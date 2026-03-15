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L'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea, Ashley Cole, serait sur le point de décrocher un premier poste d'entraîneur surprise au sein d'un club de deuxième division
Un transfert en Serie B se profile pour la légende anglaise
Selon talkSPORT, dans un rebondissement qui a pris le monde du football par surprise, la légende anglaise Cole serait sur le point de devenir l'entraîneur du club de Serie B de Cesena. Âgé de 45 ans et largement considéré comme l'un des meilleurs arrières gauches de sa génération, il serait la cible privilégiée du club italien, qui cherche à relancer ses ambitions de promotion.
Si l'accord est conclu, ce serait le premier poste d'entraîneur principal de Cole depuis qu'il a raccroché les crampons en 2019. Cesena occupe actuellement la huitième place du championnat italien de deuxième division et, suite au limogeage de Michele Mignani samedi après-midi, la direction a identifié l'ancien champion de Premier League comme l'homme capable de les mener à bien dans une bataille décisive en barrages.
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Un parcours dans les rangs des entraîneurs
Même s'il s'agit de sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, Cole n'est pas un novice sur le banc. Il s'est constitué un impressionnant parcours ces dernières années, travaillant souvent aux côtés d'anciens coéquipiers. Il a occupé des postes d'entraîneur à Chelsea et à Everton aux côtés de Lampard, et a fait partie du staff technique de Rooney lors de son passage à Birmingham.
Son travail au sein de la sélection nationale a été tout aussi remarquable. Cole a été un élément clé du staff de Lee Carsley, aidant l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans à remporter le Championnat d'Europe en 2023 et 2025. Suite à ses succès avec les équipes de jeunes, il a été nommé entraîneur national à plein temps par la FA en 2024, prenant temporairement les rênes de l'équipe senior pendant la période d'intérim de Carsley à la tête de l'équipe.
Cole est prêt à trouver sa propre personnalité
Lors d’une intervention dans l’émission « The Overlap» en décembre, Cole n’a pas caché son envie de se lancer dans le métier d’entraîneur. « Je veux vraiment tenter ma chance [en tant qu’entraîneur]. Quand on est numéro deux, c’est assez difficile de savoir si on est bon ou pas. On ne le sait qu’à travers les gens et ce qu’ils pensent de nous. J’ai travaillé avec Wayne à Birmingham, je ne sais pas ce qu’il pense de moi en tant qu’entraîneur. Suis-je bon ou mauvais ? Je ne peux le savoir que par le biais de retours, donc c’est assez difficile de savoir si je suis à peu près correct ou non », a-t-il admis.
« J’ai vraiment l’impression d’être presque prêt et d’y arriver. Je suis différent. Je ne m’exprime pas aussi bien que certains entraîneurs. Je dois trouver ma voie dans ce milieu. Je dois trouver ma propre personnalité. Être authentique. En tant que joueur, je n’étais peut-être pas un leader dans le vestiaire, mais depuis le début de mon parcours d’entraîneur, j’ai trouvé le moyen de diriger, de pousser les gens et de les emmener avec moi dans cette aventure », a ajouté Cole.
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Le défi qui nous attend en Italie
La tâche qui attend Cole à Cesena n’est pas pour les âmes sensibles. Bien que le club occupe une place en barrages, il accuse actuellement un retard de 17 points sur Palerme, quatrième au classement. Avec Venise et Monza qui mènent la danse en tête de la Serie B, Cole devra probablement se frayer un chemin à travers les périlleuses phases préliminaires des barrages pour assurer le retour des « Seahorses » en première division.
Cependant, Cole sera bien armé grâce aux leçons apprises auprès des plus grands. Il a déjà attribué sa discipline tactique à José Mourinho, tout en soulignant que Carlo Ancelotti lui avait enseigné l’importance de l’aspect humain du jeu. Aujourd’hui, l’homme aux 107 sélections avec l’Angleterre semble prêt à mettre ces leçons en pratique dans l’environnement sous haute pression du football italien, alors qu’il cherche à imiter le succès de ses pairs en tant qu’entraîneur.
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