L'ancienne jeune star de Chelsea, Carney Chukwuemeka, a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale après avoir changé d'affiliation, passant de l'Angleterre à une autre sélection, dans l'espoir de disputer la Coupe du monde sous les ordres de l'ancien entraîneur de Manchester United

La décision de Chukwuemeka porte un coup dur aux projets à long terme de la FA, le milieu de terrain étant autrefois considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football anglais. Bien qu’il ait gravi tous les échelons des équipes de jeunes des Three Lions, la star du Borussia Dortmund a estimé que la voie vers une place de titulaire était plus dégagée avec l’Autriche.

Né à Vienne de parents nigérians et élevé à Northampton, Chukwuemeka avait plusieurs options sur la scène internationale. Cependant, l’attrait d’une intégration immédiate sous les ordres de Rangnick et d’un parcours clair vers un grand tournoi s’est avéré trop tentant pour être refusé. Sa transition, désormais officiellement validée par la FIFA, ainsi que sa première sélection en équipe nationale, mettent définitivement fin à tout espoir de le voir porter le maillot de l’Angleterre chez les seniors.