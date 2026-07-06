L'Angleterre écrit une page d'histoire à l'Azteca : menée 2-0 puis réduite à dix, elle renverse le Mexique 3-2. Bellingham et Kane qualifient l'équipe de Tuchel pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Next stop : la Norvège

Entre-temps, le sélectionneur mexicain Aguirre lance également l’attaquant milanais Santiago Gimenez dans un ultime coup de poker, Mais son passage sur la pelouse est de courte durée : lors d’un tacle, il se torche la cheville droite. La gravité de la blessure sera déterminée dans les prochaines heures, mais elle pourrait aussi compliquer les plans de transfert du club rossonero, qui envisageait de le céder, si l’entorse s’avère sérieuse. L’assaut désespéré des locaux pour arracher un spectaculaire 3-3 et mener le match en prolongation se heurte à la ligne défensive à cinq mise en place par Tuchel, qui tient bon même pendant les douze interminables minutes de temps additionnel disputées dans un Azteca qui pousse jusqu’au bout. L’Angleterre s’impose et célèbre sa troisième qualification consécutive pour les quarts de finale, éteignant ainsi le rêve mexicain. Lors des célébrations d’après-match, un nouvel épisode vient s’ajouter à cette rencontre incroyable : Jordan Henderson, alors qu’il tente de regagner le terrain après avoir fêté la victoire avec les supporters, essaie de sauter par-dessus un panneau publicitaire mais trébuche et tombe lourdement, se blessant au poignet, ce qui l’oblige à quitter le stade sur une civière. Selon Tuchel, la blessure pourrait même mettre un terme prématuré à sa Coupe du monde.