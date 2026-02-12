L'Angleterre découvre son groupe dans la Ligue des Nations, les Three Lions ayant hérité d'un tirage au sort brutal pour leur retour dans la Ligue A

L'Angleterre fait son retour dans l'élite de la Ligue des Nations et se retrouve dans un groupe comprenant l'Espagne, championne d'Europe en titre, la Croatie et la Tchéquie. Les Three Lions avaient bien sûr affronté l'Espagne en finale du Championnat d'Europe, s'inclinant 2-1 dans ce qui s'est avéré être le dernier match de Gareth Southgate à la tête de l'équipe.

Le Pays de Galles, qui a également été promu en Ligue A, aura lui aussi une tâche difficile à accomplir, puisqu'il affrontera le Portugal, tenant du titre de la Ligue des Nations, ainsi que la Norvège d'Erling Haaland et le Danemark.

La France de Kylian Mbappé aura une tâche difficile à accomplir face à l'Italie, la Belgique et la Turquie, le groupe final étant complété par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue A est le suivant :

Groupe A1 : France, Italie, Belgique, Turquie

Groupe A2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce

Groupe A3 : Espagne, Croatie, Angleterre, République tchèque

Groupe A4 : Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles