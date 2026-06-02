L’ancien international allemand Freund livre un constat surprenant : l’Angleterre serait mieux armée que son pays natal pour remporter la Coupe du monde 2026. Malgré les talents que sont Jamal Musiala et Florian Wirtz, il estime que la profondeur globale de l’effectif allemand n’atteint pas encore le niveau d’élite nécessaire pour dominer la scène nord-américaine.

S’exprimant pour Betway, Freund a justifié son analyse : « Les Three Lions ont sans doute plus de chances de remporter la Coupe du monde que l’Allemagne. Tout le monde en Angleterre doit comprendre que Tuchel a eu du mal à trancher pour retenir 26 joueurs, car les options sont bien plus nombreuses chez les Three Lions. »

« En Allemagne, nous débattons encore de la sélection de joueurs comme Matthias Ginter ou Said El Mala. Mais pour Thomas Tuchel, le choix est bien plus cornélien en Angleterre », a-t-il ajouté.