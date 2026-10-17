Si son activité prolifique sur les réseaux sociaux lui a souvent valu des critiques de supporters et d’adversaires politiques pendant sa présidence, Casares affirme avoir constitué son audience de manière organique au fil d’une décennie, faisant de son profil un lien de communication essentiel avec les supporters et les médias. Après avoir tenté en vain de récupérer son profil auprès de l’assistance de Meta, il a finalement obtenu une injonction judiciaire. Il a fait valoir que cette épreuve avait été aggravée par sa condition de personne âgée, laissée « abandonnée face à un service client robotisé et inefficace ».

Soulignant les conséquences durables de cette interruption de cinq mois, l’équipe juridique de Casares a déclaré : « Une baisse aussi importante démontre que la conduite de Facebook n’a pas simplement causé un désagrément temporaire, mais un préjudice concret à sa présence numérique, à son autorité publique, à sa portée professionnelle et au capital de réputation constitué de manière organique par Casares pendant de nombreuses années. »

Expliquant comment ses adversaires auraient exploité la plateforme pour le prendre pour cible après son départ, sa défense a fait valoir : « Casares, journaliste, personnalité publique et ancien président de Sao Paulo Futebol Clube, a été brusquement privé du canal par lequel il communiquait avec environ 600 000 abonnés, à un moment où il était particulièrement exposé publiquement. Il subissait également une campagne coordonnée menée par des tiers qui ont détourné le système de signalement de la plateforme, célébré publiquement la “chute” de son profil et diffusé un récit selon lequel Casares avait “démissionné” des réseaux sociaux. »