Flamini, passé deux fois par Arsenal, est revenu sur son parcours atypique et a souligné avec fierté son impact dans le domaine scientifique. « J’ai joué pour l’AC Milan et j’ai découvert la chimie. Grâce à mes brevets, le monde est plus propre », a-t-il déclaré.

Il raconte comment cette aventure a commencé et pourquoi elle lui a servi d’exutoire psychologique pendant sa carrière de footballeur : « Pendant mon passage à l’AC Milan, c’était presque une façon de me défouler. Quand je ne m’entraînais pas, je passais mon temps à développer GFBiochemicals, une entreprise qui conçoit des solutions chimiques durables pour la santé et l’environnement. »

Le Français explique aussi comment le haut niveau a forgé son état d’esprit d’entrepreneur : « La discipline, le travail d’équipe, la vision, le sacrifice et les objectifs. C’est l’aspect mental qui fait la différence : dans le football, on peut avoir tout le talent du monde, mais sans une bonne mentalité, on n’ira pas très loin. Et il en va de même pour l’entrepreneuriat : on peut avoir beaucoup d’idées, mais ne pas savoir comment les mettre en pratique. »