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L’ancienne star d’Arsenal a créé une entreprise de produits biochimiques écologiques alors qu’il évoluait à l’AC Milan ; il retrace aujourd’hui son parcours hors du commun en dehors des terrains
Berlusconi lance une révolution verte
Dans une interview approfondie accordée à La Gazzetta dello Sport, Flamini explique comment il a créé son entreprise, GFBiochemicals, alors qu’il évoluait sous les couleurs de l’AC Milan. Arrivé au club en 2008, à 24 ans, il s’est imprégné de l’atmosphère entrepreneuriale de Milanello et a puisé une inspiration décisive auprès de la figure énigmatique de Berlusconi.
Revenant sur cette influence, Flamini a déclaré : « Silvio Berlusconi m’a ouvert les portes d’un tout nouveau monde. C’était un entrepreneur qui a réussi dans tous les domaines : le football, les affaires et la politique. Il était à Milanello chaque semaine, et le week-end, il nous accompagnait lors de nos déplacements. Il tenait à ce que ses joueurs se passionnent pour autre chose que le football. Il a été une source d’inspiration pour moi. »
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Le milieu de terrain s'exprime sur la mentalité d'entreprise
Flamini, passé par Arsenal en deux étapes, retrace un parcours hors des sentiers battus et met en lumière son influence dans la science. « J’ai joué pour l’AC Milan et j’ai découvert la chimie. Grâce à mes brevets, le monde est plus propre », déclare-t-il.
Il raconte comment cette aventure a commencé et pourquoi elle lui a servi d’exutoire psychologique pendant sa carrière de footballeur : « Pendant mon passage à l’AC Milan, c’était presque une façon de me défouler. Quand je ne m’entraînais pas, je passais mon temps à développer GFBiochemicals, une entreprise qui conçoit des solutions chimiques durables pour la santé et l’environnement. »
Le Français explique aussi comment le haut niveau a façonné son état d’esprit entrepreneurial : « La discipline, le travail d’équipe, la vision, le sacrifice et les objectifs. C’est l’aspect mental qui fait la différence : dans le football, on peut avoir tout le talent du monde, mais sans une bonne mentalité, on n’ira pas très loin. Et il en va de même pour l’entrepreneuriat : on peut avoir beaucoup d’idées, mais ne pas savoir comment les mettre en pratique. »
Une stratégie mondiale assure une position dominante en matière de brevets
L'ancien international français a souligné l'avantage concurrentiel de son entreprise, qui détient déjà plus de 200 brevets sur des molécules issues de la biomasse végétale respectueuses de l'environnement.
Flamini a retracé le parcours de son entreprise : « Nous nous sommes positionnés sur plusieurs molécules identifiées il y a quelques années par le gouvernement américain, que nous voulons désormais transformer en alternatives vertes pour une chimie plus durable.
Nous détenons plus de 200 brevets et sommes les seuls, à ce jour, à produire ces molécules à l’échelle mondiale. La concurrence reste faible, mais elle se profile. En tant qu’entrepreneur, j’exige l’excellence. Nous avons consacré plus de dix ans à la R&D avant de nous lancer sur le marché ; c’est la phase la plus exaltante. Aujourd’hui, nos produits sont commercialisés dans le monde entier. »
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Une vision de croissance continue
L’entrepreneur ambitieux reste pleinement concentré sur ses activités économiques tout en suivant assidûment les performances de ses anciens clubs. Après une décennie consacrée à la gestion de ses brevets, la société de Flamini entre désormais dans sa phase de commercialisation à l’échelle mondiale.
Sur le plan footballistique, l’ancien milieu de terrain prévoit d’assister à la grande finale européenne et a déclaré : « J’étais à Londres pour célébrer le titre de champion d’Angleterre, ce qui était un exploit. Maintenant, j’espère qu’Arsenal remportera aussi la Ligue des champions ; je serai à Budapest. »