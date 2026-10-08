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« L’Angleterre n’est jamais un club fermé » : James McAtee pourrait-il suivre Elliot Anderson en équipe d’Angleterre après avoir commencé à justifier son transfert à 30 M£ à Nottingham Forest ?
McAtee a eu du mal à avoir de l’impact après son transfert à 30 M£
C’est dans la foulée de ce succès, à l’été 2025, que l’élégant milieu de terrain McAtee a bouclé un transfert de 30 millions de livres sterling (40 M$) vers le City Ground. À ce moment-là, Forest était considéré comme ayant réalisé un véritable coup.
Originaire de Salford, il avait disputé 34 matches officiels avec City, inscrivant sept buts, dont un triplé en FA Cup contre les Ammies du coin, détenus par Gary Neville et Sir David Beckham. Il était considéré comme ayant besoin d’un rôle régulier afin d’exploiter pleinement son potentiel.
Forest, engagé dans la lutte pour le maintien en 2025-2026, n’a pas été en mesure de lui offrir ces opportunités, Morgan Gibbs-White occupant le poste de numéro 10. McAtee a donc eu un rôle mineur, son unique but de la saison ayant été inscrit en Ligue Europa.
Un autre changement sur le banc a cependant joué en faveur du joueur de 23 ans, en plus d’une vente à prix d’or. Anderson prenant sa carrière dans la direction opposée à celle de McAtee, en partant pour Manchester dans le cadre d’un transfert à 116 millions de livres sterling (153 M$), le nouvel entraîneur de Forest, Oliver Glasner, avait besoin de quelqu’un pour maîtriser la possession au milieu de terrain.
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McAtee, revigoré, peut-il gagner une première convocation avec l’Angleterre ?
McAtee a relevé ce défi, dans un système en 3-4-2-1, et a remporté deux titres consécutifs de joueur du mois sur les bords de la Trent. Peut-il désormais s’appuyer sur ces bases, ajouter encore plus de régularité et d’efficacité à son jeu, tout en s’invitant dans la course à une première convocation avec l’Angleterre ?
Lorsque ces questions ont été posées à Walker, l’ancien défenseur de Forest et de l’Angleterre, qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL grâce à Live Football Tickets, a déclaré : « Bien sûr qu’il le peut. La sélection anglaise n’est jamais un cercle fermé. Maintenant qu’il a sa chance dans l’équipe de Forest, il doit être performant de manière régulière.
« Si vous jouez au milieu de terrain et que vous avez des joueurs comme Gibbs-White et McAtee, c’est le cœur de votre équipe. À un moment donné, Forest doit commencer à remonter au classement parce que, si vous terminez 16e ou 17e, vous êtes hors des projecteurs.
« Mais si ce sont de bons joueurs et qu’ils jouent bien, leur équipe doit commencer à remonter au classement. Forest a suffisamment de bons joueurs pour être dans une meilleure position que celle qu’il a occupée jusque-là. »
Pourquoi Forest n’a pas dépensé gros pour remplacer Anderson
McAtee a dû faire face à de nombreuses questions après son arrivée à Forest, et tout au long de sa première saison avec Forest, mais il semble avoir trouvé un poste et un entraîneur qui lui conviennent parfaitement. Glasner, qui avait auparavant travaillé avec Adam Wharton à Crystal Palace, se réjouit d’avoir déniché un autre meneur de jeu reculé pour son entrejeu bien huilé.
Le technicien autrichien a déclaré au sujet de sa volonté de ne pas recruter immédiatement un remplaçant poste pour poste après avoir dit adieu à Anderson : « C’est pour cela que nous n’avons pas signé immédiatement.
« Nous avons changé de système et c’était peut-être un peu plus facile pour James de jouer dans ce rôle que de jouer comme un “6” quand vous évoluez avec une défense à quatre. Cela lui donne un peu plus de liberté et on dirait que cela lui convient très bien.
« Nous avons décidé que remplacer Elliot n’était pas la priorité n°1, parce que nous pouvions peut-être le faire avec notre propre effectif et dépenser l’argent à d’autres postes. »
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McAtee s’épanouit dans le système de Glasner à Nottingham Forest
Forest est en train d’aplanir quelques difficultés dans l’approche tactique de Glasner, avec des profils spécialisés nécessaires pour faire fonctionner un système à trois défenseurs. McAtee a toutefois été une belle réussite.
Nottingham Forest espère qu’il y aura encore mieux à venir, après un début de saison 2026-2027 légèrement poussif, avec un retour en Premier League prévu dimanche à l’occasion d’un déplacement à Selhurst Park qui s’annonce animé.
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