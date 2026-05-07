Lingard a livré l’une de ses performances les plus encourageantes depuis son arrivée au Corinthians, le milieu de terrain anglais ayant disputé ses 90 premières minutes complètes avec le club lors du match de mercredi contre l’Independiente Santa Fe à Bogota.

Le joueur de 31 ans est resté sur la pelouse tout au long de la rencontre, conclue sur le score de 1-1, malgré les conditions difficiles imposées par l’altitude de la capitale colombienne (environ 2 640 mètres). Pour un joueur qui cherche encore à retrouver son rythme de croisière, cette performance marque une étape importante dans son adaptation au football sud-américain.