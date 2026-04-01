Ce score de 0-1 a marqué la première défaite des Three Lions face à une équipe asiatique, ce qui constituait déjà un deuxième record négatif pour l'entraîneur allemand. La défaite 1-3 contre l'Angleterre l'été dernier était déjà la seule essoufflée face à une équipe africaine. À l'approche de la Coupe du monde dans quelques mois, les journaux anglais tirent donc la sonnette d'alarme et ne ménagent pas leurs critiques à l'égard de Tuchel.
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« L'Angleterre a volé son âme » : la presse anglaise démolit Thomas Tuchel après une « humiliation » historique
« Thomas Tuchel manque de temps pour faire opérer sa magie : son équipe d'Angleterre continue de tâtonner dans le noir à la recherche de la bonne formule et, après cette prestation léthargique, elle est à des années-lumière d'être une sérieuse prétendante à la Coupe du monde », a écrit par exemple le Daily Mail.
Le Telegraph s'est montré encore plus sévère envers l'ancien entraîneur du FC Bayern Munich et du BVB : « Tuchel a volé l'âme de l'Angleterre. Cette humiliation méritée infligée par le Japon a été pour les supporters en souffrance comme un camouflet en plein visage. »
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Sans Kane, l'Angleterre a longtemps été catastrophique en attaque
Privés d'un Harry Kane blessé, les Anglais avaient particulièrement déçu en attaque, alors que leur effectif, avec Phil Foden, Cole Palmer ou Anthony Gordon, n'était pourtant pas mal armé. Au cours de la première mi-temps, l'équipe de Tuchel n'a toutefois pas réussi un seul tir au but, ce qui ne s'était plus produit depuis la défaite 0-1 contre l'Allemagne en novembre 2017, soit il y a près de neuf ans. Ce n'est qu'en fin de match que les champions du monde en titre ont poussé pour égaliser, mais le but de Kaoru Mitoma à la 23e minute a finalement fait la différence.
Au coup de sifflet final, une pluie de sifflets stridents s'est abattue sur l'équipe. Frustré, Tuchel a déclaré : « Ça fait mal, bien sûr. Une défaite est toujours douloureuse, et perdre à domicile fait particulièrement mal. Nous avons été punis pour un détail, pour une seule contre-attaque en première mi-temps. »
Trop dépendant de Kane ? Tuchel réagit avec agacement aux questions
Au fil de l'interview, on a pu constater à quel point les nerfs étaient à vif. Interrogé sur la dépendance supposée vis-à-vis de Kane, Tuchel a répondu : « Eh bien, pourquoi l'Argentine ne miserait-elle pas sur Messi ou le Portugal sur Cristiano Ronaldo ? C'est tout à fait normal. Chez nous, des joueurs importants ont quitté le camp d'entraînement, et cela s'est un peu fait sentir. Il nous a manqué de la puissance de frappe. »
Interrogé ensuite sur le fait de savoir s’il exerçait trop de pression sur les joueurs, Tuchel a également répondu d’un ton brusque : « Non. Je ne pense pas. Je ne souhaite pas prendre part à cette discussion, car je pense qu’il est très clair ce que nous voulons faire et comment nous voulons jouer au football. Nous devons nous concentrer davantage sur nos principes, sur l’action, sur la réflexion. C’est de cela qu’il s’agit. »
Lors du premier match amical de cette année de Coupe du monde, vendredi dernier, l’Angleterre n’avait pas non plus su convaincre. Contre l’Uruguay, elle n’a pu obtenir qu’un match nul 1-1, ce qui a déjà fait monter le ton des critiques. Tuchel est désormais définitivement sous pression. Peu avant le coup d’envoi du tournoi, des matchs contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica sont encore au programme. En phase de groupes, la Croatie, le Ghana et le Panama attendent les Three Lions.
Coupe du monde 2026 : aperçu de tous les groupes
- Groupe A :
Mexique Afrique du Sud Corée du Sud République tchèque
- Groupe B :
Canada Bosnie-Herzégovine Qatar Suisse
- Groupe C :
Brésil Maroc Haïti Écosse
- Groupe D :
États-Unis Paraguay Australie Turquie
Groupe E :
Allemagne Curaçao Côte d'Ivoire Équateur
- Groupe F :
Pays-Bas Japon Suède Tunisie
- Groupe G :
Belgique Égypte Iran Nouvelle-Zélande
- Groupe H :
Espagne Cap-Vert Arabie saoudite Uruguay
- Groupe I :
France Sénégal Irak Norvège
- Groupe J :
Argentine Algérie Autriche Jordanie
- Groupe K :
Portugal République démocratique du Congo Ouzbékistan Colombie
- Groupe L :
Angleterre Croatie Ghana Panama