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L'Angleterre est prévenue : défier Lionel Messi s'annonce comme un défi « impossible ». Les Three Lions s'apprêtent en effet à croiser pour la première fois la route de la légende argentine lors des demi-finales de la Coupe du monde 2026
L'épreuve décisive pour Thomas Tuchel
Bien qu’il totalise plus de 200 sélections et un record de 125 buts sous le maillot de l’Albiceleste, Messi n’a jamais croisé l’Angleterre en match international senior. L’attente prendra fin mercredi à Atlanta, où l’équipe de Thomas Tuchel devra trouver le moyen de contenir le co-meilleur buteur du tournoi. L’Argentine a atteint le dernier carré en battant la Suisse 3-1 après prolongation, un succès qui promet un choc au sommet et maintient la planète football en haleine.
L’aura qui entoure Messi reste intacte, selon le commentateur de la BBC Micah Richards, qui estime que ce défi ne ressemble à rien de ce que la défense anglaise a connu jusqu’à présent. « L’Angleterre peut être plus rapide que l’Argentine, mais celle-ci dispose de ce petit génie qu’est Messi. Tous les joueurs jouent pour lui. Tout le monde devrait être impatient », a déclaré Richards. « Le marquer est impossible, car il ne revient pas en défense. Il se faufile dans de petits espaces où il ne devrait pas vraiment se trouver. Il se met en marche au bon moment [et] il possède la meilleure technique. Sa perception de l’espace est fantastique. Il a une superbe frappe. Mais surtout, il a ce que Jude [Bellingham] a, et c’est ce qui rend Jude si exceptionnel : il a de la personnalité et une aura. Messi est le footballeur qui dégage le plus d’aura. L’aura de Messi est tout simplement d’un autre niveau, donc ça va être intéressant. »
- (C)Getty Images
Les dilemmes défensifs et la « Jude effect »
Si les performances offensives de Messi demeurent exceptionnelles – il totalise huit buts dans le tournoi à ce jour –, ses adversaires commencent à chercher des moyens d’exploiter son manque d’engagement défensif. L’ancien capitaine de l’Angleterre, Wayne Rooney, a souligné que, même si Messi partage avec Bellingham cette capacité à faire la différence, il peut constituer un point faible lorsque l’adversaire est en possession du ballon. Ce compromis tactique sera au cœur du plan de jeu de Tuchel, qui cherche à mener l’Angleterre vers une deuxième finale de Coupe du monde.
« Il peut constituer une faiblesse défensive pour l’Argentine », a déclaré Rooney. « Il ne revient pas en défense, mais il se distingue dans les moments décisifs, un peu comme Jude Bellingham. Il a des moments décisifs et des moments de grande qualité. Ce qui caractérise Messi, c’est sa prise de décision : il s’illumine à certains moments du match et prend la bonne décision. Marquer Lionel Messi, c’est avant tout une question de concentration et de communication. Il faut communiquer avec ses coéquipiers pour occuper des positions que l’on n’occupe pas habituellement. »
L'Angleterre doit savoir gérer la pression
Chris Sutton estime que, si le « facteur Messi » reste redoutable, l’Angleterre ne doit pas se laisser intimider par la version actuelle des champions du monde. Sous l’ère Tuchel, les Three Lions ont fait preuve de discipline tactique ; l’ancien international rappelle que cette Albiceleste, malgré sa résilience, n’est pas invincible. La clé résidera dans la capacité des Anglais à garder leur sang-froid face à un public argentin acquis à la cause de Messi et au poids psychologique de sa simple présence.
« Je pense que Thomas Tuchel et les joueurs anglais aborderont ce match avec confiance, car l’Argentine, dans sa forme actuelle, n’est pas une grande équipe, même si elle a l’habitude de trouver des solutions », a déclaré Sutton à BBC Radio 5 Live.
- AFP
Une rivalité qui reprend après deux décennies
L’Angleterre et l’Argentine entretiennent l’une des rivalités les plus légendaires du football international, marquée par des moments emblématiques tels que la « Main de Dieu » de Diego Maradona en 1986 et le penalty rédempteur de David Beckham en 2002. Pourtant, les deux sélections ne se sont plus affrontées depuis près de 21 ans. Leur dernière confrontation remonte à un match amical disputé à Genève en 2005, que Lionel Messi avait manqué, rappelons-le, après avoir écopé d’un carton rouge seulement 30 secondes après ses débuts internationaux contre la Hongrie.
C’est un sentiment partagé par Tim Vickery, spécialiste du football sud-américain, qui souligne que les supporters argentins attendent ce rendez-vous depuis longtemps. « Lionel Messi ne pouvait pas clore une carrière internationale de plus de 200 matchs sans avoir affronté l’équipe que les fans argentins considèrent comme leur plus grand rival », a déclaré Vickery. « En deuxième mi-temps, les supporters sautaient en chantant “celui qui ne saute pas est un Anglais”. Vous entendrez bien plus souvent encore ce chant mercredi. »
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