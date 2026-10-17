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L’ancien président de São Paulo, Julio Casares, poursuit Meta en justice pour la perte d’abonnés sur Instagram, alors qu’il est engagé dans un litige distinct avec le club brésilien
Le dirigeant évincé réclame une compensation numérique
Selon ESPN Brasil, Casares réclame 10 millions de réals brésiliens (1,5 million de livres sterling / 2 millions de dollars) de dommages et intérêts à la maison mère d’Instagram et de Facebook après avoir perdu des abonnés, alors qu’il est également engagé dans un litige judiciaire avec son ancien club. Après avoir démissionné en janvier avant l’ouverture d’une procédure de destitution, il affirme que son profil a été désactivé pendant cinq mois à la suite de signalements mensongers coordonnés. Le compte monétisé est ainsi passé de 600 000 à 562 000 abonnés lors de sa réactivation et en compte désormais 553 000.
- AFP
Des signalements coordonnés entraînent une suspension de cinq mois
Si son activité prolifique sur les réseaux sociaux lui a souvent valu des critiques de supporters et d’adversaires politiques pendant sa présidence, Casares affirme avoir constitué son audience de manière organique au fil d’une décennie, faisant de son profil un lien de communication essentiel avec les supporters et les médias. Après avoir tenté en vain de récupérer son profil auprès de l’assistance de Meta, il a finalement obtenu une injonction judiciaire. Il a fait valoir que cette épreuve avait été aggravée par sa condition de personne âgée, laissée « abandonnée face à un service client robotisé et inefficace ».
Soulignant les conséquences durables de cette interruption de cinq mois, l’équipe juridique de Casares a déclaré : « Une baisse aussi importante démontre que la conduite de Facebook n’a pas simplement causé un désagrément temporaire, mais un préjudice concret à sa présence numérique, à son autorité publique, à sa portée professionnelle et au capital de réputation constitué de manière organique par Casares pendant de nombreuses années. »
Expliquant comment ses adversaires auraient exploité la plateforme pour le prendre pour cible après son départ, sa défense a fait valoir : « Casares, journaliste, personnalité publique et ancien président de Sao Paulo Futebol Clube, a été brusquement privé du canal par lequel il communiquait avec environ 600 000 abonnés, à un moment où il était particulièrement exposé publiquement. Il subissait également une campagne coordonnée menée par des tiers qui ont détourné le système de signalement de la plateforme, célébré publiquement la “chute” de son profil et diffusé un récit selon lequel Casares avait “démissionné” des réseaux sociaux. »
L’exclusion d’un club contestée devant les tribunaux
Parallèlement à sa plainte contre Meta, ESPN rapporte que Casares a engagé une action en justice contre Sao Paulo pour faire rejeter les accusations de « gestion imprudente » et annuler son exclusion du club, prononcée par le Conseil délibératif le 10 septembre.
Dans une requête consultée par le même média, l’ancien dirigeant demande au tribunal de reconnaître que sa gestion était « régulière, de bonne foi et approuvée par les instances compétentes ». Il insiste sur le fait qu’« il n’y a eu ni gestion imprudente, ni détournement de fonds, ni détournement de finalité » et soutient que les accusations « sont nées dans le contexte d’un conflit politique interne » au club.
Ses avocats ont mis en avant ses victoires aux élections de 2020 et 2023 ainsi que les « trophées sans précédent » remportés pendant son mandat, à savoir la Copa do Brasil 2023, la Supercopa do Brasil 2024, le Campeonato Paulista 2021 et la Copinha 2025, auxquels s’ajoute une place de finaliste de la CONMEBOL Sudamericana 2022.
Sa défense a également invoqué des « progrès commerciaux et financiers » grâce à l’accord sur les droits de dénomination du stade Morumbis, à de « nouveaux accords de sponsoring » et à une « restructuration financière ». Surtout, la requête soutient que Casares a agi « de bonne foi » et qu’il était « épaulé par des spécialistes qualifiés dans les services financiers, comptables, juridiques et de conformité ». Dès lors, « les décisions techniques et les classifications comptables relevaient de la responsabilité de ces services » et non « exclusivement de celle du président ».
- Avalon.red
La date limite légale coïncide avec le Brasileirão
Plus tôt en octobre, le tribunal a accordé à São Paulo un délai de 15 jours pour déposer sa défense officielle en réponse à la requête de l’ancien président. Loin des débats judiciaires, l’équipe première de São Paulo doit se concentrer sur le championnat national, avec la réception de Vasco da Gama en Campeonato Brasileiro samedi soir. Après ce match à domicile, elle enchaînera deux déplacements, face à Mirassol le 24 octobre, puis à Bahia quatre jours plus tard.
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