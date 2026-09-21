Les préparatifs de Tuchel en vue de la prochaine campagne de l’Angleterre en Ligue des nations ont été fortement perturbés par une série de forfaits de premier plan. L’attaquant emblématique de Chelsea Cole Palmer, le puissant Declan Rice d’Arsenal, ainsi que le duo de Manchester United Kobbie Mainoo et Marcus Rashford ont tous été contraints de déclarer forfait. Le défenseur de Newcastle United Tino Livramento complète la liste des cinq joueurs qui ne participeront pas aux prochaines rencontres internationales, laissant l’entraîneur allemand avec plusieurs vides à combler dans son dispositif tactique.

En réponse à ces absences, Tuchel a misé sur la jeunesse et la familiarité en convoquant le milieu d’Everton James Garner et le capitaine de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Les deux joueurs doivent rejoindre le reste du contingent de l’Angleterre mardi.

Si la perte de titulaires établis comme Rice et Palmer est un coup dur, elle ouvre aussi la porte à Garner et Gibbs-White pour faire valoir leurs arguments en vue d’une place permanente dans les plans du nouveau sélectionneur, alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’élite européenne dans le groupe A de la Ligue des nations.