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L’ancien milieu de terrain des Queens Park Rangers Akos Buzsaky porté disparu alors que des clubs anglais publient des communiqués d’inquiétude
La police recherche le milieu de terrain disparu
Selon des informations en provenance de Hongrie, Buzsaky est porté disparu depuis plus d’une semaine, et la police locale le recherche activement. La nouvelle a suscité une vive inquiétude dans les clubs anglais où Buzsaky a précédemment joué. Les Queens Park Rangers ont rapidement pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire part de leur inquiétude au sujet de leur ancien milieu de terrain.
Dans un communiqué officiel, QPR a publié : « Le club est préoccupé d’apprendre que le chouchou des R’s, Akos Buzsaky, a été signalé comme disparu. Nous prions tous pour qu’il soit retrouvé sain et sauf. »
Buzsaky a disputé 125 matches avec QPR et inscrit 24 buts, se distinguant notamment lors de la campagne de Premier League du club pendant la saison 2011-2012.
Plymouth Argyle publie un communiqué de soutien
Plymouth Argyle a également réagi à la nouvelle préoccupante apparue mercredi au sujet de Buzsaky. Le milieu de terrain a connu un passage réussi à Plymouth après son arrivée en Angleterre en 2005.
À la suite de ces informations, Plymouth a publié un communiqué dans lequel on peut lire : « Nous sommes préoccupés d'apprendre qu'Akos Buzsáky a été signalé disparu. Tout le monde à Plymouth Argyle espère qu'Akos sera retrouvé sain et sauf bientôt. »
Au cours de sa carrière en Angleterre, Buzsaky a également évolué à Portsmouth et à Barnsley. Il a commencé son parcours professionnel au MTK Budapest et a même connu un passage à Porto, où il a joué sous les ordres de Jose Mourinho, avant de s'imposer dans le football anglais.
Des difficultés après une carrière réussie
Buzsaky est retourné en Hongrie en 2013 pour rejoindre Ferencvaros et a finalement pris sa retraite du football professionnel en 2015 en raison de problèmes de blessures persistants. Il a également porté le maillot de l'équipe nationale de Hongrie à 20 reprises.
Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Buzsaky a parlé ouvertement de ses combats personnels. S'exprimant dans un podcast, Buzsaky a révélé : « Quelles addictions existe-t-il : le jeu, l'alcool, la drogue. Je suis tombé dans l'une d'elles, ce dont je ne suis pas fier. Cela fait partie de ma vie, si je le niais ou déclarais que cette période n'avait pas existé, je me tromperais moi-même. » Cet aveu sincère a mis en lumière les difficultés auxquelles Buzsaky a été confronté après sa retraite.
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Quelle est la prochaine étape pour les efforts de recherche ?
Les autorités hongroises poursuivront leurs recherches pour retrouver Buzsaky au fil des jours. Les supporters et ses anciens coéquipiers attendent de nouvelles mises à jour officielles de la police concernant l’endroit où il se trouve. En attendant, les supporters de Queens Park Rangers et de Plymouth Argyle continueront d’espérer que des nouvelles positives tombent bientôt et que Buzsaky soit retrouvé sain et sauf.
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