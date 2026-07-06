L'Angleterre inscrit une nouvelle page de son histoire et de celle de la Coupe du monde en devenant la première nation à battre le Mexique à l'Azteca en phase finale, et seulement la troisième à s'imposer dans l'antre de la Tricolor après le Costa Rica en 2002 et le Honduras en 2013. La victoire 3-2 des hommes de Thomas Tuchel, portés par le doublé d’un Bellingham exceptionnel et le penalty de l’incontournable Kane – qui remonte à la 6e place du classement des buteurs, derrière le trio formé par Messi, Mbappé et Haaland –, leur assure une place en quarts de finale du tournoi, où ils affronteront samedi à Miami la Norvège, qui a réussi à éliminer le Brésil.
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L'Angleterre écrit une page d'histoire à l'Azteca : menée 2-0 puis réduite à dix, elle renverse le Mexique 3-2. Bellingham et Kane qualifient l'équipe de Tuchel pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Next stop : la Norvège
LA NUIT DE BELLINGHAM
Tout a basculé cette nuit à Mexico : le coup d’envoi a été retardé de deux heures en raison d’un violent orage et d’une alerte foudresur la capitale mexicaine. Les Three Lions, bien aidés par les parades d’un Pickford en grande forme, ont pris les devants grâce à un doublé express de Jude Bellingham en première période, en l’espace de 90 secondes : À la 36^e, Saka centre depuis la droite et l’as du Real Madrid s’élance de la tête pour battre Rangel ; à la 38^e, une combinaison avec Kane lui offre un tir facile à bout portant qui double l’écart. Le Mexique d’Aguirre, loin de se désunir, réduit toutefois le score juste avant la mi-temps : dans la confusion, Quinones, déjà auteur de quatre buts dans ce Mondial, trompe Pickford et redonne espoir aux siens (1-2).
SOUS LE SIGNE DE KANE
L’espoir renaît dès le début de la seconde période : Quansah, préféré à Spence par Tuchel au coup d’envoi, commet une faute imprudente sur Gallardo. L’arbitre Faghani, alerté par le VAR, n’a d’autre choix que de brandir le carton rouge, contraignant l’Angleterre à évoluer en infériorité numérique dès la 54^e minute. Mais c’est dans l’adversité que les Trois Lions ont relancé la rencontre : à la 60^e, Kane a servi Gordon d’une tête décisive ; l’attaquant a été bousculé par Rengel, obtenant un penalty transformé par la star du Bayern Munich pour son 14^e but en Coupe du monde. À l’instar de Gerd Müller, il n’est plus qu’à une unité de Ronaldo « le Phénomène » et à deux longueurs de l’ancien détenteur du record, Klose. Kane fait et défait, car, huit minutes plus tard, il commet une faute dans sa surface en tentant d’anticiper Gutierrez ; Raúl Jiménez transforme le penalty (son 3^e but du tournoi) et bat Pickford, ramenant le score à 2-3 et relançant complètement la rencontre.
GIMENEZ ET HENDERSON, QUELLE BAGARRE !
Entre-temps, le sélectionneur mexicain Aguirre lance également l’attaquant milanais Santiago Gimenez dans un ultime coup de poker, Mais son passage sur la pelouse est de courte durée : lors d’un tacle, il se torche la cheville droite. La gravité de la blessure sera déterminée dans les prochaines heures, mais elle pourrait aussi compliquer les plans de transfert du club rossonero, qui envisageait de le céder, si l’entorse s’avère sérieuse. L’assaut désespéré des locaux pour arracher un spectaculaire 3-3 et mener le match en prolongation se heurte à la ligne défensive à cinq mise en place par Tuchel, qui tient bon même pendant les douze interminables minutes de temps additionnel disputées dans un Azteca qui pousse jusqu’au bout. L’Angleterre s’impose et célèbre sa troisième qualification consécutive pour les quarts de finale, éteignant ainsi le rêve mexicain. Lors des célébrations d’après-match, un nouvel épisode vient s’ajouter à cette rencontre incroyable : Jordan Henderson, alors qu’il tente de regagner le terrain après avoir fêté la victoire avec les supporters, essaie de sauter par-dessus un panneau publicitaire mais trébuche et tombe lourdement, se blessant au poignet, ce qui l’oblige à quitter le stade sur une civière. Selon Tuchel, la blessure pourrait même mettre un terme prématuré à sa Coupe du monde.
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