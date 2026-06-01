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Thomas Tuchel England GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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L'Angleterre a engagé Thomas Tuchel avec pour objectif de remporter la Coupe du monde 2026 ; tout autre résultat serait considéré comme un échec

Opinion
Angleterre
T. Tuchel
Coupe du monde
FEATURES

Nommé sélectionneur de l’Angleterre en octobre 2024, Thomas Tuchel a reçu un mandat clair : remporter la Coupe du monde 2026. Vingt mois plus tard, alors que le tournoi se profile, l’annonce de la liste des Three Lions rappelle l’ampleur de la tâche qui attend le technicien allemand à son arrivée en Amérique du Nord.

L’Angleterre, auteur d’une campagne de qualification parfaite, fait partie des favoris de la Coupe du monde. Pourtant, sous la direction de son jeune entraîneur, elle demeure une inconnue à l’aube du coup d’envoi du tournoi phare de la FIFA.

Tuchel, lui, affiche une détermination sans faille à imposer sa propre méthode, conformément à sa déclaration initiale : il n’hésitera pas à prendre des décisions impopulaires. Il a ainsi convoqué l’un des groupes les plus discutés de l’histoire du pays, laissant plusieurs cadors à quai.

Le sélectionneur est convaincu que ce groupe peut mettre fin à 60 ans de souffrance du football anglais – mais tout autre résultat que le triomphe final sera perçu comme un échec.

  • Thomas Tuchel Announced As New England ManagerGetty Images Sport

    « Une concentration sans faille »

    Dès l’origine, la Fédération anglaise de football (FA) a clairement indiqué que l’engagement de Tuchel visait un seul objectif : remporter la Coupe du monde 2026. Si son contrat a depuis été prolongé jusqu’à l’Euro 2028, organisé à domicile, cette stratégie confirme la détermination – voire la désespérance – de l’Angleterre à franchir un cap par rapport à l’ère Southgate et à mettre fin à six décennies d’attente d’un grand titre.

    Son premier contrat de 18 mois, concluant de façon significative à l’issue de la compétition, témoignait de la détermination — voire du désespoir — de l’Angleterre à franchir enfin le cap où Gareth Southgate s’était arrêté et à mettre fin à six décennies d’attente d’un nouveau trophée majeur.

    Après l’arrivée de Tuchel en octobre 2024, le PDG de la FA, Mark Bullingham, a déclaré : « Nous voulions recruter un staff capable de nous offrir les meilleures chances de gagner un grand tournoi, et nous sommes convaincus qu’il y parviendra. Thomas et son équipe ont pour unique objectif de nous faire remporter la Coupe du monde 2026. »

    Lors de sa première conférence de presse, le nouveau sélectionneur a renchéri : « L’objectif n’est autre que le plus grand du football mondial. »

    Un renouvellement de contrat a été acté en février, à l’issue de la campagne de qualification historique des Three Lions. Interrogé à l’époque sur les chances de titre cet été, Tuchel a réaffirmé : « Oui, nous y croyons, bien sûr que nous y croyons. Nous savons que ce sera difficile et d’autres nations y croiront aussi, mais nous pensons pouvoir jouer un rôle de premier plan et nous allons tout donner. »

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Une inconnue Ce terme désigne, dans le jargon footballistique, une joueuse ou un joueur dont le niveau réel, le style de jeu ou le potentiel restent difficiles à évaluer.

    Nommé en mars 2025, Tuchel a immédiatement lancé le travail de préparation, et la campagne de qualification pour la Coupe du monde qu’il a menée s’est avérée impressionnante : l’Angleterre a terminé en tête d’un groupe comprenant la Serbie, l’Albanie, la Lettonie et Andorre, avec un parcours parfait de huit victoires en huit matchs, et, fait remarquable, sans concéder le moindre but.

    On a également pu observer les prémices d’un style de jeu cohérent, Elliot Anderson et Morgan Rogers s’imposant comme des joueurs clés dans le système avant-gardiste, fluide et axé sur la possession mis en place par l’entraîneur.

    Logiquement, les Three Lions pourraient donc aborder le grand rendez-vous estival de la FIFA avec de légitimes ambitions. Pourtant, à moins de deux mois du coup d’envoi, le 11 juin, le vrai potentiel de cette nouvelle équipe reste difficile à évaluer.

    Cette prudence s’explique par des performances inquiétantes lors des matchs amicaux face à des adversaires similaires à ceux qu’ils pourraient croiser dès les phases à élimination directe élargies de ce tournoi remanié ; En juin 2025, ses hommes ont d’abord été largement dominés par la redoutable sélection sénégalaise au City Ground de Nottingham Forest, avant qu’une trêve internationale décevante en mars ne les voie concéder un nul contre l’Uruguay puis subir une cuisante défaite face au Japon lors de l’ultime sortie avant la liste définitive.

    Sous Tuchel, les Three Lions n’ont toujours pas croisé de formation du top 10 FIFA, et cela ne devrait pas changer d’ici au coup d’envoi, leur programme de préparation aux États-Unis se limitant à des rencontres face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.

    Le Sénégal, l’Uruguay et le Japon sont les seules formations du top 20 mondial croisées par les Three Lions, qui n’ont d’ailleurs remporté aucun de ces trois tests.

  • Cole Palmer England 2026Getty

    Se tirer une balle dans le pied

    Les résultats et les performances du mois de mars auraient constitué la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Tuchel. Le sélectionneur a donc pris des décisions aussi radicales que controversées afin de fixer son groupe final de 26 joueurs, écartant de manière inattendue plusieurs éléments présents contre l’Uruguay et le Japon.

    Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Cole Palmer, Phil Foden et Morgan Gibbs-White ont ainsi été écartés, tandis que Dan Burn, Jarell Quansah, Djed Spence, Jordan Henderson et Ivan Toney ont été appelés, déclenchant une vive polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters peinant à comprendre ces choix.

