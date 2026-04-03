L'ancien sélectionneur allemand Joachim Löw dévoile la vérité sur les rumeurs concernant un poste au Ghana à l'approche de la Coupe du monde

Le poste vacant sur le banc du Ghana fait suite au départ d'Otto Addo, qui a été démis de ses fonctions de sélectionneur national quelques heures seulement après la défaite 2-1 contre l'Allemagne en début de semaine.

Addo était en poste depuis deux ans, après avoir occupé le poste d'entraîneur par intérim lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Black Stars ont désespérément besoin d'une main de maître alors qu'ils se préparent pour une phase de groupes difficile en 2026. Le Ghana a connu des difficultés récemment, subissant une lourde défaite 5-1 en match amical contre l'Autriche et ne parvenant pas à impressionner lors de ses dernières rencontres officielles.