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L'Angleterre accorde-t-elle une confiance excessive à Harry Kane ? L'attaquant, détenteur d'un record de 79 buts, se positionne au niveau d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé
La pression offensive et les comparaisons avec l'élite
Alors que l’Angleterre cherche à mettre fin à soixante ans d’attente, tous les regards sont tournés vers son capitaine, qui multiplie les records. Interrogé sur la pression de briller sur la plus grande scène, Harry Kane a reconnu qu’il était naturel, pour un grand pays, de compter sur son avant-centre pour faire trembler les filets.
Comparant sa situation à celle d’autres superstars mondiales, il a confié à ITV Football : « Je pense que pour tout attaquant de haut niveau dans une équipe, on compte sur lui pour marquer des buts. Je pense, vous savez, à Erling avec la Norvège et à Mbappé avec la France : quand vous avez un buteur principal dans votre équipe, on attend de vous que vous marquiez des buts. Ça ne veut pas dire que c’est une mauvaise chose. »
Il a ajouté : « Je pense vraiment que nous avons des buteurs dans d’autres secteurs de l’équipe. Quand on regarde la sélection que nous avons choisie, nous avons aussi d’excellents finisseurs dans l’équipe. Tout le monde a globalement connu une saison couronnée de succès cette année en termes de trophées, ce qui, je pense, est un facteur important. »
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À la conquête du Ballon d'Or et de la gloire individuelle
Le transfert de Kane au Bayern Munich a encore renforcé son statut : l’attaquant pourrait devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d’Or depuis Michael Owen en 2001. Avec plus de 60 buts toutes compétitions confondues cette saison, il se positionne désormais comme un candidat de premier plan aux côtés de Haaland et Mbappé.
Au sujet de sa meilleure forme depuis le début de sa carrière, il a déclaré : « Oui, les gens diront peut-être qu’ils vont compter sur moi, mais je pense que c’est une responsabilité que j’ai eue tout au long de ma carrière. Nous n’avons pas gagné avec le maillot de l’Angleterre depuis 60 ans et nous avons été extrêmement proches. Nous avons frappé à cette porte, un peu comme je l’ai fait tout au long de ma carrière. Maintenant, il est grand temps de franchir cette ligne, c’est certain. »
Apogée physique et perspectives de carrière
À 32 ans, il affirme arriver en Amérique du Nord au sommet de sa forme physique, malgré les inquiétudes liées au surmenage après une longue saison nationale. Conscient que ce tournoi pourrait être sa dernière chance de mener les Three Lions en Coupe du monde, Kane relève le défi avec une confiance renouvelée.
L’attaquant s’est montré optimiste quant à sa condition physique actuelle, déclarant aux journalistes : « C’est la meilleure occasion que j’aurai dans ma carrière de remporter une Coupe du monde », tout en soulignant qu’il aborde la compétition dans ce qu’il estime être la meilleure forme de sa vie.
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Mettre fin à l'attente d'un titre majeur
Les récents échecs de justesse de l’Angleterre sous Gareth Southgate, désormais épaulé par Thomas Tuchel, ont aiguisé la soif de victoire d’un groupe que Kane, impatient, entend bien mener au succès. Ayant déjà fait partie des équipes finalistes en 2018, 2021 et 2024, le capitaine estime que cette expérience collective est aujourd’hui leur meilleur atout.
Kane affirme que la pression doit servir de carburant plutôt que de source de distraction. Selon lui, si lui et ses coéquipiers parviennent à s’exprimer pleinement, les décennies de frustration pourront enfin être laissées derrière eux. Pour l’international aux 79 buts, dépasser des marqueurs personnels comme le total de Gary Lineker en Coupe du monde passe après l’objectif suprême : soulever le trophée sur sol américain.