Le départ de Fred du centre de formation de l'Atletico Mineiro remonte à 2010, alors qu'il évoluait chez les moins de 17 ans. Il a ensuite rejoint l'Internacional, où il a réussi à intégrer l'équipe première et à attirer l'attention des recruteurs internationaux. Ses performances avec Colorado lui ont valu un transfert au Shakhtar Donetsk en 2013, qui a constitué sa porte d'entrée vers le football européen. Lors de son passage en Ukraine, il a connu un succès important, remportant trois titres de champion d'Ukraine (2013-2014, 2016-2017 et 2017-2018) ainsi que la Coupe d'Ukraine en 2017-2018.

Après son transfert à Manchester United à l'été 2018 pour un montant estimé à 47 millions de livres sterling, le Brésilien est devenu un élément régulier du milieu de terrain sous les ordres de plusieurs entraîneurs au cours de ses cinq saisons à Old Trafford. Il a finalement disputé plus de 200 matches avec Manchester United et aidé le club à mettre fin à une disette de six ans sans trophée. Son plus grand accomplissement est arrivé lors de la saison 2022-2023, lorsqu'il a remporté la Coupe de la Ligue après avoir participé à la victoire en finale contre Newcastle United à Wembley.