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FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP
Karim Malim

Traduit par

L’anecdote d’un nom écarté a fini par forger un héros inoubliable

FEATURES
Vozinha
Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Coupe du monde
Cap-Vert
Espagne
É.-U.

Une histoire qui a commencé avec Valdano et s’est conclue par Vuzinica !

Au coup de sifflet final à Atlanta, toutes les caméras se sont détournées des stars espagnoles et des statistiques pour se porter vers l’homme devant les buts, qui semblait porter sur ses épaules les rêves d’une nation entière.

Les caméras se sont alors fixées sur le gardien cap-verdien Fozinha, dont les larmes ont jailli après le nul historique (0-0) face à l’Espagne, l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026.

Ces larmes n’étaient pas seulement l’expression d’une joie intense ; elles traduisaient l’aboutissement d’un long parcours fait de souffrances, de patience et de foi en un rêve. Un parcours commencé sur de petites îles perdues au milieu de l’Atlantique et qui s’achevait sur la plus grande scène du football mondial.

Pendant que les larmes coulaient sur le visage de ce gardien expérimenté de quarante ans, les tribunes d’Atlanta se transformaient en une immense scène de fête. Des milliers de supporters cap-verdiens ont alors célébré comme s’ils avaient eux-mêmes soulevé le trophée : embrassades, danses et chants ont fusé, tandis que, sur la pelouse, les joueurs se précipitaient les uns vers les autres dans une rare déferlante d’émotion.

Même les spectateurs neutres se sont laissés emporter par l’émotion. Chacun a compris que cet événement dépassait le cadre du football : une petite nation venait d’inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    La soirée de sa vie face au champion d'Europe

    Le Cap-Vert abordait la rencontre en connaissance de cause, conscient de l’écart de niveau avec l’Espagne, championne d’Europe et l’une des sélections les plus abouties sur le plan technique.

    Dès les premières minutes, la Roja a imposé son emprise habituelle, s’emparant du ballon et multipliant les incursions dangereuses.

    Le gardien chevronné a livré une performance exceptionnelle, sans doute la meilleure de sa carrière, en repoussant sept occasions franches et en fermant toutes les brèches aux attaquants espagnols, pour ainsi garder ses cages inviolées et mener son équipe au résultat le plus important de son histoire internationale.

    Chaque intervention était saluée par une ovation comme s’il avait marqué. Progressivement, la confiance gagnait les Cap-Verdiens tandis que la tension montait chez les Espagnols.

    Au coup de sifflet final, le 0–0 a laissé l’impression que le Cap-Vert avait décroché un véritable exploit.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un moment d’émotion pour le groupe

    Après avoir reçu le titre de meilleur joueur du match, Fozinia a expliqué avec émotion pourquoi ses larmes coulaient.

    Le gardien chevronné a immédiatement pensé à ses grands-parents, figures centrales de sa vie mais disparus avant de pouvoir assister à ce moment historique.

    « Leur souvenir était très présent à la fin du match, a-t-il expliqué. Ils ont été tout pour moi durant mes années de jeunesse. »

    Il a aussi mentionné sa mère, absente des tribunes car elle n’a pas obtenu de visa à temps pour se rendre aux États-Unis.

    Il aurait aimé la voir dans les tribunes pour savourer cet instant à ses côtés, mais les circonstances en ont décidé autrement, accentuant encore son émotion.

    Il a également révélé que la force de la sélection cap-verdière réside dans les liens humains et familiaux qui unissent les joueurs, insistant sur le fait que cette unité a permis au groupe de tenir tête à l’une des plus grandes nations du football.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un rêve vieux de plusieurs décennies

    Pour Fuzinia, disputer la Coupe du monde n’était pas une simple étape, mais un rêve nourri depuis son enfance. Il lui a fallu de longues années pour concrétiser cette ambition.

    Né Josimar Dias, le gardien a suivi un parcours atypique, loin des trajectoires habituelles des joueurs qui atteignent le plus haut niveau international.

    Contrairement aux stars qui entament leur carrière professionnelle très jeunes, Fozinha n’a débuté au plus haut niveau qu’à 25 ans, en 2012.

    Conscient que le chemin vers le haut niveau s’était soudainement resserré et que beaucoup le croyaient déjà hors course, il a refusé d’abandonner.

    Il a reconnu avoir envisagé à plusieurs reprises de quitter la sélection nationale, mais il s'est toujours raccroché à son ambition de disputer la Coupe du monde.

