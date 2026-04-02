L'ancien sélectionneur français affirme, dans une déclaration fracassante, que l'Angleterre n'est pas un candidat « sérieux » à la Coupe du monde et qu'elle a une image de « perdante »

Domenech ne s’est pas contenté de critiquer l’Angleterre ; il a également tourné son cynisme caractéristique vers l’équipe de France actuelle dirigée par Didier Deschamps. Malgré les récentes victoires en matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, Domenech insiste pour que les supporters et les médias français ne s’emballent pas. Il estime que le niveau des adversaires rencontrés lors de la dernière trêve internationale était nettement inférieur à la moyenne.

Il a déclaré : « En quoi avons-nous impressionné le monde ? Grâce à des matchs amicaux contre le Brésil, qui a une équipe minable… il faut relativiser les choses. Nous n’avons pas battu d’équipes solides. La Colombie n’a rien montré. J’ai rarement vu une équipe colombienne aussi médiocre », a-t-il souligné.







