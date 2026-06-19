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L'Angleterre doit se passer de Harry Maguire, et la raison de cette deuxième exclusion est claire : les « inquiétudes » défensives persistent alors que les Three Lions visent la gloire de la Coupe du monde 2026
Maguire écarté de la sélection anglaise malgré ses performances impressionnantes à Manchester United
Les performances de Maguire en club en fin de saison 2025-2026 de Premier League – Manchester United ayant décroché la troisième place et une qualification pour la Ligue des champions – étaient jugées suffisantes pour justifier sa sélection dans un nouveau grand tournoi international avec l’Angleterre.
Avec 66 sélections à son actif, l’imposant défenseur de 33 ans n’a jamais déçu les Three Lions. Il s’est toutefois retrouvé derrière John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn et Jarell Quansah dans la hiérarchie. Maguire a raconté au podcast « The Rest Is Football » que Tuchel l’avait prévenu par FaceTime : « Il appelle tout le monde. C’est un appel assez gênant. »
Stones et Konsa ont donc été alignés d’entrée lors du match d’ouverture contre la Croatie, et si la défense a connu quelques flottements en première période, les Three Lions ont finalement dominé 4-2 au Texas.
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Qui doit être aligné en tant que défenseur central titulaire pour l’équipe d’Angleterre ?
Interrogé sur l’absence d’une figure de proue en défense, qui aiderait à maintenir l’organisation de cette ligne, l’ancien arrière latéral anglais Mills – s’exprimant au nom de betTOM – a déclaré à GOAL : « À l’approche du tournoi, la charnière centrale suscitait déjà des interrogations, et ces doutes risquent de resurgir à mesure que l’on avance dans la compétition et que l’on affronte des adversaires de plus en plus redoutables. Trouver le bon équilibre défensif avec l’effectif sélectionné s’annonce donc complexe.
« J’ai été un peu surpris par le choix de Stones et Konsa. Dès le début, j’ai dit : si Stones est en forme, il joue, car il est exceptionnel. Mais je l’aurais associé à Marc Guehi. Ils ont évolué ensemble à Manchester City et se connaissent par cœur ; ils se sont entraînés quotidiennement, leur complicité s’est construite au fil du temps.
Reece James est un latéral droit fantastique et un grand footballeur. À gauche, Nico O’Reilly a brillé avec Manchester City, mais il est parfois plus à l’aise en phase offensive qu’en phase défensive, et il a tendance à s’aventurer trop haut. Du coup, l’absence de Harry Maguire m’a surpris.
Quand on analyse l’effectif dans son ensemble, on se demande quand certains de ces joueurs deviendront vraiment des titulaires en équipe d’Angleterre. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà le cas pour tous, à moins d’une série de six ou sept blessures. Avec Harry Maguire, on peut le faire entrer en cours de match, l’aligner dans une défense à trois si nécessaire ou même l’utiliser comme une arme offensive.
« Il persiste donc une ou deux inquiétudes défensives. La seconde mi-temps a été fantastique, la performance de l’équipe en deuxième période très solide, mais des défis bien plus difficiles nous attendent. »
Pourquoi Maguire a-t-il été écarté pour la deuxième fois, tandis que Chalobah était retenu ?
L’Angleterre a pu réintégrer Maguire dans son effectif après le forfait de la polyvalente star de Newcastle, Livramento. Autre choix surprenant : le défenseur de Chelsea Trevoh Chalobah, qui ne compte qu’une seule sélection, a été convoqué.
Interrogé sur la possibilité que Maguire se soit mis à dos certains membres du staff après ses déclarations suivant sa première exclusion, Mills a expliqué les raisons de ces invitations tardives : « Je suppose qu’au moment de l’annonce de la sélection – il y a trois, trois et demi ou quatre semaines –, Thomas Tuchel a dû dire à quatre ou cinq joueurs : “Restez en forme et tenez-vous prêts, vous êtes sur la liste d’attente ; si quelque chose se passe, vous pourriez recevoir un coup de fil”.
C’est éprouvant, car on n’est pas impliqué dans la compétition ; la plupart des coéquipiers sont soit à la Coupe du monde, soit en vacances, tandis que vous devez vous entraîner seul, sans repères, pour rester prêt au cas où.
Je pense donc qu’il existe une liste d’une poignée de joueurs à qui on a annoncé qu’ils pourraient être appelés en cas de blessure, et c’est sans doute pourquoi ce rappel est intervenu. »
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Maguire retrouvera-t-il le maillot de l’Angleterre alors que les « Three Lions » poursuivent leur campagne mondiale ?
Quelles qu’en soient les raisons, Maguire – qui a manqué l’Euro 2024 en raison d’une blessure au mollet – doit se contenter de suivre les événements de loin. Tuchel continuant de privilégier d’autres options, sa carrière internationale pourrait bien être terminée.
Avec déjà trois points au compteur, les Three Lions entameront mardi leur deuxième sortie au Gillette Stadium, antre des New England Patriots, face au Ghana, dans l’espoir de mettre fin à soixante ans d’attente d’un nouveau titre.