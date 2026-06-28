L'Angleterre aurait-elle perdu un autre arrière latéral ? Thomas Tuchel fait le point sur Jarrell Quansah après les blessures de Tino Livramento et Reece James

La défense des « Three Lions » s’amenuise dangereusement à l’approche des 16es de finale. L’ancien défenseur de Liverpool, Quansah, aligné d’entrée comme arrière droit contre le Panama, a dû quitter ses partenaires en boitant au cours de la seconde période du dernier match de l’Angleterre dans le groupe L, au MetLife Stadium. Le jeune joueur, visiblement touché, a quitté la pelouse avec difficulté, laissant présager que les options de Tuchel sur le flanc droit sont désormais quasi épuisées.

Il devient ainsi le troisième arrière droit, titulaire ou remplaçant, à être victime d’une blessure depuis l’arrivée de la sélection aux États-Unis, rejoignant à l’infirmerie Tino Livramento (Newcastle) et le capitaine de Chelsea, Reece James. Tuchel se retrouve donc face à un véritable casse-tête tactique à résoudre avant le match contre la RD Congo. Malgré cette boiterie, le défenseur a ensuite été vu en train de monter sans aide dans le bus de l’équipe.