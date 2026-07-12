L’ancienne star française s’inquiète : « Je crains une explosion à Yamal… et Oulissé est sorti de nulle part. »

Julien Escudé, ancien international français, s’inquiète de l’éclosion du jeune prodige espagnol Lamine Yamal à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre les Matadors et les Bleus.

« L'Espagne dispose d'un effectif très complet, elle a enchaîné de nombreux matchs sans connaître la défaite », a déclaré Escudé dans une interview accordée au journal AS.

Il a ajouté : « En France, on craint que Lamine n’explose soudainement. C’est un joueur face auquel on ne peut pas baisser la garde, car il est extrêmement compétitif, il veut toujours gagner et être le meilleur, ce qui lui donne une motivation supplémentaire. »

Il a poursuivi : « Yamal accélère le jeu de manière incroyable ; c’est un ailier capable de s’élancer de n’importe quel côté. La seule chose qui lui manque, c’est de marquer, mais il a atteint les demi-finales et va affronter la France, et ce sont justement les matchs que les joueurs de ce type adorent. »

Il a toutefois nuancé son propos : « La France a mieux entamé le tournoi et affiché un niveau plus régulier, tandis que l’Espagne s’est progressivement améliorée, a pris confiance et a franchi chaque tour avec autorité. »

Il conclut : « Quand on évoque l’Espagne, on pense immédiatement à un jeu fluide, rapide et technique ; or, aujourd’hui, c’est une équipe plus efficace et plus pragmatique qui maîtrise le ballon et concède très peu d’occasions. »