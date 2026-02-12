AFP
L'Angleterre découvre son groupe dans la Ligue des Nations, les Three Lions ayant hérité d'un tirage au sort brutal pour leur retour dans la Ligue A
Le match nul qui donne à réfléchir de l'Angleterre
L'Angleterre fait son retour dans l'élite de la Ligue des Nations et se retrouve dans un groupe comprenant l'Espagne, championne d'Europe en titre, la Croatie et la Tchéquie. Les Three Lions avaient bien sûr affronté l'Espagne en finale du Championnat d'Europe, s'inclinant 2-1 dans ce qui s'est avéré être le dernier match de Gareth Southgate à la tête de l'équipe.
Le Pays de Galles, qui a également été promu en Ligue A, aura lui aussi une tâche difficile à accomplir, puisqu'il affrontera le Portugal, tenant du titre de la Ligue des Nations, ainsi que la Norvège d'Erling Haaland et le Danemark.
La France de Kylian Mbappé aura une tâche difficile à accomplir face à l'Italie, la Belgique et la Turquie, le groupe final étant complété par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce.
Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue A est le suivant :
Groupe A1 : France, Italie, Belgique, Turquie
Groupe A2 : Allemagne, Pays-Bas, Serbie, Grèce
Groupe A3 : Espagne, Croatie, Angleterre, République tchèque
Groupe A4 : Portugal, Danemark, Norvège, Pays de Galles
- Getty Images Sport
Chances irlandaises
L'Irlande du Nord affrontera la Hongrie, l'Ukraine et la Géorgie dans la Ligue B, tandis que la République d'Irlande affrontera Israël, l'Autriche et le Kosovo. L'Écosse affrontera la Suisse, la Slovénie et la Macédoine du Nord.
Le reste du tirage au sort est le suivant :
Ligue B
Groupe B1 : Écosse, Suisse, Slovénie, Macédoine du Nord
Groupe B2 : Hongrie, Ukraine, Géorgie, Irlande du Nord
Groupe B3 : Israël, Autriche, République d'Irlande, Kosovo
Groupe B4 : Pologne, Bosnie-Herzégovine, Roumanie, Suède
Ligue C
Groupe C1 : Albanie, Finlande, Biélorussie, Saint-Marin
Groupe C2 : Monténégro, Arménie, Chypre, Gibraltar/Lettonie*
Groupe C3 : Kazakhstan, Slovaquie, Îles Féroé, Moldavie
Groupe C4 : Islande, Bulgarie, Estonie, Luxembourg/Malte*
Ligue D
Groupe D1 : Gibraltar/Lettonie, Luxembourg/Malte, Andorre
Groupe D2 : Lituanie, Azerbaïdjan, Liechtenstein
*Gibraltar et la Lettonie, ainsi que le Luxembourg et Malte, disputeront des barrages en mars afin de déterminer qui jouera dans les ligues C et D.
L'objection de l'Irlande à l'égard d'Israël
La Fédération irlandaise de football (FAI) a précédemment signé une motion demandant à l'UEFA d'exclure Israël de la compétition.
Cependant, il semble qu'elle soit prête à respecter le calendrier des matchs.
Dans un communiqué, elle a déclaré : « Bien que des consultations aient eu lieu avec les responsables de l'UEFA, la fédération reconnaît que le règlement de l'UEFA stipule que si une fédération refuse de disputer un match, celui-ci sera considéré comme perdu et d'autres mesures disciplinaires pourront être prises, y compris une éventuelle disqualification de la compétition. »
- (C)Getty Images
Et ensuite ?
La Ligue des Nations débutera en septembre et les matchs se dérouleront entre cette date et novembre 2026.
Thomas Tuchel a prolongé son contrat jusqu'en 2028 jeudi, et continuera donc à diriger les Three Lions tout au long du tournoi.
Il a déclaré : « Je suis très heureux et fier de prolonger mon contrat avec l'Angleterre.
Ce n'est un secret pour personne que j'ai adoré chaque minute passée jusqu'à présent avec mes joueurs et mes entraîneurs, et j'ai hâte de les mener à la Coupe du monde.
C'est une opportunité incroyable et nous allons faire de notre mieux pour rendre notre pays fier. »
Il sera également aux commandes de l'Angleterre lors de l'Euro 2028, ajoutant : « J'ai reçu tellement de soutien de la part de Mark [Bullingham, directeur général de la FA], de tous mes collègues de la FA et des fans partout où je vais, que je n'ai pas hésité lorsqu'on m'a demandé de continuer à exercer ce métier de rêve.
L'Euro 2028 sera un tournoi très spécial et, en tant qu'entraîneur, il n'y a rien de plus gratifiant que de se mesurer aux meilleurs sur la plus grande scène possible. »
Traduit automatiquement par GOAL-e
