La rencontre fortuite a pris de l’ampleur en ligne après que le créateur de contenu Andre Ramalho a partagé des images de ce trajet inattendu. Expliquant son incrédulité en découvrant qui était au volant, Ramalho a raconté les circonstances dans une vidéo relayée par le média portugais A Bola : « Nous marchions parce que nous allions seulement d’Olivais à Chelas, ce qui représente 10 minutes à pied, mais nous étions un peu en retard, nous nous sommes endormis et avons dû appeler un Uber. »

L’étonnement des passagers a grandi en réalisant que leur chauffeur faisait partie de la génération dorée du Portugal à l’Euro 1996. Poursuivant sa réaction dans l’extrait, Ramalho a ajouté : « Ce type nous considère totalement comme acquis. Comment ça, rien de spécial ? Il a joué à l’Euro 1996, il a joué avec Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. C’est le mec le plus cool qui soit. Vraiment cool. Il conduisait bien... Je ne sais même pas si les footballeurs sont connus pour bien conduire. »