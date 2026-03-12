Getty Images Sport
L'ancienne star de Chelsea révèle qu'il a disputé une finale européenne avec la moitié du visage paralysée
Un diagnostic choc avant Stockholm
La finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1998 reste l'une des nuits les plus mémorables de l'histoire de Chelsea, mais pour Duberry, la victoire 1-0 contre Stuttgart a été un combat personnel contre un handicap physique effrayant. Le défenseur a révélé qu'il avait passé la période précédant le match, ainsi que les 90 minutes en Suède, à faire face à un diagnostic de paralysie de Bell.
Cette affection, qui provoque une faiblesse ou une paralysie soudaine des muscles faciaux, est apparue deux semaines seulement avant le grand événement. Alors que les Blues se préparaient pour le match le plus important de la saison, Duberry a dû accepter un diagnostic qui menaçait de le mettre sur la touche au sommet de sa carrière naissante.
Duberry révèle ses difficultés
Dans le podcast SACKED!, Duberry a déclaré : « Ce qui ressort le plus pour moi, car c'est le fondement de toute ma résilience et de qui j'étais, [c'est la Coupe des vainqueurs de coupe]. J'ai souffert, peu de gens le savent, je n'en parle pas. »
« Ce n'était pas comme aujourd'hui, où tout fait l'actualité, mais c'était le match le plus important de ma vie à l'époque, vous avez mentionné la Coupe des vainqueurs de coupe. J'avais 20 ou 21 ans, et deux semaines avant, j'ai souffert d'une paralysie de Bell. Les gens se demandent peut-être : « Qu'est-ce que la paralysie de Bell ? » En substance, c'est un mini-AVC qui touche le côté du visage. Il s'effondre tout simplement. Quelqu'un me dit : « Regarde ton visage. » Et je réponds : « Oui, regarde ton visage. » On plaisante un peu. Et ils me disent : « Non, sérieusement Dubes, va regarder ton visage. » Je vais aux toilettes, je regarde mon visage et je ne peux pas bouger les muscles. Je ressemble à Sloth dans Les Goonies, si vous imaginez une version noire de ce personnage.
Je me dis : « Oh mon Dieu ». J'appelle mon kinésithérapeute pour voir le médecin du club à Chelsea, je monte dans la voiture, et tous les gars plaisantent un peu sur le chemin. Je roule, et je me regarde dans le rétroviseur, je ne peux pas bouger mon visage. Je vois le médecin et il me dit que j'ai une paralysie de Bell. Qu'est-ce que la paralysie de Bell ? Je ne sais pas ce qu'est la paralysie de Bell. Eh bien, combien de temps ça va durer, parce que je pense qu'on a une finale de coupe. On vient de battre Middlesbrough en Coupe de la Ligue. Ça peut être deux semaines, deux mois, deux ans. »
Surmonter l'obstacle mental
Malgré l'incertitude, Duberry a convaincu l'entraîneur Gianluca Vialli qu'il était apte à jouer, déterminé à ne pas laisser tomber ses coéquipiers. Il s'est efforcé de rester concentré, craignant que toute baisse de performance soit attribuée à son état plutôt qu'à l'intensité du match.
« Dans ma tête, je me disais : "Ne laisse pas cela te perturber." J'étais toujours le plus jeune et je pensais : "Je ne dois pas être le maillon faible." J'étais entouré de joueurs internationaux et je me disais : "Cela ne doit pas m'affecter." Heureusement, le magicien Gianfranco Zola a marqué le but de la victoire et nous avons gagné. Je me souviens toujours des célébrations, j'utilise toujours cette image lorsque je donne des conférences », a-t-il ajouté.
« Et je demande aux gens : "Que voyez-vous sur cette photo ?" Et ils répondent : "Des célébrations, la gloire." Et je réponds : « La résilience. » Parce que sur les photos, quand on voit mon visage, tous ceux qui ont déjà vécu cela le comprennent immédiatement, et cela exprime tout simplement la « résilience », car j'ai souffert du syndrome de Bell. C'est l'une de mes plus grandes réussites, l'un des plus grands obstacles que j'ai surmontés dans ma vie. Avoir souffert du syndrome de Bell, avoir disputé une grande finale de coupe et l'avoir remportée, c'est la plus grande chose qui me soit arrivée. »
Un héritage de pure résilience
Duberry a finalement quitté Chelsea en 1999. Il a ensuite joué pour Leeds United, Stoke City, Reading, Wycombe, St. Johnstone et Oxford United avant de prendre sa retraite en 2013. Au cours de son passage chez les Blues, il a disputé 115 matchs, marquant trois buts et fournissant trois passes décisives.
