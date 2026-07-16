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« L'Angleterre a eu de la chance » : Alan Shearer reconnaît que l'Argentine méritait sa victoire en demi-finale, tout en saluant le retour en force des Three Lions en seconde période
La remontada tardive de l'Argentine éteint les espoirs de l'Angleterre
L'Angleterre a été éliminée de la Coupe du monde après que l'Argentine a renversé la vapeur, transformant un déficit d'un but en une victoire 2-1 en demi-finale à Atlanta. Anthony Gordon avait ouvert le score pour les Three Lions, mais les entrées d'Enzo Fernández et de Lautaro Martínez ont permis aux vice-champions du monde de reprendre le contrôle et de s'imposer tardivement.
Interrogé sur BBC One après le coup de sifflet final, Shearer a estimé que l’Argentine méritait pleinement sa place en finale. L’ancien capitaine des Three Lions a souligné que la formation de Lionel Scaloni avait dominé de longues périodes de la rencontre et jugé que le score était flatteur pour l’Angleterre.
- AFP
Shearer salue le sang-froid de l'Argentine
Shearer a salué la capacité de l’Argentine à garder son sang-froid après avoir encaissé un but et à continuer de croire en son jeu. Il a également souligné l’influence des remplacements effectués par Scaloni, qui ont contribué à faire basculer le match en faveur des champions en titre.
« Je pense que c’est la meilleure équipe qui a gagné. Il faut l’admettre ouvertement et honnêtement. Leur réaction a été brillante, ils ont touché le poteau à plusieurs reprises et l’Angleterre a eu de la chance », a expliqué Shearer. « Ils n’ont pas cédé à la panique, ils sont restés fidèles à leur plan de jeu, ils ont cru en ce qu’ils faisaient, et ils ont réussi.
Les remplacements ont porté leurs fruits et il faut respecter la manière dont ils sont revenus dans le match. Ils méritent d’être en finale dimanche, même si cela me fait mal de le dire. »
L'Angleterre a été punie après avoir perdu le contrôle du match.
Wayne Rooney partageait la frustration de Shearer, estimant que l'Angleterre n'avait pas su gérer le match après avoir pris l'avantage. Il considérait que l'équipe s'était repliée trop bas et avait laissé l'Argentine dicter le rythme en fin de match.
« On s'était mis dans une si bonne position, et ensuite on ne savait plus quoi faire », a déclaré Rooney. « On s'est repliés, on les a laissés venir vers nous. Ils se sont créé plusieurs occasions, puis on a craqué. Je suis vraiment déçu. »
- getty
L'Argentine peaufine sa préparation avant la finale
L'Argentine affrontera désormais l'Espagne en finale de la Coupe du monde, après avoir réussi son retour face à l'Angleterre. Les « Three Lions », quant à eux, se préparent à affronter la France dans le match pour la troisième place.
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