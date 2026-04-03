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L'ancien sélectionneur allemand Joachim Löw dévoile la vérité sur les rumeurs concernant un poste au Ghana à l'approche de la Coupe du monde
- AFP
Le Ghana à la recherche d'un remplaçant pour Addo
Le poste vacant sur le banc du Ghana fait suite au départ d'Otto Addo, qui a été démis de ses fonctions de sélectionneur national quelques heures seulement après la défaite 2-1 contre l'Allemagne en début de semaine.
Addo était en poste depuis deux ans, après avoir occupé le poste d'entraîneur par intérim lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Black Stars ont désespérément besoin d'une main de maître alors qu'ils se préparent pour une phase de groupes difficile en 2026. Le Ghana a connu des difficultés récemment, subissant une lourde défaite 5-1 en match amical contre l'Autriche et ne parvenant pas à impressionner lors de ses dernières rencontres officielles.
Low réagit aux rumeurs le concernant et les Black Stars
Des rumeurs ont récemment commencé à circuler, laissant entendre que Löw était sur le point de prendre les rênes de l'équipe nationale du Ghana. Selon certaines informations, Löw serait sur le point de signer un contrat à court terme axé spécifiquement sur le prochain tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Cependant, Löw s'est empressé de clarifier la situation et de se distancier d'une nomination immédiate. Interrogé sur ces spéculations, Löw a déclaré à Sky Sport : « Officiellement, personne du Ghana ne m'a contacté. »
- AFP
L'avenir reste ouvert pour le vainqueur de la Coupe du monde
Bien qu'il ait démenti toute implication actuelle avec ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'homme qui a mené l'Allemagne à la victoire en 2014 n'a pas fermé la porte à un retour sur le banc. Après avoir décliné plusieurs propositions à l'issue de l'Euro 2020, y compris une offre présumée de l'Ouzbékistan l'année dernière, Löw admet qu'il est toujours à la recherche du projet idéal.
« En gros, j'ai dit que je ne voulais pas prendre ma retraite maintenant. Surtout s'il y a une autre offre intéressante et de bonnes perspectives », a déclaré Löw.
Il a ensuite précisé sa préférence pour le football international en déclarant : « D'après mon expérience, ce serait également la meilleure option pour moi. »
Un parcours difficile s'annonce pour la Coupe du monde
Celui qui finira par prendre les rênes du Ghana aura une tâche colossale à accomplir lors de la phase finale élargie de 2026. Les Black Stars ont été tirés au sort dans un groupe très relevé aux côtés de l'Angleterre, de la Croatie et du Panama. Pour s'en sortir dans un tel groupe, il faudra faire preuve du même sens tactique que celui dont Löw a fait preuve lors de son mandat légendaire à la tête de l'Allemagne.
Le palmarès de Löw est incontestable : entre 2008 et 2016, il a atteint au moins les demi-finales de cinq grands tournois, remportant notamment la Coupe du monde 2014 et la Coupe des Confédérations 2017.