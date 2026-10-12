À leur arrivée sur les lieux, Levein et Brown se sont retrouvés au beau milieu d’une intense cérémonie spirituelle. Ils ont dû patienter pendant que le pasteur tentait de chasser les mauvais esprits des fidèles. Levein a raconté cette scène surréaliste : « Nous avions choisi d’y aller un soir où ils chassaient les démons. Des gars montaient sur scène, le pasteur Joe leur posait la main sur la tête, on entendait toutes sortes de gémissements, puis il les poussait et ils tombaient à la renverse. J’étais assis là, à me demander : ‹ Mais qu’est-ce qui se passe, put*** ? › J’étais venu rencontrer Marvin, et il y avait des gens qui tombaient partout, avec environ six personnes allongées par terre. C’était la soirée la plus bizarre que j’aie jamais vécue. »