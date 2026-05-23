L’ancienne star d’Arsenal et de l’équipe de France admet que son unique regret en carrière est d’avoir décliné l’offre du Real Madrid pour prolonger son aventure chez les Gunners

Au cours de ses neuf années passées dans le nord de Londres, Vieira s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du football mondial, remportant trois titres de Premier League. Sa domination à Highbury a naturellement attiré l’attention du Real Madrid à l’époque des « Galacticos », mais malgré plusieurs années de courtoisie de la part du géant espagnol, un transfert ne s’est jamais concrétisé.

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain a reconnu que sa loyauté envers les Gunners l’avait finalement empêché de rejoindre le plus grand club du monde. « Je ne regrette qu’une seule chose : ne pas être allé au Real Madrid. Ils me l’ont proposé pendant quatre années consécutives, alors que j’étais à Arsenal. La dernière année, j’ai dit oui, tous les accords étaient conclus, mais j’ai ensuite changé d’avis. J’aimais trop Arsenal », a expliqué l’ancien international français.