    Cette foi inébranlable l’a maintenu sur le terrain jusqu’à ce que le moment tant attendu arrive enfin.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    Le joueur le plus âgé à avoir pris part à cette première édition

    Lors de son premier match officiel avec la sélection nationale en Coupe du monde, Fozina n’était pas un simple novice.

    À 40 ans et 12 jours, il est devenu l’un des joueurs les plus âgés à faire ses débuts dans l’épreuve reine.

    Seul le gardien égyptien légendaire Essam El-Hadary, présent au Mondial 2018 à un âge encore plus avancé, avait jusqu’alors établi une telle marque.

    Loin d’être un handicap, son âge a plutôt constitué un atout en termes de maturité et d’expérience, comme l’a démontré sa performance face à l’Espagne. Il a ainsi prouvé que la passion et la détermination peuvent défier le temps.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    D’une petite île au monde entier

    Situé à plusieurs centaines de kilomètres des côtes ouest-africaines, le Cap-Vert, archipel aux ressources limitées, peine à faire émerger des talents du football capables de rivaliser avec ceux des grandes nations du ballon rond.

    Fozinha a grandi à Mindelo, où il a dû surmonter un premier obstacle : sa petite taille, jugée insuffisante par rapport aux standards habituels du poste.

    Malgré son talent, il se heurte souvent au même préjugé et se voit écarté. Mais la déception ne l’empêche pas de persévérer. Comme nombre de Cap-Verdiens, il choisit alors de s’exiler au Portugal en quête d’un tremplin plus favorable.

    Ce choix s’avère déterminant : il lui ouvre les portes du professionnalisme et l’amène à s’expatrier en Slovaquie, en Angola, en Moldavie puis à Chypre, avant de s’installer définitivement au Portugal où il défend aujourd’hui les couleurs du club de Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un nom qui résonne dans l’histoire du football

    Même le prénom de Fozinha est lié, directement ou indirectement, à l’univers du football. Son père souhaitait en effet l’appeler Jorge Valdano, en hommage à la célèbre star argentine, figure emblématique de la sélection albiceleste et du Real Madrid.

    Les autorités locales ayant rejeté cette demande, il reçut finalement le prénom de Josimar, en hommage au défenseur brésilien qui s’était illustré lors de la Coupe du monde 1986.

    Près de quatre décennies plus tard, ce patronyme à consonance mondiale resurgit sur la même scène, mais cette fois-ci à travers une nouvelle page que son porteur a lui-même écrite.

    Sa notoriété ne s’arrête pas au pré. Après son match héroïque face à l’Espagne, il est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux.

    En quelques heures, son nombre d’abonnés sur Instagram a bondi de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions, alors que les supporters du globe entier faisaient de lui le sujet de toutes les conversations.

    Informé de ce bond statistique impressionnant, il avoue avec candeur ne pas mesurer l’ampleur de l’attention suscitée par sa performance.

    Pourtant, il a immédiatement rappelé que l’exploit collectif primait sur toute gloire individuelle, insistant sur le fait que le titre d’homme du match appartenait à l’ensemble du groupe, fruit d’un travail d’équipe et de sacrifices partagés.

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    Cette nuit-là est entrée dans l’histoire du football comme un moment appartenant à tous les passionnés.

    Fozinha n'était pas le seul héros de cette histoire. C'est toute l'équipe du Cap-Vert qui a été la grande gagnante de cette soirée historique.

    Les joueurs se sont battus avec courage, ont fait preuve d’une discipline, d’une organisation et d’un esprit de sacrifice exemplaires, et ont réussi à contenir l’une des attaques les plus redoutables du tournoi. Les supporters, eux, ont été tout aussi décisifs.

    Du premier au dernier coup de sifflet, ils n’ont cessé de chanter, d’encourager et de brandir leurs drapeaux, convaincus que leur équipe pouvait créer la surprise.

    Au coup de sifflet final, les Cap-Verdiens n’étaient plus une simple petite nation en quête de reconnaissance, mais déjà une source d’inspiration pour des millions d’amateurs de football.

    Dans un univers footballistique dominé par les grandes puissances, cette formation venue d’un archipel de l’Atlantique a rappelé que les rêves ne se mesurent pas à la taille d’un pays ni au nombre de ses habitants, mais à la foi et à la détermination.

    Au cœur de cette épopée se trouvait Fozinha, gardien de but de quarante ans, en larmes sous les projecteurs d’Atlanta, ayant démontré qu’un rêve peut tarder à se concrétiser, mais ne meurt jamais.

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