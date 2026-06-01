L'Angleterre a engagé Thomas Tuchel avec pour objectif de remporter la Coupe du monde 2026 ; tout autre résultat serait considéré comme un échec

Nommé en mars 2025, Tuchel a immédiatement lancé le travail de préparation, et la campagne de qualification pour la Coupe du monde qu’il a menée s’est avérée impressionnante : l’Angleterre a terminé en tête d’un groupe comprenant la Serbie, l’Albanie, la Lettonie et Andorre, avec un parcours parfait de huit victoires en huit matchs, et, fait remarquable, sans concéder le moindre but.
On a également pu observer les prémices d’un style de jeu cohérent, Elliot Anderson et Morgan Rogers s’imposant comme des joueurs clés dans le système avant-gardiste, fluide et axé sur la possession mis en place par l’entraîneur.
Logiquement, les Three Lions pourraient donc aborder le grand rendez-vous estival de la FIFA avec de légitimes ambitions. Pourtant, à moins de deux mois du coup d’envoi, le 11 juin, le vrai potentiel de cette nouvelle équipe reste difficile à évaluer.
Cette prudence s’explique par des performances inquiétantes lors des matchs amicaux face à des adversaires similaires à ceux qu’ils pourraient croiser dès les phases à élimination directe élargies de ce tournoi remanié ; En juin 2025, ses hommes ont d’abord été largement dominés par la redoutable sélection sénégalaise au City Ground de Nottingham Forest, avant qu’une trêve internationale décevante en mars ne les voie concéder un nul contre l’Uruguay puis subir une cuisante défaite face au Japon lors de l’ultime sortie avant la liste définitive.
Sous Tuchel, les Three Lions n’ont toujours pas croisé de formation du top 10 FIFA, et cela ne devrait pas changer d’ici au coup d’envoi, leur programme de préparation aux États-Unis se limitant à des rencontres face à la Nouvelle-Zélande et au Costa Rica.
Le Sénégal, l’Uruguay et le Japon sont les seules formations du top 20 mondial croisées par les Three Lions, qui n’ont d’ailleurs remporté aucun de ces trois tests.