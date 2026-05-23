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L’ancienne star d’Arsenal et de l’équipe de France admet que son unique regret en carrière est d’avoir décliné l’offre du Real Madrid pour prolonger son aventure chez les Gunners
Le transfert à Madrid qui ne s’est jamais concrétisé
Au cours de ses neuf années passées dans le nord de Londres, Vieira s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain du football mondial, remportant trois titres de Premier League. Sa domination à Highbury a naturellement attiré l’attention du Real Madrid à l’époque des « Galacticos », mais malgré plusieurs années de courtoisie de la part du géant espagnol, un transfert ne s’est jamais concrétisé.
Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain a reconnu que sa loyauté envers les Gunners l’avait finalement empêché de rejoindre le plus grand club du monde. « Je ne regrette qu’une seule chose : ne pas être allé au Real Madrid. Ils me l’ont proposé pendant quatre années consécutives, alors que j’étais à Arsenal. La dernière année, j’ai dit oui, tous les accords étaient conclus, mais j’ai ensuite changé d’avis. J’aimais trop Arsenal », a expliqué l’ancien international français.
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Entretien avec Florentino Pérez
À l’époque, le président du club, Florentino Pérez, avait déployé tous les moyens pour recruter Vieira au sein d’un effectif déjà riche en stars. L’ancien milieu de terrain a ensuite raconté une rencontre ultérieure avec le dirigeant madrilène, qui a souligné à quel point il avait été proche de revêtir le célèbre maillot blanc.
Revenant sur cette rencontre, Vieira a déclaré : « Quand je me suis rendu à Madrid en tant qu’ambassadeur de Manchester City, il m’a montré un article en une du Marca sur cette signature. Il m’a dit : “Tu es le seul joueur à avoir refusé le Real Madrid.” » Cet aveu souligne le caractère exceptionnel de sa décision, car très peu de joueurs de cette époque ont refusé l’opportunité de rejoindre le projet prestigieux de la capitale espagnole.
Les enseignements à tirer de Mourinho
Vieira apporte son soutien à José Mourinho alors que les rumeurs d’un retour très médiatisé du légendaire entraîneur au Real Madrid vont bon train. L’ancien milieu de terrain estime que la combinaison unique de discipline tactique et d’autorité sans concession de Mourinho le rend particulièrement apte à gérer les égos surdimensionnés du Bernabéu, déclarant : « Il pourrait être l’homme de la situation ; il sait comment s’y prendre avec les champions. »
Il évoque une anecdote révélatrice datant de 2009 : « Mourinho m’a dit ce que je ne voulais pas entendre. La scène se passe en mars 2009, lors de Manchester United-Inter. Je revenais de blessure et il m’a lancé : “Tu es titulaire, tu joueras 60 minutes.” Au bout de quatre minutes, j’ai perdu de vue Vidic, qui a marqué, et à la mi-temps, j’ai vu les changements sur le tableau : moi dehors, Muntari dedans. Le lendemain, je suis allé dans son bureau ; il n’avait pas tenu sa promesse des 60 minutes. Et il m’a dit : « Tu n’as pas bien joué ; je dois faire ce qui est le mieux pour l’équipe. » Aujourd’hui, en tant qu’entraîneur, je dis qu’il avait raison. »
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L'avenir de Vieira et les éloges de la Premier League
En quête d’un nouveau challenge sur un banc, Vieira a fait part de son vif désir de revenir en Serie A, évoquant une « affaire inachevée » en Italie. Il a par ailleurs salué le profil de Declan Rice, l’actuelle star d’Arsenal, soulignant les similitudes entre son propre style de jeu et l’altruisme de l’international anglais au milieu de terrain.
« Quand nous avons gagné, il y a 22 ans, je n’aurais jamais pensé devoir attendre aussi longtemps. Et je vous le dis, Declan Rice est comme moi : il joue pour l’équipe, pas pour lui-même », a-t-il noté.
À l’approche de la finale de la Ligue des champions, il a adressé un conseil aux Gunners pour leurs futures ambitions européennes : « Je pense qu’il y aura des buts, mais pas un 1-0. Si le PSG joue de manière aussi ouverte que contre le Bayern, il prendra des risques. Et j’ai changé d’avis : désormais, je soutiendrai Arsenal. »