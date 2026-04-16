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L’ancien sélectionneur de l’Angleterre recommande à Manchester United de recruter un avant-centre de Premier League pour 30 millions de livres sterling
Selon Allardyce, Manchester United a trouvé sa cible idéale
Invité du podcast « No Tippy Tappy Football », Allardyce a livré son analyse sans détour : « Qui va recruter l’avant-centre de Brentford, Igor Thiago ? À mon avis, Manchester United n’a pas besoin de chercher plus loin. Il a franchi la barre des 20 buts, pas besoin de chercher plus loin. Je pensais qu’ils allaient se tourner vers [Jean-Philippe] Mateta, mais son âge a peut-être fait hésiter les Red Devils. Ce jeune Brésilien [Thiago], lui, a déjà atteint la barre des 20 buts et permet à Brentford de briguer une place européenne. »
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L'efficacité redoutable de Thiago à Brentford
Depuis son arrivée en provenance du Club de Bruges contre un chèque de 30 millions de livres sterling, Thiago s’est imposé comme l’une des grandes révélations de Brentford. Cette saison, il a déjà trouvé le chemin des filets à 24 reprises toutes compétitions confondues. Si sa première année a été perturbée par une blessure, l’attaquant s’est rapidement adapté aux exigences de la Premier League dès son retour à la compétition en début de saison 2025-2026. Son efficacité redoutable a permis aux Bees de compenser le départ de plusieurs cadres.
Avec 21 réalisations en Premier League, seul Haaland, auteur de 22 buts, fait mieux que lui dans l’élite. Une efficacité qui attire logiquement l’attention de plusieurs clubs du top 6, à la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine.
Le milieu de terrain demeure la priorité de Carrick.
Principal objectif des dirigeants mancuniens : recruter au moins un milieu de terrain durant le mercato estival. Cette priorité existait déjà avant l’annonce, en janvier, du départ de Casemiro en fin de saison.
Sous la conduite de l’entraîneur par intérim Michael Carrick, qui a permis au club de retrouver le peloton de tête de la Ligue des champions, les Red Devils envisageraient même de recruter deux milieux de terrain. Les noms d’Elliot Anderson, Adam Wharton et Carlos Baleba reviennent avec insistance pour un arrivée à Old Trafford, sans exclure un renfort offensif supplémentaire, comme Thiago.
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Et maintenant ?
Manchester United conserve sa troisième place au classement et reste en lice pour une qualification en Ligue des champions, malgré la défaite surprise subie lundi à domicile face à Leeds United. Les hommes de Carrick se rendront samedi à Stamford Bridge pour défier un Chelsea en difficulté, tandis que Brentford reprendra la compétition contre son rival londonien Fulham, avec l’intention de poursuivre sa course vers une place européenne.