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L’ancienne star de Chelsea et du Brésil serait en pourparlers pour devenir l’entraîneur du Bayer Leverkusen
Leverkusen a entamé des négociations avec Luis.
Leverkusen a entamé des négociations avec Luis pour ouvrir une nouvelle ère. Selon Sky Sport, le technicien de 40 ans est le grand favori de la direction, même si le club conserve d’autres options en cas d’échec des discussions.
Parallèlement, le club finalise le départ de Hjulmand, qui n’a pas convaincu depuis la départ d’Erik ten Hag après la 2e journée de la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2027, l’actuel entraîneur pourrait donc être officialisé dès que son successeur sera désigné.
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Une ascension fulgurante dans l’abri des joueurs
Ce n'est qu'au début de l'année 2024 que Luis a raccroché les crampons, après une carrière de joueur légendaire marquée par 333 apparitions avec l'Atlético de Madrid et 44 sélections en équipe nationale brésilienne. Sa transition vers le métier d'entraîneur a toutefois été remarquablement rapide, puisqu'il a pris les rênes du grand club brésilien Flamengo en septembre 2024.
Malgré un passage éclair en Amérique du Sud, l’ancien arrière gauche a révélé ses qualités tactiques en conduisant le club rubro-negro au titre national puis à la prestigieuse Copa Libertadores. Démissionnaire en mars, il demeure très courtisé en Europe grâce à ses exploits brésiliens.
Manquer l’accès à la Ligue des champions
À la recherche d’un nouvel entraîneur, Leverkusen tire les conséquences d’une saison de Bundesliga frustrante. Le club rhénan n’a pas réussi à décrocher son billet pour la Ligue des champions, battu au terme d’une lutte acharnée par des formations telles que Stuttgart. Sixième du classement final, il se contentera donc de la Ligue Europa l’an prochain.
Au fil des dernières semaines de championnat, le malaise s’est manifesté au grand jour, nombreux étant ceux qui pointaient un manque de cohérence tactique. La venue de Luis marquerait ainsi un changement de philosophie majeur, alors que Leverkusen entend retrouver l’élite continentale.
- AFP
Un palmarès européen et une carrière de joueur de renom
Luís arrive avec un palmarès européen impressionnant, forgé durant sa carrière de joueur à l’Atlético et à Chelsea. Avec les Rojiblancos, le défenseur brésilien a conquis la Liga, la Copa del Rey, deux Europa League et trois Supercoupes de l’UEFA, et a disputé deux finales de Ligue des champions. Son passage en Angleterre s’est révélé tout aussi couronné de succès, puisqu’il a décroché avec Chelsea le titre de champion d’Angleterre et la Coupe de la Ligue.