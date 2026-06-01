L'Angleterre a engagé Thomas Tuchel avec pour objectif de remporter la Coupe du monde 2026 ; tout autre résultat serait considéré comme un échec

Dès l’origine, la Fédération anglaise de football (FA) a clairement indiqué que l’engagement de Tuchel visait un seul objectif : remporter la Coupe du monde 2026. Si son contrat a depuis été prolongé jusqu’à l’Euro 2028, organisé à domicile, cette stratégie confirme la détermination – voire la désespérance – de l’Angleterre à franchir un cap par rapport à l’ère Southgate et à mettre fin à six décennies d’attente d’un grand titre.

Son premier contrat de 18 mois, concluant de façon significative à l’issue de la compétition, témoignait de la détermination — voire du désespoir — de l’Angleterre à franchir enfin le cap où Gareth Southgate s’était arrêté et à mettre fin à six décennies d’attente d’un nouveau trophée majeur.

Après l’arrivée de Tuchel en octobre 2024, le PDG de la FA, Mark Bullingham, a déclaré : « Nous voulions recruter un staff capable de nous offrir les meilleures chances de gagner un grand tournoi, et nous sommes convaincus qu’il y parviendra. Thomas et son équipe ont pour unique objectif de nous faire remporter la Coupe du monde 2026. »

Lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur a renchéri : « L’objectif n’est autre que le plus grand du football mondial. »

Un renouvellement de contrat a été acté en février, à l’issue de la campagne de qualification historique des Three Lions. Interrogé à l’époque sur les chances de titre cet été, Tuchel a réaffirmé : « Oui, nous y croyons, bien sûr que nous y croyons. Nous savons que ce sera difficile et d’autres nations y croiront aussi, mais nous pensons pouvoir jouer un rôle de premier plan et nous allons tout donner. »