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« L’Angleterre a de meilleures chances que l’Allemagne ! » : un ancien joueur star de Tottenham analyse les chances des Three Lions au Mondial et pointe la principale faiblesse de Thomas Tuchel
Les Three Lions sont cités comme les favoris de la Coupe du monde.
L’ancien international allemand Freund livre un constat surprenant : l’Angleterre serait mieux armée que son pays natal pour remporter la Coupe du monde 2026. Malgré les talents que sont Jamal Musiala et Florian Wirtz, il estime que la profondeur globale de l’effectif allemand n’atteint pas encore le niveau d’élite nécessaire pour dominer la scène nord-américaine.
S’exprimant pour Betway, Freund a justifié son analyse : « Les Three Lions ont sans doute plus de chances de remporter la Coupe du monde que l’Allemagne. Tout le monde en Angleterre doit comprendre que Tuchel a eu du mal à trancher pour retenir 26 joueurs, car les options sont bien plus nombreuses chez les Three Lions. »
« En Allemagne, nous débattons encore de la sélection de joueurs comme Matthias Ginter ou Said El Mala. Mais pour Thomas Tuchel, le choix est bien plus cornélien en Angleterre », a-t-il ajouté.
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Le facteur Tuchel et les écueils à éviter
Si la nomination de Tuchel a apporté une touche de sophistication tactique à l’équipe d’Angleterre, Freund a toutefois pointé un sujet de préoccupation majeur. Après avoir suivi de près la carrière de l’Allemand en Bundesliga puis en Premier League, l’ancien joueur des Spurs estime que les relations interpersonnelles du sélectionneur avec ses joueurs pourraient s’avérer décisives pour savoir si les Three Lions sauront gérer la pression des phases finales d’un grand tournoi.
Freund a lancé cette mise en garde : « D’un point de vue allemand, j’espère pour lui qu’ils resteront soudés en tant qu’équipe. Si Tuchel a parfois du mal à gérer les joueurs au cas par cas, Kompany semble, selon lui, mieux réussir cette approche au Bayern Munich. Or, lors d’une Coupe du monde, où le groupe vit ensemble pendant six ou sept semaines en cas de finale, maintenir l’implication des 26 joueurs est essentiel. »
Les difficultés de l'Allemagne et la voie à suivre
Selon Freund, les perspectives pour l’Allemagne demeurent sombres. Il estime en effet que l’équipe de Julian Nagelsmann accuse encore un écart considérable avec les meilleures nations du globe.
Malgré la présence de la star de Liverpool, Wirtz, Freund estime que le groupe manque encore d’équilibre pour battre des cadors comme le Brésil ou la France en phase à élimination directe, d’autant plus qu’il faudra composer avec des conditions de voyage et climatiques éprouvantes lors du tournoi de 2026.
« Je le répète depuis le Mondial au Qatar : nous ne pouvons pas être champions. Nous ne pouvons pas remporter la Coupe du monde », a-t-il tranché. « Nous avons certes de jeunes talents comme Lennart Karl, Musiala et Wirtz, mais nous ne possédons pas encore un effectif assez large et expérimenté pour rivaliser avec l’Angleterre, la France ou l’Espagne, sans oublier le Brésil et l’Argentine, capables elles aussi de battre l’Allemagne. En tant qu’Allemand, j’aimerais croire à un sacre mondial, mais je ne pense malheureusement pas que ce soit réaliste. »
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Angleterre et Allemagne : le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026
L'Allemagne a été tirée au sort dans le groupe E aux côtés de Curaçao, de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur. Les quadruples champions du monde débuteront leur parcours le 14 juin contre Curaçao au NRG Stadium de Houston.
De son côté, l’Angleterre évoluera dans le groupe L en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama. Les Three Lions entameront leur campagne le 17 juin par un match d’ouverture très attendu face à la Croatie à l’AT&T Stadium, au Texas.
Un véritable test dès l’entame qui pourrait déjà désigner le futur leader du groupe L.