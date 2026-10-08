C’est dans la foulée de ce succès, à l’été 2025, que l’élégant milieu de terrain McAtee a bouclé un transfert de 30 millions de livres sterling (40 M$) vers le City Ground. À ce moment-là, Forest était considéré comme ayant réalisé un véritable coup.

Originaire de Salford, il avait disputé 34 matches officiels avec City, inscrivant sept buts, dont un triplé en FA Cup contre les Ammies du coin, détenus par Gary Neville et Sir David Beckham. Il était considéré comme ayant besoin d’un rôle régulier afin d’exploiter pleinement son potentiel.

Forest, engagé dans la lutte pour le maintien en 2025-2026, n’a pas été en mesure de lui offrir ces opportunités, Morgan Gibbs-White occupant le poste de numéro 10. McAtee a donc eu un rôle mineur, son unique but de la saison ayant été inscrit en Ligue Europa.

Un autre changement sur le banc a cependant joué en faveur du joueur de 23 ans, en plus d’une vente à prix d’or. Anderson prenant sa carrière dans la direction opposée à celle de McAtee, en partant pour Manchester dans le cadre d’un transfert à 116 millions de livres sterling (153 M$), le nouvel entraîneur de Forest, Oliver Glasner, avait besoin de quelqu’un pour maîtriser la possession au milieu de terrain.