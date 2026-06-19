L'Angleterre doit se passer de Harry Maguire, et la raison de cette deuxième exclusion est claire : les « inquiétudes » défensives persistent alors que les Three Lions visent la gloire de la Coupe du monde 2026

Interrogé sur l’absence d’une figure de proue en défense, qui aiderait à maintenir l’organisation de cette ligne, l’ancien arrière latéral anglais Mills – s’exprimant au nom de betTOM – a déclaré à GOAL : « À l’approche du tournoi, la charnière centrale suscitait déjà des interrogations, et ces doutes risquent de resurgir à mesure que l’on avance dans la compétition et que l’on affronte des adversaires de plus en plus redoutables. Trouver le bon équilibre défensif avec l’effectif sélectionné s’annonce donc complexe.

« J’ai été un peu surpris par le choix de Stones et Konsa. Dès le début, j’ai dit : si Stones est en forme, il joue, car il est exceptionnel. Mais je l’aurais associé à Marc Guehi. Ils ont évolué ensemble à Manchester City et se connaissent par cœur ; ils se sont entraînés quotidiennement, leur complicité s’est construite au fil du temps.

Reece James est un latéral droit fantastique et un grand footballeur. À gauche, Nico O’Reilly a brillé avec Manchester City, mais il est parfois plus à l’aise en phase offensive qu’en phase défensive, et il a tendance à s’aventurer trop haut. Du coup, l’absence de Harry Maguire m’a surpris.

Quand on analyse l’effectif dans son ensemble, on se demande quand certains de ces joueurs deviendront vraiment des titulaires en équipe d’Angleterre. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà le cas pour tous, à moins d’une série de six ou sept blessures. Avec Harry Maguire, on peut le faire entrer en cours de match, l’aligner dans une défense à trois si nécessaire ou même l’utiliser comme une arme offensive.

« Il persiste donc une ou deux inquiétudes défensives. La seconde mi-temps a été fantastique, la performance de l’équipe en deuxième période très solide, mais des défis bien plus difficiles nous attendent. »