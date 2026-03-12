L'ancienne star de Chelsea révèle qu'il a disputé une finale européenne avec la moitié du visage paralysée

Dans le podcast SACKED!, Duberry a déclaré : « Ce qui ressort le plus pour moi, car c'est le fondement de toute ma résilience et de qui j'étais, [c'est la Coupe des vainqueurs de coupe]. J'ai souffert, peu de gens le savent, je n'en parle pas. »

« Ce n'était pas comme aujourd'hui, où tout fait l'actualité, mais c'était le match le plus important de ma vie à l'époque, vous avez mentionné la Coupe des vainqueurs de coupe. J'avais 20 ou 21 ans, et deux semaines avant, j'ai souffert d'une paralysie de Bell. Les gens se demandent peut-être : « Qu'est-ce que la paralysie de Bell ? » En substance, c'est un mini-AVC qui touche le côté du visage. Il s'effondre tout simplement. Quelqu'un me dit : « Regarde ton visage. » Et je réponds : « Oui, regarde ton visage. » On plaisante un peu. Et ils me disent : « Non, sérieusement Dubes, va regarder ton visage. » Je vais aux toilettes, je regarde mon visage et je ne peux pas bouger les muscles. Je ressemble à Sloth dans Les Goonies, si vous imaginez une version noire de ce personnage.

Je me dis : « Oh mon Dieu ». J'appelle mon kinésithérapeute pour voir le médecin du club à Chelsea, je monte dans la voiture, et tous les gars plaisantent un peu sur le chemin. Je roule, et je me regarde dans le rétroviseur, je ne peux pas bouger mon visage. Je vois le médecin et il me dit que j'ai une paralysie de Bell. Qu'est-ce que la paralysie de Bell ? Je ne sais pas ce qu'est la paralysie de Bell. Eh bien, combien de temps ça va durer, parce que je pense qu'on a une finale de coupe. On vient de battre Middlesbrough en Coupe de la Ligue. Ça peut être deux semaines, deux mois, deux ans. »