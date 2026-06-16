L’anecdote d’un nom écarté a fini par forger un héros inoubliable

Au coup de sifflet final à Atlanta, toutes les caméras se sont détournées des stars espagnoles et des statistiques pour se porter vers l’homme devant les buts, qui semblait porter sur ses épaules les rêves d’une nation entière.

Les caméras se sont alors fixées sur le gardien cap-verdien Fozinha, dont les larmes ont jailli après le nul historique (0-0) face à l’Espagne, l’un des grands favoris de la Coupe du monde 2026.

Ces larmes n’étaient pas seulement l’expression d’une joie intense ; elles traduisaient l’aboutissement d’un long parcours fait de souffrances, de patience et de foi en un rêve. Un parcours commencé sur de petites îles perdues au milieu de l’Atlantique et qui s’achevait sur la plus grande scène du football mondial.

Pendant que les larmes coulaient sur le visage de ce gardien expérimenté de quarante ans, les tribunes d’Atlanta se transformaient en une immense scène de fête. Des milliers de supporters cap-verdiens ont alors célébré comme s’ils avaient eux-mêmes soulevé le trophée : embrassades, danses et chants ont fusé, tandis que, sur la pelouse, les joueurs se précipitaient les uns vers les autres dans une rare déferlante d’émotion.

Même les spectateurs neutres se sont laissés emporter par l’émotion. Chacun a compris que cet événement dépassait le cadre du football : une petite nation venait d’inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde.