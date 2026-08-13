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L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Fred, accepte un retour à l’Atletico Mineiro, son club formateur, pour 2,5 M€
Accord total trouvé pour un retour au Brésil
Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a confirmé que Fred s’apprête à mettre un terme à sa longue carrière européenne après qu’Atletico Mineiro a trouvé un accord total avec Fenerbahçe. Le club brésilien a accepté de payer une indemnité de 2 millions d’euros immédiatement, avec 500 000 € supplémentaires inclus sous forme de bonus potentiels.
Ce transfert représente une étape émotionnelle importante pour Fred, qui retrouve le club où il a effectué ses débuts dans le développement. Bien qu’il ait passé ses années de formation au sein du centre de formation de l’Atletico Mineiro, il n’a en réalité jamais disputé le moindre match professionnel avec l’équipe première avant son départ.
- AFP
Un voyage à travers l’Europe et Old Trafford
Le départ de Fred du centre de formation de l'Atletico Mineiro remonte à 2010, alors qu'il évoluait chez les moins de 17 ans. Il a ensuite rejoint l'Internacional, où il a réussi à intégrer l'équipe première et à attirer l'attention des recruteurs internationaux. Ses performances avec Colorado lui ont valu un transfert au Shakhtar Donetsk en 2013, qui a constitué sa porte d'entrée vers le football européen. Lors de son passage en Ukraine, il a connu un succès important, remportant trois titres de champion d'Ukraine (2013-2014, 2016-2017 et 2017-2018) ainsi que la Coupe d'Ukraine en 2017-2018.
Après son transfert à Manchester United à l'été 2018 pour un montant estimé à 47 millions de livres sterling, le Brésilien est devenu un élément régulier du milieu de terrain sous les ordres de plusieurs entraîneurs au cours de ses cinq saisons à Old Trafford. Il a finalement disputé plus de 200 matches avec Manchester United et aidé le club à mettre fin à une disette de six ans sans trophée. Son plus grand accomplissement est arrivé lors de la saison 2022-2023, lorsqu'il a remporté la Coupe de la Ligue après avoir participé à la victoire en finale contre Newcastle United à Wembley.
Impact en Turquie et pedigree international
Après son départ de Manchester, Fred a rejoint la Turquie pour s’engager avec Fenerbahçe, où il a continué à démontrer sa solidité et sa créativité, aidant le club à remporter la Super Coupe de Turquie en 2025. Lors de sa dernière saison complète à Istanbul, il a disputé 45 matches, inscrit quatre buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues. Sur l’ensemble de son passage en Turquie, le milieu de terrain s’en va après avoir disputé 129 matches, marqué 12 buts et délivré 21 passes décisives, prouvant qu’il a encore beaucoup à offrir au plus haut niveau.
Sa régularité en club lui a également permis de rester un élément clé de la sélection brésilienne pendant de nombreuses années. Fred a représenté le Brésil lors des Coupes du monde 2018 et 2022, disputant quatre matches lors du tournoi au Qatar.
- Getty Images Sport
Nouveau chapitre pour le milieu de terrain vétéran
La décision de revenir au Brésil s’inscrit dans une tendance croissante qui voit des stars vétéranes rentrer au pays pour terminer leur carrière de joueuses en Brasileirao. Fred cherchera à retrouver le succès de ses débuts avec l’Internacional, où elle a disputé 55 matches, inscrit huit buts, délivré neuf passes décisives et remporté deux titres consécutifs de Campeonato Gaucho en 2012 et 2013. À 33 ans, la milieu de terrain reste dans une excellente condition physique, comme en témoigne sa forte implication avec Fenerbahce au cours de l’année écoulée.
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