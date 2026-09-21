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Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

L’Angleterre convoque deux remplaçants après les forfaits de Cole Palmer, Declan Rice et du duo de Manchester United dans le groupe

Angleterre
T. Tuchel
Espagne
UEFA Nations League A
Tchéquie
Croatie
C. Palmer
D. Rice

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a été contraint de remanier prématurément son groupe avant les prochaines rencontres de Ligue des nations. Cinq stars de premier plan ont quitté le rassemblement de la sélection, offrant immédiatement à deux milieux de terrain prometteurs l’occasion de faire leurs preuves sur la scène internationale.

  • Tuchel contraint à des changements précoces dans son groupe

    Les préparatifs de Tuchel en vue de la prochaine campagne de l’Angleterre en Ligue des nations ont été fortement perturbés par une série de forfaits de premier plan. L’attaquant emblématique de Chelsea Cole Palmer, le puissant Declan Rice d’Arsenal, ainsi que le duo de Manchester United Kobbie Mainoo et Marcus Rashford ont tous été contraints de déclarer forfait. Le défenseur de Newcastle United Tino Livramento complète la liste des cinq joueurs qui ne participeront pas aux prochaines rencontres internationales, laissant l’entraîneur allemand avec plusieurs vides à combler dans son dispositif tactique.

    En réponse à ces absences, Tuchel a misé sur la jeunesse et la familiarité en convoquant le milieu d’Everton James Garner et le capitaine de Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Les deux joueurs doivent rejoindre le reste du contingent de l’Angleterre mardi.

    Si la perte de titulaires établis comme Rice et Palmer est un coup dur, elle ouvre aussi la porte à Garner et Gibbs-White pour faire valoir leurs arguments en vue d’une place permanente dans les plans du nouveau sélectionneur, alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’élite européenne dans le groupe A de la Ligue des nations.

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  • England Men Press ConferenceGetty Images Sport

    Gibbs-White et Garner ont leur chance

    Pour Gibbs-White, cette convocation marque un retour rapide en sélection après avoir échoué de peu à figurer dans la liste initiale de 27 joueurs. Le leader de Nottingham Forest compte déjà six sélections avec son pays et était très apprécié par le staff technique durant le processus de sélection. En évoquant son processus de décision, Tuchel a déclaré vendredi que Gibbs-White, 26 ans, était proche d’être inclus dans le groupe initial, soulignant la régularité du milieu de terrain en Premier League comme raison principale de sa convocation cette fois.

    Garner retrouve lui aussi l’environnement de l’équipe première après avoir précédemment représenté l’Angleterre plus tôt cette année. Le joueur d’Everton a honoré ses deux premières sélections en mars mais, comme Gibbs-White, ne faisait pas partie du groupe qui a voyagé pour la Coupe du monde 2026.

  • Gestion de la charge et préoccupations liées aux blessures

    Le forfait de Palmer est peut-être le plus surprenant, étant donné qu’il venait tout juste de réintégrer le groupe après avoir été écarté de la sélection pour la Coupe du monde. La star de Chelsea, qui a récemment participé à une lourde défaite contre Brentford, se retirerait en raison d’une gestion de la charge de travail et d’une légère inquiétude liée à une blessure. Il semble qu’une décision collective ait été prise entre le club et la sélection afin de s’assurer que le joueur de 24 ans n’aggrave pas d’éventuels problèmes sous-jacents.

    Les problèmes de forme physique à Manchester United ont également contribué à réduire les options de Tuchel. Kobbie Mainoo et Marcus Rashford ont tous deux dû sortir lors du récent match nul 1-1 de United contre Fulham. Mainoo a tenu 80 minutes à Craven Cottage avant d’être remplacé, tandis que la sortie de Rashford était elle aussi due à des soucis physiques.

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  • england mexico(C)Getty Images

    Naviguer dans un calendrier difficile de Ligue des nations

    Le timing de ces blessures est particulièrement malheureux compte tenu du calibre des adversaires que l’Angleterre doit affronter. Les Three Lions doivent lancer leur campagne de Ligue des nations face à une redoutable équipe d’Espagne le 26 septembre, un match qui servira de véritable test pour la vision tactique de Tuchel. Après ce choc contre les champions du monde, l’Angleterre devra enchaîner avec une double confrontation contre la République tchèque, puis un déplacement difficile en Croatie.