L'ancienne star de Manchester United Anthony Martial évacué sur une civière et transporté à l'hôpital après avoir subi une blessure horrible lors du dernier match de Liga MX pour Monterrey

Selon talkSPORT, Martial sera indisponible pendant quatre à six semaines s'il ne doit pas subir d'opération chirurgicale. Cependant, toute intervention chirurgicale prolongerait la durée de sa convalescence à trois à six mois.

Cette blessure vient aggraver la situation déjà difficile de Martial en Liga MX, qui a quitté l'AEK Athènes pour rejoindre Monterrey en septembre. L'ancien attaquant de Manchester United n'a marqué qu'un seul but en 19 apparitions pour le club mexicain à ce jour.