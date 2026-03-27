L'ancien sélectionneur de l'Angleterre et entraîneur de Liverpool fait un retour surprise sur les bancs avec un club de Championship

Charlie Boss, le directeur général de Robbins, a souligné que cette décision ne visait pas uniquement les résultats à court terme, mettant en avant la grande expérience de Hodgson en Premier League et sur la scène internationale.

« Je tiens à remercier Gerhard et Bernd pour leur travail acharné au cours des neuf derniers mois et nous leur souhaitons bonne chance », a déclaré Boss. La nomination de Roy va bien au-delà des résultats des sept prochains matchs. D’ici la fin de la saison, il nous aidera à établir les normes et les valeurs dont le club aura besoin pour réussir à l’avenir.

« Roy est un entraîneur très expérimenté qui a connu le succès et remporté des titres au plus haut niveau. Il nous soutiendra, moi, nos joueurs et notre staff technique, alors que nous nous efforçons de réaliser notre potentiel. Nous sommes en train de nommer un directeur sportif qui aura un rôle direct dans le recrutement d’un nouvel entraîneur principal permanent. »