    Tuchel assume ainsi un risque certain en se privant de plusieurs joueurs capables de faire la différence : Maguire possède une solide expérience des tournois et peut changer la donne dans les deux surfaces, Alexander-Arnold et Wharton seraient des atouts précieux face à un bloc bas, tandis que Palmer, Foden et Gibbs-White sont capables de créer un moment décisif en attaque – surtout le premier, auteur d’une passe décisive en demi-finale et d’un but en finale de l’Euro 2024.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Problèmes de profondeur

    Les choix de joueurs convoqués pour la tournée nord-américaine laissent perplexe : plusieurs cadres manquent à l’appel, ce qui soulève des interrogations légitimes sur la profondeur réelle de l’effectif.

    Si l’on ne peut pas reprocher à Tuchel de ne pas avoir aligné son meilleur onze de départ, de nombreux observateurs s’interrogent sur la capacité de profondeur du banc, notamment dans ces moments délicats qui ponctuent souvent les tournois.

    Le banc anglais comptera deux gardiens, Tino Livramento, Spence, John Stones, Burn, Quansah, Kobbie Mainoo, Henderson, Jude Bellingham ou Rogers, Eberechi Eze, Marcus Rashford, Noni Madueke, Toney et Ollie Watkins.

    La réalité est que seuls quelques-uns de ces joueurs inspirent suffisamment confiance pour être décisifs dans les grands moments, tandis que beaucoup manquent d’expérience en tournoi. Si les choses tournent mal pour l’Angleterre en Amérique du Nord, les observateurs pointeront immédiatement du doigt la composition de l’effectif comme le moment où tout a commencé à dérailler.

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    « Les titres se gagnent en équipe »

    Dès l’annonce de sa liste, Tuchel avait prévenu : il n’hésiterait pas à prendre des décisions impopulaires pour forger un groupe cohérent plutôt qu’une simple addition de talents.

    « Dès le premier jour, nous avons clairement indiqué que nous cherchions à constituer la meilleure équipe possible, ce qui ne correspond pas nécessairement aux 26 joueurs les plus talentueux », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après l’annonce officielle de son effectif. « Ce sont les équipes qui remportent les championnats, et ce que nous essayons d’accomplir ne peut être réalisé qu’en équipe. Nous avons des joueurs prêts et engagés dans l’esprit d’équipe et l’altruisme.

    Nous avons des spécialistes pour chaque scénario : quand nous menons au score ou quand nous devons remonter. Nous avons toujours dit que nous voulions être une équipe solide sur coups de pied arrêtés, donc nous avons des experts pour cela ; nous voulons aussi être solides sur les penalties, et nous avons donc des spécialistes pour cela. »

    Il a conclu : « Il s’agit de créer une fraternité, une énergie que nous transmettrons à nos supporters. Quand nous y parviendrons, tout sera possible et nous pourrons remporter ce tournoi. »

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-CHELSEA-TROPHYAFP

    Spécialiste des coupes

    Une fois l’agitation autour de l’effectif controversé de Tuchel apaisée, seuls les résultats compteront. Or, l’entraîneur allemand a déjà démontré sa capacité à les obtenir, notamment en coupe.

    Au Borussia Dortmund, il a mené son équipe en finale de la DFB-Pokal lors de chacune de ses deux saisons sur le banc, offrant au club un titre majeur en 2017 après cinq ans d’attente, grâce à une victoire sur l’Eintracht Francfort à Berlin.

    Au Paris Saint-Germain, il a ajouté une Coupe de France à son palmarès lors de sa deuxième saison, performance moins surprenante étant donné la domination nationale du club, avant de conduire le club en finale de Ligue des champions 2020, perdue d’un cheveu face au Bayern Munich.

    À Chelsea, il confirme son aptitude à briller en coupe en atteignant quatre finales sur cinq possibles. Le point d’orgue reste son deuxième sacre en Ligue des champions 2021 avec un effectif donné battu d’avance, conclu par une victoire stratégique sur le Manchester City de Pep Guardiola. Deux semaines plus tôt, les Blues s’étaient inclinés face à Leicester City en finale de FA Cup, avant de perdre de manière cruelle les deux finales nationales 2022 (FA Cup et Carabao Cup) aux tirs au but contre Liverpool.

    Et cela sans même évoquer ses succès en championnat, où il a été sacré en France et en Allemagne, même si le Bayern a dû attendre la dernière journée pour rafler le titre 2023 après l’effondrement retentissant de Dortmund.

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    « Forgeons un collectif, jouons avec audace »

    Consciente du potentiel de la génération actuelle, la FA a voulu un technicien capable de briser le long jeûne des Three Lions. Tuchel, entraîneur d’élite, incarne cette ambition et affronte déjà le plus grand défi de sa carrière.

    Si l’Angleterre reste une inconnue, tout résultat inférieur à l’objectif initial – remporter la Coupe du monde – sera perçu comme un échec, d’autant plus que la liste des joueurs convoqués et des exclus ajoute à la pression. Si son mantra « l’équipe avant le talent » fait effet, peu nombreux seront ceux qui contesteront les choix du sélectionneur.

    Interrogé sur les clés d’un triomphe en Amérique du Nord, l’Allemand a récemment déclaré : « Il nous faut un brin de chance, faire les bons choix, rester en pleine santé, prendre de l’élan, forger une véritable fraternité, jouer avec courage et une grande soif de victoire, puis exploiter les moments décisifs.

    « Une fois les phases à élimination directe atteintes, tout se jouera dans les détails. Il faudra des nerfs d’acier. Tout ne dépend pas de nous, mais il est bon d’avoir fixé l’objectif. »

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