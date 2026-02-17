Getty Images Sport
L'ancienne star de Manchester United Anthony Martial évacué sur une civière et transporté à l'hôpital après avoir subi une blessure horrible lors du dernier match de Liga MX pour Monterrey
Encore plus de misère pour Martial au Mexique
Selon talkSPORT, Martial sera indisponible pendant quatre à six semaines s'il ne doit pas subir d'opération chirurgicale. Cependant, toute intervention chirurgicale prolongerait la durée de sa convalescence à trois à six mois.
Cette blessure vient aggraver la situation déjà difficile de Martial en Liga MX, qui a quitté l'AEK Athènes pour rejoindre Monterrey en septembre. L'ancien attaquant de Manchester United n'a marqué qu'un seul but en 19 apparitions pour le club mexicain à ce jour.
Monterrey publie une déclaration officielle
Martial s'est blessé en tombant maladroitement après avoir disputé un ballon perdu, et a finalement quitté le stade en ambulance pour être soigné dans un hôpital local, selon Soy Futbol. Monterrey a confirmé le diagnostic de Martial dans un communiqué officiel, qui disait : « Le Club de Futbol Monterrey annonce que le joueur Anthony Martial s'est luxé l'épaule droite lors du match de la 6e journée contre Leon au stade BBVA. Le pronostic de guérison d'Anthony est susceptible de changer. »
Coup dur pour les géants de la Liga MX lors de la clôture
Martial manquera très certainement les trois prochains matchs de Monterrey dans la Liga MX Clausura contre les Pumas UNAM, Cruz Azul et Queretaro. Son absence sera un coup dur pour le club, qui occupe actuellement la sixième place du classement de la Clausura.
Monterrey aurait déboursé 4,5 millions de dollars pour recruter Martial, qui est sous contrat à l'Estadio BBVA jusqu'à la fin de l'année 2027. Ce transfert avait initialement permis à Martial de rejoindre Sergio Ramos, légende du Real Madrid, mais l'ancien international espagnol a quitté Monterrey en décembre après avoir décidé de ne pas prolonger son contrat.
Le déclin choquant de la carrière de Martial
La carrière de Martial a pris un tournant radical depuis son départ définitif d'Old Trafford. L'international français a quitté Manchester United après neuf ans pour rejoindre l'AEK Athènes en 2024, après un bref prêt à Séville, et a marqué sept buts en 16 matchs de championnat pour le club grec, mais des blessures ont limité son temps de jeu.
Ses difficultés à retrouver sa forme et sa condition physique ont finalement empêché Martial d'exploiter tout son potentiel, et maintenant qu'il a atteint l'âge mûr de 30 ans, il reste à voir s'il pourra se remettre de son dernier revers et renouer avec le succès sur la scène internationale.
