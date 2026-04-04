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L'ancienne star de Chelsea, Oscar, contraint de prendre une retraite anticipée à 34 ans après avoir eu une frayeur cardiaque lors d'un entraînement à São Paulo
Un incident terrifiant au CT da Barra Funda
La décision d'Oscar fait suite à un incident dramatique survenu lors des essais de pré-saison au centre d'entraînement de São Paulo, où le milieu de terrain a perdu connaissance alors qu'il effectuait un test d'effort sur un vélo d'appartement. Ce que l'on craignait au départ être un simple évanouissement s'est avéré bien plus grave, le personnel médical ayant dû pratiquer des gestes de premiers secours sur le joueur de 34 ans.
Oscar s'est confié sur la gravité de la situation dans une vidéo diffusée par le club, révélant que cette urgence médicale était une question de vie ou de mort. À propos de cet incident, il a déclaré : « Mon cœur s'est arrêté pendant deux minutes, deux minutes et demie. J'ai passé le test, je me suis évanoui, ma tension artérielle n'arrêtait pas de chuter et mon cœur s'arrêtait. Ils m'ont fait un massage cardiaque. Je me souviens seulement de m'être évanoui. »
Le diagnostic a ensuite été confirmé : il s'agissait d'une syncope vasovagale, une affection qui l'a finalement empêché de continuer à concourir au plus haut niveau de ce sport.
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Des adieux émouvants à son club de toujours
Des problèmes de santé ont contraint Oscar à mettre fin à son contrat avec le São Paulo, qui devait courir jusqu'en décembre 2027. Les deux parties se sont mises d'accord pour résilier le contrat, moyennant une indemnité d'environ 1,7 million d'euros.
Revenant sur son départ prématuré, Oscar, visiblement ému, a exprimé ses regrets de ne pas avoir pu donner davantage aux supporters du Tricolor. Il a déclaré : « C'est difficile parce que je voulais faire plus pour São Paulo ; je voulais jouer davantage. J'avais le football en moi et j'étais à l'âge idéal, j'aurais pu continuer, mais malheureusement, c'est arrivé. Je vais maintenant prendre ma retraite et continuer en tant que supporter. Je vais poursuivre ma vie en tant que fan. »
Il quitte le club après avoir disputé 37 matches au cours de deux passages distincts, marquant deux buts et délivrant sept passes décisives pendant son passage en équipe première.
Retour sur une brillante carrière internationale
Oscar laisse derrière lui un héritage durable en tant que l'un des meilleurs créateurs de sa génération. Après avoir fait ses classes à São Paulo et à l'Internacional, il a rejoint Chelsea en 2012, remportant deux titres de Premier League et l'Europa League au cours d'un passage couronné de succès qui a duré cinq ans.
Dans un revirement surprenant alors qu'il était au sommet de son art en 2017, Oscar a rejoint le Shanghai Port en Super League chinoise, où il a passé plusieurs années en tant que figure de proue de la compétition. Ses statistiques en Asie sont impressionnantes, avec 76 buts et 110 passes décisives à son actif. Dans son message de départ à la retraite, il revient sur le parcours qu'il a suivi : « Je termine ma carrière ici, à São Paulo, un parcours qui m'a conduit dans de nombreux endroits, pratiquement aux quatre coins du monde. Je tiens à remercier tout le monde pour leur affection constante, en particulier tous les supporters de São Paulo qui m’ont soutenu depuis mon retour et tout au long de cette période difficile que je traverse. »
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Un héritage international brésilien
Oscar a également été un pilier de la Seleção pendant de nombreuses années, notamment lors de la Coupe des Confédérations 2013 et de la Coupe du monde 2014 disputée à domicile. Son moment le plus célèbre – bien qu’il ait eu un goût amer – a été lorsqu’il a inscrit le seul but du Brésil lors de la tristement célèbre défaite 7-1 en demi-finale contre l’Allemagne.