La décision d'Oscar fait suite à un incident dramatique survenu lors des essais de pré-saison au centre d'entraînement de São Paulo, où le milieu de terrain a perdu connaissance alors qu'il effectuait un test d'effort sur un vélo d'appartement. Ce que l'on craignait au départ être un simple évanouissement s'est avéré bien plus grave, le personnel médical ayant dû pratiquer des gestes de premiers secours sur le joueur de 34 ans.

Oscar s'est confié sur la gravité de la situation dans une vidéo diffusée par le club, révélant que cette urgence médicale était une question de vie ou de mort. À propos de cet incident, il a déclaré : « Mon cœur s'est arrêté pendant deux minutes, deux minutes et demie. J'ai passé le test, je me suis évanoui, ma tension artérielle n'arrêtait pas de chuter et mon cœur s'arrêtait. Ils m'ont fait un massage cardiaque. Je me souviens seulement de m'être évanoui. »

Le diagnostic a ensuite été confirmé : il s'agissait d'une syncope vasovagale, une affection qui l'a finalement empêché de continuer à concourir au plus haut niveau de ce sport.