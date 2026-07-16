« L'Angleterre a eu de la chance » : Alan Shearer reconnaît que l'Argentine méritait sa victoire en demi-finale, tout en saluant le retour en force des Three Lions en seconde période

Shearer a salué la capacité de l’Argentine à garder son sang-froid après avoir encaissé un but et à continuer de croire en son jeu. Il a également souligné l’influence des remplacements effectués par Scaloni, qui ont contribué à faire basculer le match en faveur des champions en titre.

« Je pense que c’est la meilleure équipe qui a gagné. Il faut l’admettre ouvertement et honnêtement. Leur réaction a été brillante, ils ont touché le poteau à plusieurs reprises et l’Angleterre a eu de la chance », a expliqué Shearer. « Ils n’ont pas cédé à la panique, ils sont restés fidèles à leur plan de jeu, ils ont cru en ce qu’ils faisaient, et ils ont réussi.

Les remplacements ont porté leurs fruits et il faut respecter la manière dont ils sont revenus dans le match. Ils méritent d’être en finale dimanche, même si cela me fait mal de le dire. »