Alors que l’Angleterre cherche à mettre fin à soixante ans d’attente, tous les regards sont tournés vers son capitaine, qui multiplie les records. Interrogé sur la pression de briller sur la plus grande scène, Harry Kane a reconnu qu’il était naturel, pour un grand pays, de compter sur son avant-centre pour faire trembler les filets.

Comparant sa situation à celle d’autres superstars mondiales, il a confié à ITV Football : « Je pense que pour tout attaquant de haut niveau dans une équipe, on compte sur lui pour marquer des buts. Je pense, vous savez, à Erling avec la Norvège et à Mbappé avec la France : quand vous avez un buteur principal dans votre équipe, on attend de vous que vous marquiez des buts. Ça ne veut pas dire que c’est une mauvaise chose. »

Il a ajouté : « Je pense vraiment que nous avons des buteurs dans d’autres secteurs de l’équipe. Quand on regarde la sélection que nous avons choisie, nous avons aussi d’excellents finisseurs dans l’équipe. Tout le monde a globalement connu une saison couronnée de succès cette année en termes de trophées, ce qui, je pense, est un facteur important. »



