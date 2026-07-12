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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’ancienne star française s’inquiète : « Je crains une explosion à Yamal… et Oulissé est sorti de nulle part. »

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
M. Olise
L. Yamal
J. Escude
France
Espagne

Julien Escudé, ancien international français, s’inquiète de l’éclosion du jeune prodige espagnol Lamine Yamal à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde entre les Matadors et les Bleus.

« L'Espagne dispose d'un effectif très complet, elle a enchaîné de nombreux matchs sans connaître la défaite », a déclaré Escudé dans une interview accordée au journal AS.

Il a ajouté : « En France, on craint que Lamine n’explose soudainement. C’est un joueur face auquel on ne peut pas baisser la garde, car il est extrêmement compétitif, il veut toujours gagner et être le meilleur, ce qui lui donne une motivation supplémentaire. »

Il a poursuivi : « Yamal accélère le jeu de manière incroyable ; c’est un ailier capable de s’élancer de n’importe quel côté. La seule chose qui lui manque, c’est de marquer, mais il a atteint les demi-finales et va affronter la France, et ce sont justement les matchs que les joueurs de ce type adorent. »

Il a toutefois nuancé son propos : « La France a mieux entamé le tournoi et affiché un niveau plus régulier, tandis que l’Espagne s’est progressivement améliorée, a pris confiance et a franchi chaque tour avec autorité. »

Il conclut : « Quand on évoque l’Espagne, on pense immédiatement à un jeu fluide, rapide et technique ; or, aujourd’hui, c’est une équipe plus efficace et plus pragmatique qui maîtrise le ballon et concède très peu d’occasions. »

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olisé est un cas qui suscite l'étonnement, y compris en France.

    Il a souligné : « Quant à la France, nous l’avons toujours considérée comme une équipe dotée de joueurs exceptionnels, qui mise sur la puissance, la vitesse et un jeu direct, mais malgré sa domination parfois, elle ne donnait pas vraiment l’impression d’être solide en défense. Aujourd’hui, c’est une équipe complète à tous les niveaux. C’est une équipe organisée, rapide et agressive. »

    Concernant Mikkel Damsgaard, il a ajouté : « Il est sorti de nulle part. La Fédération française le suivait, mais son parcours reste surprenant, même en France, car il est né en Angleterre, y a grandi et n’est pas issu des centres de formation français. Il a pourtant intégré l’équipe nationale en seulement deux ans et s’est adapté de manière exceptionnelle. »

    Concernant Mbappé, le capitaine, je ne m’attarderai pas sur la fin de sa saison avec le Real Madrid ni sur sa préparation pour la Coupe du monde. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il dispute probablement son dernier Mondial avec son sélectionneur actuel, qu’il porte le brassard et qu’il s’impose comme un véritable leader, sur le terrain et en dehors. Son attitude, son engagement et ses statistiques en attestent. En France, on le perçoit comme un joueur décisif, un buteur, un leader et un compétiteur engagé. »

    Il conclut : « Avant le Mondial, je plaçais l’Espagne en tête, en raison de ses résultats et de ses statistiques. Elle continue d’ailleurs d’encaisser peu de buts, possède une défense solide et un gardien exceptionnel. Elle constituera un obstacle très difficile à surmonter pour la France si celle-ci souhaite remporter le titre de championne du monde. »

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