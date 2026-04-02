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L'ancien sélectionneur français affirme, dans une déclaration fracassante, que l'Angleterre n'est pas un candidat « sérieux » à la Coupe du monde et qu'elle a une image de « perdante »
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Domenech remet en question le statut d'élite de l'Angleterre
Dans une interview accordée à L'Équipe, relayée par GetFootballNewsFrance, l'ancien sélectionneur des Bleus, Domenech, âgé de 74 ans, a été interrogé sur les équipes capables de remporter la Coupe du monde 2026. Tout en citant plusieurs prétendants, il n'a pas hésité à exclure l'Angleterre de cette liste, dressant un bilan cinglant de sa situation actuelle dans le monde du football. Domenech a déclaré : « Il y a environ dix équipes capables de se battre pour le titre mondial », avant de diriger spécifiquement ses critiques vers l'équipe nationale anglaise.
- AFP
Les Three Lions souffrent d'une image de « perdants »
Lorsqu'on lui a demandé si l'Angleterre avait sa place parmi ce groupe de dix prétendants au titre, Domenech n'a pas mâché ses mots. Il a laissé entendre que, malgré le talent dont dispose Tuchel, le poids des échecs passés continue de peser sur l'équipe nationale. « Pas les Anglais, on est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas ? Ils ont tellement l'image de « perdants » que plus personne ne les prend au sérieux. C'est terrible », a-t-il déclaré.
Scepticisme face aux récentes performances de la France
Domenech ne s’est pas contenté de critiquer l’Angleterre ; il a également tourné son cynisme caractéristique vers l’équipe de France actuelle dirigée par Didier Deschamps. Malgré les récentes victoires en matchs amicaux contre le Brésil et la Colombie, Domenech insiste pour que les supporters et les médias français ne s’emballent pas. Il estime que le niveau des adversaires rencontrés lors de la dernière trêve internationale était nettement inférieur à la moyenne.
Il a déclaré : « En quoi avons-nous impressionné le monde ? Grâce à des matchs amicaux contre le Brésil, qui a une équipe minable… il faut relativiser les choses. Nous n’avons pas battu d’équipes solides. La Colombie n’a rien montré. J’ai rarement vu une équipe colombienne aussi médiocre », a-t-il souligné.
- AFP
Une figure controversée du football français
Le franc-parler de Domenech est bien connu dans le monde du football, notamment après son mandat mouvementé à la tête de l'équipe de France entre 2004 et 2010. S'il a connu le succès en atteignant la finale de 2006, son mandat s'est soldé par un échec cuisant lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, marquée par la célèbre mutinerie des joueurs à Knysna. La France a été éliminée dès la phase de poules, un événement qui reste l'un des chapitres les plus sombres de son histoire.