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Moataz Elgammal

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« L’Angleterre dispose de “tellement de joueurs plus forts que Bukayo Saka” et il ne “mérite” pas d’être titulaire en Coupe du monde », assure une ancienne star d’Arsenal

B. Saka
Angleterre
Coupe du monde
Arsenal
E. Petit
Angleterre vs Croatie
Croatie

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal, Emmanuel Petit, a lancé une attaque cinglante contre Bukayo Saka, affirmant que l'ailier ne méritait pas d'être titulaire avec l'Angleterre lors de la Coupe du monde. Bien que les Gunners aient remporté la Premier League, Petit estime que le niveau de l'attaquant a baissé, celui-ci n'ayant inscrit que 11 buts en 49 matchs cette saison. Il insiste sur le fait qu'il existe de bien meilleures options alors que les Three Lions s'apprêtent à entamer leur parcours dans la compétition.

  • Le verdict surprenant d’une légende d’Arsenal

    Invité de talkSPORT, l’ancien international français a livré un bilan sans concession des récentes performances de Saka. Malgré la contribution de l’ailier au titre de champion d’Angleterre des Gunners et à leur qualification pour la finale de la Ligue des champions, Petit estime que le joueur a connu une nette baisse de régime. « Pour moi, Saka ne sort pas d’une bonne saison avec Arsenal », a-t-il déclaré. « On l’a vu lors de la finale de la Ligue des champions : il n’a plus d’impact et je pense qu’il y a d’autres joueurs qui méritent d’être alignés dans le onze de départ. » Arsenal a certes réalisé une saison exceptionnelle, mais le légendaire milieu de terrain reste sceptique quant aux performances actuelles du jeune attaquant à l’approche du tournoi.

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    Un éclair de franchise sans détour sur l’ailier anglais

    À 24 ans, il totalise 49 sélections et a déjà pris part à trois grands tournois, mais Petit considère sa place dans le onze de départ comme injustifiée. Poursuivant sa diatribe surprenante, le Français a ajouté : « Je suis un très grand fan de Saka, mais je dois être honnête. Si j’étais son coéquipier, je ne comprendrais pas. Il y a tellement de joueurs solides et talentueux qui sont meilleurs que Saka. » L’attaquant a connu des difficultés lors de la finale européenne, concluant la saison avec 11 buts en 49 apparitions, dont sept en 31 matches de Premier League.

  • Un palmarès solide et les défis à venir

    Malgré les critiques acerbes, la star d’Arsenal a fait ses preuves sur la scène internationale. Lors de la dernière Coupe du monde, il a inscrit trois buts, tandis que sa campagne européenne cette saison s’est soldée par trois buts et deux passes décisives en 11 matches. L’ailier doit désormais répondre à ses détracteurs sur le terrain alors que l’Angleterre se prépare pour sa campagne dans le groupe L. Les Three Lions entameront leur parcours mercredi face à la Croatie, puis défieront le Ghana le 23 juin et termineront contre le Panama le 27 juin. Si l’Angleterre dispose d’une pléthore d’options offensives, l’ailier sait exactement comment répondre aux attentes et briller sous la pression des grandes compétitions.

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    Quelle sera la prochaine étape pour Saka et les Three Lions ?

    Les « Three Lions » s'appuieront largement sur leurs champions de Premier League, notamment Declan Rice, Eberechi Eze et Noni Madueke, alors qu'ils entameront leur campagne très attendue en Coupe du monde face à la Croatie. Saka aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de prouver que Petit a tort en livrant d'emblée des performances décisives. L'attaquant doit désormais se concentrer pleinement sur la récupération de sa meilleure forme alors que le plus grand tournoi du monde démarre officiellement.

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