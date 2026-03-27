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L'ancien sélectionneur de l'Angleterre et entraîneur de Liverpool fait un retour surprise sur les bancs avec un club de Championship
Hodgson arrive pour redonner de la stabilité aux Robins
Bristol City a officiellement confirmé la nomination de Hodgson au poste d'entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison. À 78 ans, il fait son retour sur le banc un peu plus de deux ans après avoir quitté Crystal Palace, pour combler le vide laissé par Struber. Hodgson avait brièvement dirigé Bristol en 1982 après avoir été l'assistant de Bob Houghton pendant deux ans, mais il avait été limogé après seulement quatre mois à la tête de l'équipe, le club étant confronté à de graves difficultés financières.
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Struber quitte le club après une série de mauvais résultats
Cette décision fait suite à une série de résultats décevants qui a conduit le club à démettre de leurs fonctions Gerhard Struber et son assistant, Eibler. L'arrivée de Roy Hodgson vise à apporter une stabilité immédiate tandis que la direction mène une recherche approfondie pour trouver un successeur permanent chargé de diriger l'équipe lors de la saison 2026-2027.
« Bristol City a nommé Roy Hodgson au poste d'entraîneur principal par intérim après la destitution de Gerhard Struber », a déclaré le club. « L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Roy Hodgson, prendra les rênes de l'équipe première masculine jusqu'à la fin de la saison, tandis que le club chargera le nouveau directeur sportif de nommer un entraîneur principal permanent pour la saison 2026/27. Les récentes performances du club n'ont pas répondu aux attentes et, par conséquent, Gerhard Struber et son assistant Bernd Eibler quittent leurs fonctions avec effet immédiat. »
Faire figure de référence à Ashton Gate
Charlie Boss, le directeur général de Robbins, a souligné que cette décision ne visait pas uniquement les résultats à court terme, mettant en avant la grande expérience de Hodgson en Premier League et sur la scène internationale.
« Je tiens à remercier Gerhard et Bernd pour leur travail acharné au cours des neuf derniers mois et nous leur souhaitons bonne chance », a déclaré Boss. La nomination de Roy va bien au-delà des résultats des sept prochains matchs. D’ici la fin de la saison, il nous aidera à établir les normes et les valeurs dont le club aura besoin pour réussir à l’avenir.
« Roy est un entraîneur très expérimenté qui a connu le succès et remporté des titres au plus haut niveau. Il nous soutiendra, moi, nos joueurs et notre staff technique, alors que nous nous efforçons de réaliser notre potentiel. Nous sommes en train de nommer un directeur sportif qui aura un rôle direct dans le recrutement d’un nouvel entraîneur principal permanent. »
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Et maintenant ?
Les Robbins occupent actuellement la 16e place du championnat et n'ont remporté aucun de leurs cinq derniers matchs de championnat. Les débuts de Hodgson à la tête de Bristol City auront lieu la semaine prochaine, lors du match à l'extérieur contre Charlton.