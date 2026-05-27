L’ancienne star de Chelsea et du Brésil serait en pourparlers pour devenir l’entraîneur du Bayer Leverkusen

Leverkusen a entamé des négociations avec Luis pour ouvrir une nouvelle ère. Selon Sky Sport, le technicien de 40 ans est le grand favori de la direction, même si le club conserve d’autres options en cas d’échec des discussions.

Parallèlement, le club finalise le départ de Hjulmand, qui n’a pas convaincu depuis la départ d’Erik ten Hag après la 2e journée de la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2027, l’actuel entraîneur pourrait donc être officialisé dès que son successeur sera désigné.