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L’Angleterre frappée par de nouvelles inquiétudes liées aux blessures alors qu’Ezri Konsa et Nico O'Reilly manquent l’entraînement avant le choc contre la Tchéquie
Tuchel face à un casse-tête défensif pour sa composition d’équipe
Les débuts de Tuchel comme sélectionneur de l’Angleterre continuent de se heurter à d’importants obstacles alors qu’il prépare son équipe pour un match crucial de Ligue des nations à Prague. Le sélectionneur de l’Angleterre était privé de Konsa et d’O’Reilly lors de la séance principale de lundi au centre d’entraînement de Tottenham Hotspur. La Fédération anglaise a confirmé que les deux joueurs s’étaient contentés d’une charge de travail individuelle au lieu de rejoindre le groupe principal, sans toutefois que le service médical ne fournisse de raison précise à leur absence.
La situation est particulièrement frustrante pour le staff technique, d’autant que Konsa et O’Reilly ont tous deux disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la récente défaite 3-2 contre l’Espagne à Wembley. Alors que le groupe doit s’envoler pour la République tchèque lundi après-midi, le manque de temps pour un travail tactique collectif pourrait contraindre Tuchel à modifier son organisation défensive.
La profondeur de l’effectif de l’Angleterre sérieusement remise en question
L’absence de Konsa et O’Reilly ne fait qu’aggraver une période déjà difficile pour la sélection nationale en matière de disponibilité des joueurs. L’Angleterre traverse actuellement une importante crise de blessures, qui a déjà vu notamment Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Tino Livramento renoncer à leurs obligations internationales.
Dans une mise à jour officielle concernant l’état du groupe, l’Angleterre a déclaré : « Ezri Konsa et Nico O’Reilly suivent leurs propres programmes individuels ce matin au centre d’entraînement de Tottenham Hotspur. Les 22 autres joueurs participent tous à l’entraînement collectif avant le départ du groupe pour Prague cet après-midi. »
Tuchel exprime sa frustration face à l’enchaînement des matches
Par le passé, le sélectionneur de l’Angleterre n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du calendrier international actuel, qu’il juge bien trop exigeant pour le professionnel moderne. Tuchel a souligné que la structure actuelle, qui impose quatre matches sur une période de trois semaines, est presque sans précédent en termes d’intensité.
« Je pense que les joueurs auraient adoré trois courtes fenêtres. J’ai du mal à me souvenir d’une période, dans le football de club, où vous avez des matches et un enchaînement comme celui que nous avons en ce moment. Nous avons samedi-mardi puis encore samedi-mardi, donc seulement deux jours entre chaque match. Cela semble trop condensé quand on passe deux semaines et demie ensemble. Je dois dire que cela ne semble pas tout à fait correct à 100 % », a reconnu le sélectionneur.
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Remaniement défensif en vue
Si Konsa et O’Reilly sont bien forfait pour le match contre la Tchéquie, Tuchel sera contraint de repenser son dispositif défensif. Pour compenser ces absences, le sélectionneur de l’Angleterre pourrait se tourner vers Trevoh Chalobah ou Jarrad Branthwaite, d’Everton, pour tenir l’axe de la défense. Les deux joueurs apportent de l’expérience au plus haut niveau et une présence physique, ce qui sera essentiel face à une solide équipe tchèque.
L’absence possible d’O’Reilly au poste d’arrière gauche crée un autre vide qu’il faudra combler. Myles Lewis-Skelly, qui a évolué au milieu de terrain lors de la défaite contre l’Espagne, est un candidat naturel pour redescendre dans la ligne défensive. Autre option, Lewis Hall, de Newcastle United, reste en lice, à condition qu’il soit totalement remis de ses propres récents problèmes physiques.
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