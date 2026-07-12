Bien qu’il totalise plus de 200 sélections et un record de 125 buts sous le maillot de l’Albiceleste, Messi n’a jamais croisé l’Angleterre en match international senior. L’attente prendra fin mercredi à Atlanta, où l’équipe de Thomas Tuchel devra trouver le moyen de contenir le co-meilleur buteur du tournoi. L’Argentine a atteint le dernier carré en battant la Suisse 3-1 après prolongation, un succès qui promet un choc au sommet et maintient la planète football en haleine.

L’aura qui entoure Messi reste intacte, selon le commentateur de la BBC Micah Richards, qui estime que ce défi ne ressemble à rien de ce que la défense anglaise a connu jusqu’à présent. « L’Angleterre peut être plus rapide que l’Argentine, mais celle-ci dispose de ce petit génie qu’est Messi. Tous les joueurs jouent pour lui. Tout le monde devrait être impatient », a déclaré Richards. « Le marquer est impossible, car il ne revient pas en défense. Il se faufile dans de petits espaces où il ne devrait pas vraiment se trouver. Il se met en marche au bon moment [et] il possède la meilleure technique. Sa perception de l’espace est fantastique. Il a une superbe frappe. Mais surtout, il a ce que Jude [Bellingham] a, et c’est ce qui rend Jude si exceptionnel : il a de la personnalité et une aura. Messi est le footballeur qui dégage le plus d’aura. L’aura de Messi est tout simplement d’un autre niveau, donc ça va être intéressant. »