réaliser quelque chose d'exceptionnel, mais nous ne pouvons rien garantir.
Tout le monde sait que nous ne pouvons pas promettre que nous allons gagner, mais les supporters veulent voir une équipe, un esprit d'équipe, une équipe qui donne tout [et] se bat les uns pour les autres, et c'est ce qu'ils veulent, qu'ils soient dans le stade ou devant leur télévision.
Si les joueurs apportent cela, alors je pense que tout est possible. Nous serons assez courageux pour en rêver, nous serons assez courageux pour essayer. »
Tuchel pense déjà à l'avenir et a répondu à la question de savoir s'il pouvait demander aux remplaçants de rester dans les vestiaires pour éviter la chaleur accablante qui règne en Amérique : « Si cela peut nous aider plus tard dans le match lorsqu'ils entreront en jeu, d'accord, nous envisagerons cette possibilité.
Personne n'aime ça, car je veux que les joueurs soient ici, qu'ils ressentent l'énergie et qu'ils la transmettent depuis le banc vers le terrain, mais je comprends ce que vous voulez dire. J'ai vu des équipes et des joueurs faire cela lors de la Coupe du monde des clubs. J'espère que nous pourrons l'éviter. C'est toujours mieux s'ils peuvent être avec nous. »
L'Angleterre fera preuve du « respect qui s'impose »
Tuchel a averti ses joueurs qu'ils devaient faire preuve du « respect qui s'impose » envers leurs adversaires de la phase de groupes.
Il a déclaré : « Nous avons la Croatie et le Ghana, deux habitués de la Coupe du monde, et nous avons le Panama. Je ne sais pas grand-chose sur le Panama, mais nous saurons tout sur eux lorsque le tournoi commencera. Pour moi personnellement, même en Ligue des champions, il faut se concentrer sur le groupe. Le groupe est toujours le plus difficile et nous voulons nous qualifier et remporter le groupe. C'est difficile. Personne ne doit être sous-estimé. Bien sûr, la Croatie est le nom qui ressort [et] l'équipe la mieux classée du pot 2 que nous avons dans notre groupe. Le match d'ouverture contre la Croatie sera difficile. Nous partirons de là. Le Ghana regorge toujours de talents, peut toujours surprendre et a une grande histoire dans le football de la Coupe du monde. De plus, le Panama tentera de tirer le meilleur parti de son rôle d'outsider. Personne ne doit être sous-estimé, tout le monde mérite le plus grand respect et nous le montrerons. »
Et ensuite ?
L'Angleterre disputera deux matchs amicaux préparatoires en mars. Elle affrontera d'abord l'Uruguay, puis le Japon. Les deux matchs se joueront à Wembley.
