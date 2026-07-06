L'Angleterre inscrit son nom dans l'histoire de la Coupe du monde en devenant la première équipe à battre le Mexique à l'Azteca en phase finale, et seulement la troisième à s'imposer dans l'antre de la Tricolor après le Costa Rica en 2002 et le Honduras en 2013. Grâce au doublé de Bellingham et au penalty transformé par Kane – qui pointe désormais à la 6e place des buteurs, juste derrière le trio Messi-Mbappé-Haaland –, les hommes de Thomas Tuchel l’emportent 3-2 et composent leur billet pour les quarts de finale. Samedi à Miami, ils défieront la Norvège, auteur de l’exploit d’éliminer le Brésil.
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L'Angleterre écrit une page d'histoire à l'Azteca : victoire 3-2 en infériorité numérique face au Mexique. Bellingham et Kane propulsent l'équipe de Tuchel en quarts de finale de la Coupe du monde. Prochaine étape : la Norvège
LA NUIT DE BELLINGHAM
Tout a basculé cette nuit à Mexico : le coup d’envoi a été retardé de deux heures en raison d’un violent orage et d’une alerte foudresur la capitale mexicaine. Les Three Lions, bien aidés par les parades d’un Pickford en grande forme, ont pris les commandes grâce à un doublé express de Jude Bellingham en première période, en l’espace de 90 secondes : À la 36^e, Saka centre depuis la droite et l’as du Real Madrid se jette de la tête pour battre Rangel ; à la 38^e, une combinaison avec Kane lui offre un tir facile à bout portant qui double la mise. Le Mexique d’Aguirre, loin de se désunir, réduit toutefois le score juste avant la mi-temps : dans la mêlée, Quinones, auteur de son quatrième but dans ce Mondial, redonne espoir aux siens (1-2).
SOUS LE SIGNE DE KANE
L’espoir renaît dès le début de la seconde période : Quansah, préféré à Spence dans le onze de Tuchel, commet une faute imprudente sur Gallardo. L’arbitre Faghani, alerté par le VAR, n’a d’autre choix que de brandir le carton rouge, contraignant l’Angleterre à évoluer en infériorité numérique dès la 54^e minute. Mais c’est dans l’adversité que les Trois Lions ont relancé le débat : à la 60^e, Kane a servi Gordon d’une tête décisive ; l’attaquant a été déséquilibré par Rengel et a obtenu un penalty transformé par la star du Bayern Munich, son 14^e but en Coupe du monde. À l’instar de Gerd Müller, il n’est plus qu’à une unité de Ronaldo « le Phénomène » et à deux du recordman Klose. Mais l’attaquant anglais, aussi décisif qu’imprévisible, commet huit minutes plus tard une faute dans sa surface sur Gutierrez ; Raúl Jiménez transforme le penalty (son troisième du tournoi) et réduit le score à 2-3, relançant totalement la rencontre.
GIMENEZ ET HENDERSON, QUELLE BAGARRE !
Entre-temps, le sélectionneur mexicain Aguirre lance également l’attaquant milanais Santiago Gimenez dans un ultime pari, Mais son passage sur la pelouse est de courte durée : lors d’un tacle, il se torche la cheville droite et doit immédiatement quitter ses partenaires. La gravité de l’entorse sera déterminée dans les prochaines heures, mais une lésion sérieuse pourrait contrarier les plans de transfert du club rossonero, qui envisageait de le céder. L’assaut désespéré des locaux pour arracher un spectaculaire 3-3 et mener le match en prolongation se heurte à la ligne défensive à cinq mise en place par Tuchel, qui tient bon même pendant les douze interminables minutes de temps additionnel disputées dans un Azteca qui pousse jusqu’au bout. L’Angleterre s’impose et célèbre sa troisième qualification consécutive pour les quarts de finale, éteignant ainsi le rêve mexicain. Lors des célébrations d’après-match, un nouvel épisode vient s’ajouter à cette rencontre incroyable : Jordan Henderson, alors qu’il tente de regagner le terrain après avoir fêté la victoire avec les supporters, essaie de sauter par-dessus un panneau publicitaire mais trébuche et tombe lourdement, se blessant au poignet, ce qui l’oblige à quitter le stade sur une civière. Selon Tuchel, la blessure pourrait même mettre fin prématurément à sa Coupe du monde.
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