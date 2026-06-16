Invité de talkSPORT, l’ancien international français a livré un bilan sans concession des récentes performances de Saka. Malgré la contribution de l’ailier au titre de champion d’Angleterre des Gunners et à leur qualification pour la finale de la Ligue des champions, Petit estime que le joueur a connu une nette baisse de régime. « Pour moi, Saka ne sort pas d’une bonne saison avec Arsenal », a-t-il déclaré. « On l’a vu lors de la finale de la Ligue des champions : il n’a plus d’impact et je pense qu’il y a d’autres joueurs qui méritent d’être alignés dans le onze de départ. » Arsenal a certes réalisé une saison exceptionnelle, mais le légendaire milieu de terrain reste sceptique quant aux performances actuelles du jeune attaquant à l’approche du tournoi.