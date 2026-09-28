Les débuts de Tuchel comme sélectionneur de l’Angleterre continuent de se heurter à d’importants obstacles alors qu’il prépare son équipe pour un match crucial de Ligue des nations à Prague. Le sélectionneur de l’Angleterre était privé de Konsa et d’O’Reilly lors de la séance principale de lundi au centre d’entraînement de Tottenham Hotspur. La Fédération anglaise a confirmé que les deux joueurs s’étaient contentés d’une charge de travail individuelle au lieu de rejoindre le groupe principal, sans toutefois que le service médical ne fournisse de raison précise à leur absence.

La situation est particulièrement frustrante pour le staff technique, d’autant que Konsa et O’Reilly ont tous deux disputé l’intégralité des 90 minutes lors de la récente défaite 3-2 contre l’Espagne à Wembley. Alors que le groupe doit s’envoler pour la République tchèque lundi après-midi, le manque de temps pour un travail tactique collectif pourrait contraindre Tuchel à modifier son organisation défensive.