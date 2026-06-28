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L'Angleterre aurait-elle perdu un autre arrière latéral ? Thomas Tuchel fait le point sur Jarrell Quansah après les blessures de Tino Livramento et Reece James
Quansah devient la dernière victime de la série noire des blessures
La défense des « Three Lions » s’amenuise dangereusement à l’approche des 16es de finale. L’ancien défenseur de Liverpool, Quansah, aligné d’entrée comme arrière droit contre le Panama, a dû quitter ses partenaires en boitant au cours de la seconde période du dernier match de l’Angleterre dans le groupe L, au MetLife Stadium. Le jeune joueur, visiblement touché, a quitté la pelouse avec difficulté, laissant présager que les options de Tuchel sur le flanc droit sont désormais quasi épuisées.
Il devient ainsi le troisième arrière droit, titulaire ou remplaçant, à être victime d’une blessure depuis l’arrivée de la sélection aux États-Unis, rejoignant à l’infirmerie Tino Livramento (Newcastle) et le capitaine de Chelsea, Reece James. Tuchel se retrouve donc face à un véritable casse-tête tactique à résoudre avant le match contre la RD Congo. Malgré cette boiterie, le défenseur a ensuite été vu en train de monter sans aide dans le bus de l’équipe.
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Tuchel fait le point sur Quansah
Après la victoire 2-0, Tuchel a expliqué : « Une entorse classique de la cheville, il est évidemment douloureux. Il a déjà connu ce problème par le passé et estime qu’il s’agit juste d’une question de jours. Pour l’instant, sa jambe est surélevée et sous glace. » Interrogé sur la série de blessures qui frappe les arrières latéraux, le technicien allemand a ajouté : « Bien sûr, nous enregistrons un nouveau blessé à ce poste. La concurrence sera rude pour Reece James et Jarrell Quansah, mais notre rôle est de trouver des solutions, et nous le ferons. »
La blessure de Quansah est d’autant plus frustrante pour le staff technique qu’il avait été replacé à ce poste pour assurer la relève. Tuchel avait précédemment expliqué que la décision de faire appel à Trevoh Chalobah avait été prise pour libérer Quansah et le positionner arrière droit, un plan désormais bouleversé alors que le tournoi entre dans sa phase la plus critique.
La course contre la montre pour la remise en forme de James
Si tous les regards sont tournés vers la convalescence de Quansah, l’état de forme de James demeure une source d’incertitude au sein du camp d’entraînement. Le capitaine de Chelsea est resté à Kansas City pour suivre un programme de rééducation individualisé, loin du groupe principal. Tuchel a fermement défendu sa décision d’intégrer James dans la liste des 26, malgré les problèmes physiques récurrents du défenseur à Londres.
« Personne ne pouvait prévoir cela », a insisté Tuchel lorsqu’on l’a interrogé sur le pari pris concernant la condition physique de James. « Reece était en bonne forme et se sentait très bien, c’est donc un peu malchanceux, mais Ezri Konsa a très bien joué à ce poste pour nous. Nous n’avons toujours aucun problème. » L’entraîneur reste optimiste quant à la possibilité pour James de jouer un rôle dans les phases finales, à condition que l’Angleterre parvienne à franchir le premier obstacle des huitièmes de finale à Atlanta.
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À la recherche de solutions pour les 32es de finale
En l’absence de Quansah et James, Djed Spence s’impose comme le candidat le plus probable pour occuper le poste d’arrière droit dans un avenir proche. Le joueur de Tottenham a déjà disputé les trois matches de groupe, démontrant ainsi la polyvalence que Tuchel apprécie tant. Cependant, Spence étant également capable de jouer à gauche, l’entraîneur pourrait être contraint d’envisager d’autres configurations impliquant Chalobah ou Konsa.
Malgré une infirmerie qui se remplit – Declan Rice a d’ailleurs connu une petite frayeur en début de semaine –, le camp anglais conserve un climat serein et concentré. Après avoir terminé en tête du groupe L, les Three Lions se préparent à affronter la RD Congo. La capacité de Tuchel à trouver des solutions au sein d’une défense décimée constituera désormais le test ultime pour l’Angleterre, qui rêve de gloire en Coupe du monde sur le sol américain.