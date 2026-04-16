L’ancien sélectionneur de l’Angleterre recommande à Manchester United de recruter un avant-centre de Premier League pour 30 millions de livres sterling

Depuis son arrivée en provenance du Club de Bruges contre un chèque de 30 millions de livres sterling, Thiago s’est imposé comme l’une des grandes révélations de Brentford. Cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets à 24 reprises toutes compétitions confondues. Si sa première année a été perturbée par une blessure, l’attaquant s’est rapidement adapté aux exigences de la Premier League dès son retour à la compétition en début de saison 2025-2026. Son efficacité redoutable a permis aux Bees de compenser le départ de plusieurs cadres.

Avec 21 réalisations en Premier League, seul Haaland, auteur de 22 buts, fait mieux que lui dans l’élite. Une efficacité qui attire logiquement l’attention de plusieurs clubs du top 6, à la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine.