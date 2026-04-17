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L’ancienne star de Chelsea et d’Arsenal affirme que des clubs anglais l’ont « découragé » de se lancer dans une carrière d’entraîneur, avant qu’il ne débute finalement en Serie B italienne
Cole prend les rênes en Italie
L’ancienne star de Chelsea et d’Arsenal a effectué un véritable « acte de foi » en acceptant de prendre les rênes de Cesena, club de deuxième division italienne, après avoir occupé pendant près de sept ans des postes d’entraîneur adjoint de premier plan. Malgré un CV d’entraîneur bien rempli à Chelsea, Everton et avec les moins de 21 ans anglais, Cole s’est heurté de nombreuses fois au même obstacle : un prétendu « manque d’expérience » dans son pays natal. Sa nomination en Émilie-Romagne représente donc une initiative rare pour un technicien anglais dans le calcio, où il a déjà évolué comme joueur sous les couleurs de l’AS Rome.
- AFP
Frustration face au système anglais
Cole dénonce le raisonnement circulaire des clubs anglais, qui exigent de l’expérience mais refusent d’offrir les opportunités nécessaires pour l’acquérir. Il affirme avec fierté être un entraîneur anglais noir travaillant à l’étranger et promet d’imposer un style de jeu très intense au sein de son nouveau club.
Revenant sur les obstacles rencontrés avant de rejoindre la Serie B, Cole a confié à la BBC : « Je commençais à me sentir découragé par le manque d’opportunités auprès de certains clubs anglais. Ils ressortent toujours le même refrain : “tu n’as pas d’expérience”. Je réponds : “je comprends, mais comment en acquérir ?”
Quand on est numéro deux pendant six ou sept ans, il faut faire un acte de foi, et le club doit en faire un aussi. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’entraîneurs anglais noirs en Italie, donc oui, c’est un énorme acte de foi de leur part et je suis très fier d’être ici. C’est un endroit formidable pour commencer. Je suis content d’être de retour. Nous allons faire quelque chose de différent, quelque chose d’un peu spécial. »
Forger une identité unique
Alors que des contemporains comme Frank Lampard ont rapidement accédé à des postes de haut niveau, Cole a insisté sur le fait qu’il avait délibérément choisi de poser les bases nécessaires pour être parfaitement préparé à la pression inhérente au métier d’entraîneur. Il a cité des personnalités telles que Thierry Henry et Carlo Ancelotti comme sources d’inspiration, mais est resté déterminé à forger sa propre identité plutôt que de se contenter d’imiter les entraîneurs qui l’ont précédé.
Conscient de ses ambitions à long terme et déterminé à s’imposer par le travail plutôt que par sa réputation, il a expliqué : « Frank Lampard était tellement bon – il était déjà bien plus avancé que moi après avoir pris sa retraite. On me compare souvent à Frank et les gens me demandent pourquoi je n’ai pas décroché un poste. Je n’étais pas prêt. C’est assez simple. J’ai essayé de poser les bases et de m’assurer d’être prêt pour cette opportunité. »
Je ne deviendrai pas un José Mourinho – je n’en ai ni la stature ni le respect, car je n’ai rien gagné. Carlo Ancelotti est cool et calme, et c’est un joueur et un entraîneur qui a connu le succès, donc je ne peux pas être lui. Je ne peux pas être un Rafa Benítez. Je m’inspire un peu d’eux, mais je reste moi-même, je fais confiance à ma méthode et je me concentre sur Cesena. Je veux travailler et, avec un peu de chance, remporter un jour un trophée. »
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Le match contre Palerme se profile
Cole est confronté à un véritable casse-tête tactique ce samedi : il doit mener son équipe de Cesena sur la pelouse de Palerme pour un match crucial de Serie B. Huitième du classement avec 44 points en 34 journées, le club reste en lice pour le tour préliminaire des barrages de promotion. Le nouvel entraîneur a travaillé à instaurer un jeu plus fluide, basé sur la possession, afin d’enrayer la récente série de contre-performances à l’extérieur tout en maintenant le cap vers la montée.