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L’ancienne star de West Ham et du Portugal Hugo Porfirio aperçue en train de travailler comme chauffeur Uber à Lisbonne
- APL
Un ancien international retrouvé au volant
L'ancien international portugais Porfirio a surpris les supporters après avoir été aperçu en train de travailler comme chauffeur Uber à travers Lisbonne à l'âge de 53 ans. L'ailier, qui a évolué en Premier League avec West Ham lors de la saison 1996-1997, a été reconnu de manière inattendue par deux passagers lors d'un court trajet entre Olivais et Chelas. La rencontre a rapidement suscité de nombreuses discussions à travers le Portugal, l'ancien attaquant ayant passé des années à vivre délibérément loin des regards du public.
Une virée virale dévoile un illustre passé
La rencontre fortuite a pris de l’ampleur en ligne après que le créateur de contenu Andre Ramalho a partagé des images de ce trajet inattendu. Expliquant son incrédulité en découvrant qui était au volant, Ramalho a raconté les circonstances dans une vidéo relayée par le média portugais A Bola : « Nous marchions parce que nous allions seulement d’Olivais à Chelas, ce qui représente 10 minutes à pied, mais nous étions un peu en retard, nous nous sommes endormis et avons dû appeler un Uber. »
L’étonnement des passagers a grandi en réalisant que leur chauffeur faisait partie de la génération dorée du Portugal à l’Euro 1996. Poursuivant sa réaction dans l’extrait, Ramalho a ajouté : « Ce type nous considère totalement comme acquis. Comment ça, rien de spécial ? Il a joué à l’Euro 1996, il a joué avec Rui Costa, Luis Figo, Vitor Baia. C’est le mec le plus cool qui soit. Vraiment cool. Il conduisait bien... Je ne sais même pas si les footballeurs sont connus pour bien conduire. »
- Panoramic by PsnewZ
Un parcours riche en trophées à travers les championnats européens
Bien avant de transporter des passagers à travers la capitale, Porfirio a connu une carrière variée au plus haut niveau après avoir effectué ses débuts chez les seniors sous les ordres de Sir Bobby Robson au Sporting CP. Cet ailier déroutant a ensuite disputé 27 matches avec West Ham et a impressionné en Espagne avec le Racing Santander avant de rejoindre Benfica. Au crépuscule de sa carrière de joueur, l’international senior à trois sélections a représenté Nottingham Forest en prêt, avant d’évoluer plus tard en Arabie saoudite avec Al-Nassr.
Une vie tranquille remplace la gloire sportive
La dernière implication du vétéran né à Lisbonne dans le football professionnel remonte à il y a plus d'une décennie, lorsqu'il faisait partie du staff technique du Sporting CP B. Gagner sa vie derrière un volant marque une rupture saisissante avec une époque où il partageait les vestiaires avec les meilleurs talents de son pays. Complètement détaché de l'exposition incessante du football moderne, Porfirio semble s'accommoder d'un quotidien sans prétention, loin des caméras.
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