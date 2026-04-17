L’ancienne star de Chelsea et d’Arsenal affirme que des clubs anglais l’ont « découragé » de se lancer dans une carrière d’entraîneur, avant qu’il ne débute finalement en Serie B italienne

Cole dénonce le raisonnement circulaire des clubs anglais, qui exigent de l’expérience mais refusent d’offrir les opportunités nécessaires pour l’acquérir. Il affirme avec fierté être un entraîneur anglais noir travaillant à l’étranger et promet d’imposer un style de jeu très intense au sein de son nouveau club.

Revenant sur les obstacles rencontrés avant de rejoindre la Serie B, Cole a confié à la BBC : « Je commençais à me sentir découragé par le manque d’opportunités auprès de certains clubs anglais. Ils ressortent toujours le même refrain : “tu n’as pas d’expérience”. Je réponds : “je comprends, mais comment en acquérir ?”

Quand on est numéro deux pendant six ou sept ans, il faut faire un acte de foi, et le club doit en faire un aussi. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’entraîneurs anglais noirs en Italie, donc oui, c’est un énorme acte de foi de leur part et je suis très fier d’être ici. C’est un endroit formidable pour commencer. Je suis content d’être de retour. Nous allons faire quelque chose de différent, quelque chose d’un peu spécial. »