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L’ancien sélectionneur de l’Écosse Craig Levein se souvient avoir assisté à un étrange « exorcisme à l’église » avec Gordon Brown pour recruter Marvin Andrews
Étrange mission de recrutement à Kirkcaldy
Dans le podcast Undr the Cosh, Levein a raconté comment une réunion de routine concernant un transfert avait pris une tournure inattendue. Raith Rovers cherchait à recruter Andrews, qui venait d’être libéré par les Rangers. Brown, alors chancelier de l’Échiquier avant de devenir Premier ministre, avait appelé Levein pour lui donner rendez-vous à Kirkcaldy. À son arrivée, Levein a été surpris par l’entrée en scène spectaculaire de cet homme politique influent. « Au passage, Raith essaie de recruter Marvin Andrews. J’ai donc pris la voiture et je me suis garé sur le parking. Quand je suis arrivé, trois Range Rover y ont déboulé », s’est souvenu Levein.
- AFP
Gordon Brown montre la voie
La situation s’est encore tendue lorsque Brown a demandé à Levein de monter dans sa voiture pour aller voir Andrews, qui travaillait au Zion Praise Centre. L’église était dirigée par le pasteur Joe Nwokoye, guide spirituel du défenseur. « Les gyrophares s’allument, les sirènes retentissent et je me dis : ‹ Mais qu’est-ce que c’est que ce b---el ?! › La vitre de l’une des voitures s’est baissée et c’était Gordon. Il m’a dit : ‹ Monte dans ma voiture, on va voir Marvin ›, qui travaillait à l’église ce soir-là », a ajouté Levein.
Être témoin d’une délivrance spirituelle
À leur arrivée sur les lieux, Levein et Brown se sont retrouvés au beau milieu d’une intense cérémonie spirituelle. Ils ont dû patienter pendant que le pasteur tentait de chasser les mauvais esprits des fidèles. Levein a raconté cette scène surréaliste : « Nous avions choisi d’y aller un soir où ils chassaient les démons. Des gars montaient sur scène, le pasteur Joe leur posait la main sur la tête, on entendait toutes sortes de gémissements, puis il les poussait et ils tombaient à la renverse. J’étais assis là, à me demander : ‹ Mais qu’est-ce qui se passe, put*** ? › J’étais venu rencontrer Marvin, et il y avait des gens qui tombaient partout, avec environ six personnes allongées par terre. C’était la soirée la plus bizarre que j’aie jamais vécue. »
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La vie d’Andrews après le football
Andrews a finalement signé à Raith Rovers, affirmant que sa décision avait été guidée par sa foi. Après avoir pris sa retraite sportive, il est devenu prédicateur chrétien à plein temps. Aujourd’hui encore, il suit sa vocation spirituelle et s’est notamment fait connaître en proposant ses services pour exorciser des maisons hantées, preuve que son combat contre les forces démoniaques se poursuit bien au-delà de sa carrière de footballeur.
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