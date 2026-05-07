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L’ancienne star de Manchester United, Jesse Lingard, a reçu les félicitations appuyées de l’entraîneur du Corinthians après avoir livré, d’après lui, son « meilleur match » en altitude lors de la Copa Libertadores
Lingard brille en altitude
Lingard a livré l’une de ses performances les plus encourageantes depuis son arrivée au Corinthians, le milieu de terrain anglais ayant disputé ses 90 premières minutes complètes avec le club lors du match de mercredi contre l’Independiente Santa Fe à Bogota.
Le joueur de 31 ans est resté sur la pelouse tout au long de la rencontre, conclue sur le score de 1-1, malgré les conditions difficiles imposées par l’altitude de la capitale colombienne (environ 2 640 mètres). Pour un joueur qui cherche encore à retrouver son rythme de croisière, cette performance marque une étape importante dans son adaptation au football sud-américain.
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« Peut-être son meilleur match »
En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Corinthians, Diniz, a salué la performance de Lingard, mettant en avant la remarquable résistance physique du milieu de terrain anglais dans des conditions éprouvantes.
Dans des propos rapportés par Bolavip, l’entraîneur brésilien a déclaré : « Jesse a livré l’un de ses meilleurs matchs aujourd’hui. Si l’on tient compte de la difficulté de la rencontre, c’était peut-être même son meilleur match. Contre Peñarol, il avait été bon, mais l’équipe était très inspirée. Il a bien terminé le match ; il avait encore de l’énergie. »
Le rôle du service médical des Corinthians
Diniz a tenu à saluer le travail du staff technique, qui a préparé Lingard pour ce match exigeant. Malgré les risques liés à la répétition du même onze de départ peu après un match de championnat et un long vol, les données justifiaient la présence de la star anglaise durant les 90 minutes.
Il a ajouté : « En cas de problème, un observateur mal informé dira toujours : “Ah, mais il a aligné la même équipe.” Notre département de physiologie, de performance et médical est excellent : il collecte un maximum de données pour prendre les meilleures décisions. » Une démarche qui porte ses fruits, alors que Lingard continue de s’intégrer pleinement au groupe des Alvinegros.
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Tous les regards se tournent désormais vers le choc à São Paulo
Depuis son arrivée à Corinthians, Lingard a disputé onze matchs et inscrit deux buts ; la rencontre à Bogota n’était que sa cinquième titularisation sous le maillot du club brésilien.
Ayant désormais prouvé sa capacité à tenir 90 minutes dans des conditions difficiles, l’ancien milieu de terrain de Manchester United postule logiquement pour une nouvelle titularisation dimanche à la Neo Química Arena, lorsque les Corinthians accueilleront leurs rivaux du São Paulo FC pour le compte de la Serie A brésilienne.