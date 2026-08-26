L’ancien milieu de terrain des Queens Park Rangers Akos Buzsaky porté disparu alors que des clubs anglais publient des communiqués d’inquiétude

Selon des informations en provenance de Hongrie, Buzsaky est porté disparu depuis plus d’une semaine, et la police locale le recherche activement. La nouvelle a suscité une vive inquiétude dans les clubs anglais où Buzsaky a précédemment joué. Les Queens Park Rangers ont rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire part de leur inquiétude au sujet de leur ancien milieu de terrain.

Dans un communiqué officiel, QPR a publié : « Le club est préoccupé d’apprendre que le chouchou des R’s, Akos Buzsaky, a été signalé comme disparu. Nous prions tous pour qu’il soit retrouvé sain et sauf. »

Buzsaky a disputé 125 matches avec QPR et inscrit 24 buts, se distinguant notamment lors de la campagne de Premier League du club pendant la saison 2011-2012.



