Getty Images Sport
Traduit par
L'ancienne jeune star de Chelsea, Carney Chukwuemeka, a été sélectionné pour la première fois en équipe nationale après avoir changé d'affiliation, passant de l'Angleterre à une autre sélection, dans l'espoir de disputer la Coupe du monde sous les ordres de l'ancien entraîneur de Manchester United
Rangnick confirme la présence de Chukwuemeka
L'ancien entraîneur par intérim de Manchester United admire depuis longtemps les qualités techniques et le profil physique du milieu de terrain. S'exprimant au sujet de la décision de recruter Chukwuemeka, aux côtés de l'ancien international allemand des jeunes Paul Wanner, Rangnick s'est réjoui d'avoir pu s'attacher leurs services. « Nous ne leur avons jamais mis la pression, mais nous leur avons clairement fait savoir à tout moment que nous voulions qu'ils rejoignent notre équipe. Je suis convaincu que tous deux seront d’une grande aide pour l’Autriche et l’équipe nationale », a-t-il déclaré, selon Krone.
- AFP
Ce qui est une perte pour l'Angleterre est un gain pour l'Autriche
La décision de Chukwuemeka porte un coup dur aux projets à long terme de la FA, le milieu de terrain étant autrefois considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football anglais. Bien qu’il ait gravi tous les échelons des équipes de jeunes des Three Lions, la star du Borussia Dortmund a estimé que la voie vers une place de titulaire était plus dégagée avec l’Autriche.
Né à Vienne de parents nigérians et élevé à Northampton, Chukwuemeka avait plusieurs options sur la scène internationale. Cependant, l’attrait d’une intégration immédiate sous les ordres de Rangnick et d’un parcours clair vers un grand tournoi s’est avéré trop tentant pour être refusé. Sa transition, désormais officiellement validée par la FIFA, ainsi que sa première sélection en équipe nationale, mettent définitivement fin à tout espoir de le voir porter le maillot de l’Angleterre chez les seniors.
Ses performances en Bundesliga récompensent le milieu de terrain
Ce changement intervient alors que l'ancien joueur d'Aston Villa affiche une forme impressionnante en Bundesliga. Depuis son arrivée en Allemagne, Chukwuemeka a retrouvé la régularité qui lui avait fait défaut lors de son passage difficile à Stamford Bridge. Il s'est imposé comme un pilier fiable au Signal Iduna Park, assurant un lien dynamique entre le milieu de terrain et l'attaque d'une équipe de Dortmund en quête de titres.
En rejoignant la sélection autrichienne, il retrouve un autre joueur de haut niveau possédant la double nationalité, Wanner. Le meneur de jeu de 20 ans, qui a rejoint le PSV Eindhoven en provenance du Bayern Munich l'été dernier, a lui aussi choisi de représenter l'Autriche plutôt que l'Allemagne. Rangnick a souligné que cet afflux de jeunes talents ne pouvait que profiter à l'équipe, faisant remarquer que la concurrence au milieu de terrain « ne va bien sûr pas diminuer, mais au final, cela stimule toujours le jeu ».
- (C)Getty Images
Les rêves de Coupe du monde se profilent à l'horizon
À l'approche de la Coupe du monde 2026, Chukwuemeka vise clairement une place de titulaire dans le onze de Rangnick. L'Autriche doit affronter une phase de groupes difficile dans ce tournoi, puisqu'elle a été tirée au sort dans le groupe de l'Argentine, championne en titre, aux côtés de la Jordanie et de l'Algérie. Les prochains matchs amicaux de mars à Vienne constitueront une occasion cruciale pour le joueur de Dortmund de prouver qu'il est capable de supporter les rigueurs du football international senior. Avant de s'envoler pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Marbella pour un court stage d'entraînement, Chukwuemeka reste concentré sur la campagne de championnat de Dortmund. Le BVB talonne actuellement le leader, le Bayern de Munich, au classement, et la maturité grandissante du milieu de terrain sera vitale tant pour le club que pour la sélection nationale.
Publicité