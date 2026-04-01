« L'Angleterre a volé son âme » : la presse anglaise démolit Thomas Tuchel après une « humiliation » historique

Au fil de l'interview, on a pu constater à quel point les nerfs étaient à vif. Interrogé sur la dépendance supposée vis-à-vis de Kane, Tuchel a répondu : « Eh bien, pourquoi l'Argentine ne miserait-elle pas sur Messi ou le Portugal sur Cristiano Ronaldo ? C'est tout à fait normal. Chez nous, des joueurs importants ont quitté le camp d'entraînement, et cela s'est un peu fait sentir. Il nous a manqué de la puissance de frappe. »

Interrogé ensuite sur le fait de savoir s’il exerçait trop de pression sur les joueurs, Tuchel a également répondu d’un ton brusque : « Non. Je ne pense pas. Je ne souhaite pas prendre part à cette discussion, car je pense qu’il est très clair ce que nous voulons faire et comment nous voulons jouer au football. Nous devons nous concentrer davantage sur nos principes, sur l’action, sur la réflexion. C’est de cela qu’il s’agit. »

Lors du premier match amical de cette année de Coupe du monde, vendredi dernier, l’Angleterre n’avait pas non plus su convaincre. Contre l’Uruguay, elle n’a pu obtenir qu’un match nul 1-1, ce qui a déjà fait monter le ton des critiques. Tuchel est désormais définitivement sous pression. Peu avant le coup d’envoi du tournoi, des matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica sont encore au programme. En phase de groupes, la Croatie, le Ghana et le Panama attendent les Three Lions.