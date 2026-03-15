L'ancienne star d'Arsenal et de Chelsea, Ashley Cole, serait sur le point de décrocher un premier poste d'entraîneur surprise au sein d'un club de deuxième division

Selon talkSPORT, dans un rebondissement qui a pris le monde du football par surprise, la légende anglaise Cole serait sur le point de devenir l'entraîneur du club de Serie B de Cesena. Âgé de 45 ans et largement considéré comme l'un des meilleurs arrières gauches de sa génération, il serait la cible privilégiée du club italien, qui cherche à relancer ses ambitions de promotion.

Si l'accord est conclu, ce serait le premier poste d'entraîneur principal de Cole depuis qu'il a raccroché les crampons en 2019. Cesena occupe actuellement la huitième place du championnat italien de deuxième division et, suite au limogeage de Michele Mignani samedi après-midi, la direction a identifié l'ancien champion de Premier League comme l'homme capable de les mener à bien dans une bataille décisive en barrages.